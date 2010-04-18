Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, iPad'e rakip Windows 7 ve Android işletim sistemli tabletlerini duyuracak

Toshiba, iPad'e rakip 1 Windows 7'li 1 Android'li tablet duyuracak
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,6b
1
5
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tablet pazarına girişi yapacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanan Toshiba'nın tablet pazarındaki yol haritası belirleniyor. Toshiba, Apple iPad'in süksesinden sonra bu pazara etkili bir giriş yapmaya karar vermişti. Tablet pazarına hem etkili bir giriş hem de iPad'e karşı durabilecek tabletler üretmeyi planlayan Toshiba, Apple'ın iPad'inin karşısına 2 farklı tabletle çıkmayı hedefliyor.

Toshiba'nın duyurusunu yapacağı ilk tabletin Android işletim sistemine sahip olacağı ve 10 inç'lik ekrana sahip olacağı belirtildi. Apple iPad'in karşına sürülecek 2. tablet ise Android'li modele göre daha etkileyeci görünüyor zira Toshiba 2. tabletinde Windows 7 kullanmayı planlıyor ve bu tablette çift ekran kullanılacağı belirtiliyor

Toshiba'nın 2 farklı tabletini 2010 yılının sonlarına doğru hazır edeceği söylenirken, fiyat aralığı olarak Android'li tablet'in çift ekranlı Windows 7 tabletine oranla daha uygun olacağı açıklandı. Toshiba'nın iPad'e rakip olarak hazırlayacağı 2 farklı tabletin detaylarının yakın bir süre içinde açıklanması bekliyoruz


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
apple ilk olduğu için piyasaya çaktı ipadı diyebilirim.bir çok eksiği var makinanın o kadar para veripte alınacak bir alet değil flash desteği bile yok video izleyemiyorsun usb girişi yok ve bir çok sıralana bilecek eksik benCe apple firmasına göre tek kelime ile FİYASKO ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 9 yıl
Atı alan uskudarı gectı...daha bunlar bir sene sonrasından bahsediyorlar...ozaman kadar apple ne cıkarır allah bilir..:DD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuVNeRa 9 yıl
Çift ekran dediği tabletin her iki yüzündeyse harika bir icat olur ama ne kadar kullanışlı olur meçhul.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koxp94 9 yıl
Android'li modele sonradan Windows kurulabiliryor mu ve Windows'lu model neden çift ekranlı?
Ama sonuç olarak iPad'e rakip olacağını sanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 9 yıl
yataktan kalkan.apple 'a nasıl rakip olurum diye düşünüyor herhalde :)) alınabilir derecelerde olduğu sürece rakip olabilir, tasarım iyi gibi.özellikler??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim