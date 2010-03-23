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Toshiba'dan WiFi adaptörlü LED HDTV: UX600

Dünya'nın tanınan elektronik üreticilerinden Toshiba, WiFi destekli LED aydınlatmalı HDTV'si UX600'ü duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden Toshiba, WiFi adaptörlü HDTV serisi UX600'ü duyurdu.

40UX600, 46UX600 ve 55UX600 adı altında üretilecek olan HDTV'lerin 40, 46 ve 55 inç boyutlara sahip olacağı belirtildi. Toshiba UX600 LED HDTV serisinde LED aydınlatma bulunuyor. UX600 serisindeki 3 modelinde 3.000.000:1 kontrast oranı sunduğu ve 120Hz tazeleme oranı sunan Toshiba'nın ClearFrame teknolojisini desteklediği ifade edildi. Ux600 serisinin en çarpıcı özelliği olan WiFi adaptörü ile youtube, VUDU, pandora gibi video sitelerine ve facebook ve twitter gibi sosyal paylaşım ağlarına erişim imkanı sunuluyor. Full HD 1080p çözünürlük sunan LED HDTV'lerde ortama uyum sağlayan otomatik parlaklık ayarı bulunuyor. Toshiba UX600 serisi 2 inç'ten ince kasa tasarımıyla üretildi.

Toshiba'nın duyurduğu UX600 LED HDTV'lerin fiyatları şu şekilde oluşuyor:

  • 40UX600 : 1,399$
  • 46UX600: 1,699$
  • 55UX600: 2,499$

Toshiba'nın WiFi adaptörlü LED HDTV'lerinin Nisan ayı başında piyasay sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
All of my questinos settled?thanks!
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baysan240 9 yıl
şimdi bunun explorer (browser) mi var yoksa sadece lokal bir opsiyonmu ? hani hdd si ve browseri olsa süper olurdu internetten direk dizi izler fimleri indirmek için bilgisayara ihtiyaç duymaz hatta ağdan diğer makinalara bağlanıp onların optik okuyucusu ğzerinden film izlerdik
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caution 9 yıl
sv den farkı sadece wifi gibi dursada 2" lik kasada büyük ihtimalle edge led vardır.eger boyleyse toshiba nın ilk edge led li paneli olacaktır...panel tipleri büyük ihtimalle aynı VA üreticisinden..dinamik kontrast milyonlar :) kısaca işlemci devi tosh ta trend e uymuş...
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