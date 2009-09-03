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Toshiba yeni Blu-ray oynatıcısını ve Blu-ray sürücülü dizüstü bilgisayarını gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba yeni Blu-ray oynatıcısını ve Blu-ray sürücülü dizüstü bilgisayarını gösterdi
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Toshiba BDX2000

Hollywood stüdyolarının Blu-ray formatına destek vereceklerini açıklamalarıyla birlikte ısrarcı olduğu HD DVD formatını rafa kaldıran Toshiba, en büyük rakiplerinden Sony'nin başını çektiği Blu-ray girişimine dahil olacağını açıklamış ve kısa bir süre önce ilk cihazlarını yıl sonuna doğru satışa sunacağını açıklamıştı. Münih, Almanya'da düzenlenen IFA fuarı birlikte firma ilk Blu-ray oynatıcıısnı ve Blu-ray sürücülü dizüstü bilgisayarını katılımcıların beğenisine sunuyor. Toshiba'nın Blu-ray dünyasına adım atacağı ilk model olan BDX2000 kod adlı oynatıcının ilk detayları gün ışığına çıktı.

Toshiba cephesinden gelen bilgilere göre BDX2000, ekstra içerik için internet özelliği bulunan filmler için BD-Live desteği sunuyor ve Ethernet ara birimi üzerinden bağlantı kurulabilmesine olanak tanıyor. Üzerinde bulunan SD kart slotu ile kullanıcıların kendi medyalarını oynatabilmelerine olanak tanıyan Blu-ray oynatıcısı, H.264 (AVCHD) formatındaki videolara da destek veriyor. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master gibi ileri ses teknolojileriyle uyumlu olan Toshiba BDX2000'in HDMI-CEC uyumlu HDTV, alıcı ve benzeri cihazlarla da uyum içerisinde çalışabildiği açıklandı.

İlk detayları açıklanan BDX kod adlı medya oynatıcısına ek olarak Toshiba, Satellite serisi altında Blu-ray sürücülü yeni bir dizüstü bilgisayar daha hazırladı. Firmanın "Desktop Replacement" serisi kapsamında masaüstü sistemlerin yerini alması amacıyla hazorlanan dizüstü bilgisayarda Full HD çözünürlüğünü destekleyen 18.4-inç ekran kullanılıyor. Intel platformunu temel alan ve tercihe bağlı olarak farklı saat hızlarındaki çift çekirdekli işlemcilerle donatılabilen dizüstü bilgisayarın öne çıkan özelliği olarak beraberinde uyumlu medyalara kayıt ta yapabilen Blu-ray sürücülü ile gelmesi.

Toshiba'nın yeni Blu-ray oynatıcısı ve Blu-ray sürücülü dizüstü bilgisayar modelinin Avrupa'da önümüzdeki Kasım ayı ile birlikte satışa sunulması bekleniyor.

Toshiba yeni Blu-ray oynatıcısını ve Blu-ray sürücülü dizüstü bilgisayarını gösterdi
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justbejust 10 yıl
desktop replacement ismi komik olmuş. dizüstü bilgisayar masaüstüne göre ya daha pahalı, ya da performansı düşük. taşınabilirliğe gerçekten ihtiyacı olan için iyidir, onun dışında sokağa atacak parası olan alır.
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deepestlove 10 yıl
blueray yazıılar 100 dolar altını
disklerde 1TL altını görmeden de olmayacak
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Am@deus 10 yıl
Toshıba ve bluray
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sertacaygun 10 yıl
Toshiba'lar Türkiye'de çok pahalı.
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fatihcanery 10 yıl
blu-ray nedense dvd gibi hayatımıza girmedi,sdd ler gibi bu da hayal
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asukrumercan 10 yıl
Herhalde sizin hayatınıza girmedi, şu anda HD ses formatları için çok fazla seçenek yok.

Hernekadar DVD satışları hala uzak ara önce olsa da analistler kısa zamanda bluray'ın DVD satışlarını geçeceğinin söylüyorlar.

Zaten firmalarda bir süre sonra bluray yatırımını geri almak için DVD desteklerin azaltırlar, bizleri mecburen bluray destekleyen ürünleri almaya zorlarlar...



fatihcanery

blu-ray nedense dvd gibi hayatımıza girmedi,sdd ler gibi bu da hayal

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