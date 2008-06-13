Toshiba'dan oyunculara özel yüksek performanslı dizüstü bilgisayar

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Toshiba'dan yüksek performans segmentine yönelik olarak hazırladığı yeni bir dizüstü bilgisayarını duyurmaya hazırlanıyor. Qosmio X305 kod adını taşıyacağı belirtilen yeni model "Desktop Replacement" olarak bilinen özel segmentte yer alacak ve görünen o ki Alienware ve Voodoo PC gibi firmaların aynı segmentte yer alan iddialı çözümlerine de ciddi rakip olacak. Intel'in Centrino 2 platformunu kullanması beklenen dizüstü bilgisayar muhtemelen yine Intel'in 3GHz'de görev yapan yeni nesil mobil işlemcisini kullanacak. Ayrıca Nvidia'nın 1GB video belleğine sahip olan GTX serisi mobil grafik çözümünü kullanması beklenen yeni dizüstü bilgisayar 4GB'lık DDR3 bellek ile donatılacak. 7200rpm dönüş hızına sahip olan 200GB'lık ikiadet sabit disk ile geleceği ifade edilen Qosmio X305, HDMI ve S/PDIF gibi portlara sahip olacak. Ayrıca gelen bilgilere göre dizüstü bilgisayar Harmon Kardon tarafından hazırlanan subwoofer destekli kendi dahili ses sistemine de sahip olacak. Tasarımıyla dikkat çekmesi kuvvetle muhtemel olan ürün ayrıca 1680x1050 çözünürlük desteği sunabilen 17" boyutunda ekran ile gelecek. Detaylı teknik özellik bilgilerinin yakında netleşmesi beklenen Toshiba Qosmio X305'in 14 Temmuz'da resmi olarak duyurulacağı ifade ediliyor.