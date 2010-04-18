Toshiba, iPad'e rakip Windows 7 ve Android işletim sistemli tabletlerini duyuracak

Tablet pazarına girişi yapacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanan Toshiba'nın tablet pazarındaki yol haritası belirleniyor. Toshiba, Apple iPad'in süksesinden sonra bu pazara etkili bir giriş yapmaya karar vermişti. Tablet pazarına hem etkili bir giriş hem de iPad'e karşı durabilecek tabletler üretmeyi planlayan Toshiba, Apple'ın iPad'inin karşısına 2 farklı tabletle çıkmayı hedefliyor.

Toshiba'nın duyurusunu yapacağı ilk tabletin Android işletim sistemine sahip olacağı ve 10 inç'lik ekrana sahip olacağı belirtildi. Apple iPad'in karşına sürülecek 2. tablet ise Android'li modele göre daha etkileyeci görünüyor zira Toshiba 2. tabletinde Windows 7 kullanmayı planlıyor ve bu tablette çift ekran kullanılacağı belirtiliyor

Toshiba'nın 2 farklı tabletini 2010 yılının sonlarına doğru hazır edeceği söylenirken, fiyat aralığı olarak Android'li tablet'in çift ekranlı Windows 7 tabletine oranla daha uygun olacağı açıklandı. Toshiba'nın iPad'e rakip olarak hazırlayacağı 2 farklı tabletin detaylarının yakın bir süre içinde açıklanması bekliyoruz