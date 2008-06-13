Toshiba'dan oyunculara özel yüksek performanslı dizüstü bilgisayar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Toshiba'dan yüksek performans segmentine yönelik olarak hazırladığı yeni bir dizüstü bilgisayarını duyurmaya hazırlanıyor. Qosmio X305 kod adını taşıyacağı belirtilen yeni model "Desktop Replacement" olarak bilinen özel segmentte yer alacak ve görünen o ki Alienware ve Voodoo PC gibi firmaların aynı segmentte yer alan iddialı çözümlerine de ciddi rakip olacak. Intel'in Centrino 2 platformunu kullanması beklenen dizüstü bilgisayar muhtemelen yine Intel'in 3GHz'de görev yapan yeni nesil mobil işlemcisini kullanacak. Ayrıca Nvidia'nın 1GB video belleğine sahip olan GTX serisi mobil grafik çözümünü kullanması beklenen yeni dizüstü bilgisayar 4GB'lık DDR3 bellek ile donatılacak. 7200rpm dönüş hızına sahip olan 200GB'lık ikiadet sabit disk ile geleceği ifade edilen Qosmio X305, HDMI ve S/PDIF gibi portlara sahip olacak. Ayrıca gelen bilgilere göre dizüstü bilgisayar Harmon Kardon tarafından hazırlanan subwoofer destekli kendi dahili ses sistemine de sahip olacak. Tasarımıyla dikkat çekmesi kuvvetle muhtemel olan ürün ayrıca 1680x1050 çözünürlük desteği sunabilen 17" boyutunda ekran ile gelecek. Detaylı teknik özellik bilgilerinin yakında netleşmesi beklenen Toshiba Qosmio X305'in 14 Temmuz'da resmi olarak duyurulacağı ifade ediliyor.
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Japonya, İngiltere ve Amerika bizzat aranıp, şikayet edilmiştir...
1-f55-q503 ile x305 q701 modelleri aynı performansı gösteriyormuş.işlemcileri farkılı olmasına rağmen.X305İN DDR3 BELLEĞİ YÜZÜNDEN.
2-F55-Q502 modeli X305İN İŞLEMCİSİYLE AYNI OLMASINA RAĞMEN x305'in ddr3 belleğe sahip olması vista puanını 0.5 puan arttırmış.bu sebepten dolayı grafik kartı aynı olmasına ve işlemcisinin aynı olmasına rağmen işlemci ve grafik kartı puanlarını da arttırmış.bu demek oluyomş ki ddr3 bellek bu işlemci ve ekran kartlarıyla çok iyi bir uyumluıluk sağlıyomuş.
F55'İN TEK EKSİĞİ 15,4 İNÇ EKRAN OLMASI
Bu 3 modelden sadece x305 modeli satışta diğer iki model ağustosun en geç 20sinde (ağustosun 2.haftasını buluyomuş).kullanıcıların eline geçecekmiş.kardeşimin haftaya dönecek olması yüzünden x305 aldırıyorum
BU Testin tam ayrıntısını bilemiyorum,kardeşim bilg. müh. okuyor bu testi yaparken de bestbuy'ın teknik uzmanlarıyla beraber yapıp istişare yapmışlar.orda ki teknik uzmanlar F55-Q503 VE X305-Q701 modelini öneriyolarmış.Bu arada F55'İN ANAKARTI ddr3 belleği desteklemiyormuş.
toshibanın sitesinde bilgisayarların özelliklerini bulabilirsiniz.Qosmio serisi
Kardeşim hakikaten gayet güzel bi laptop,
ama x305le karşılaştırılamaz bile.Herşeyiyle iki katlar
4GB ddr3
200gb 7200rpm
9700m gts
p7350 centrino2 1066 bus speed 3mb L2
Ama bu seri türkiyeye gelmeyeceği için çok iyi bir alternatif olabilir.Birde x205-SLI5 veya SLI6 modellerine bakın derim istanbulda bi tane mağazada varmış tam bilemiyorum
HEY MAŞŞALLAH