Toyota 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

Tam Boyutta Gör Yeni yıl pek çok kalemde zamları da beraberinde getirdi. Otomobil tarafında 2023'ün ilk zamlı fiyatlarını açıklayan markalardan biri Toyota oldu. Güncel 2023 Ocak Toyota fiyat listesine baktığımızda yüzde 5-6 civarında zam görmekteyiz. Peki gelen zamlarla birlikte; 2023 Toyota fiyatları ne kadar para oldu? Sıfır Toyota araç fiyatları kaç TL? Gelin model model fiyat listelerine yakından bakalım.

Toyota'nın ülkemizdeki en popüler modeli şüphesiz ki Corolla Sedan. Söz konusu modelin Ocak 2023'teki başlangıç fiyatına baktığımızda 642.000 TL'ye yükseldiğini görmekteyiz. Kısa süre öncesine kadar bu fiyat 607.050 TL idi. Yine giriş seviyesindeki 1.5 Vision Corolla'nın otomatik versiyonu Aralık ayında 633.750 TL'den satılıyordu. Bu versiyonun fiyatı da 670.300 TL'ye yükselmiş.

Tüvtürk 2023 araç muayene ücretleri fiyat listesi 4 sa. önce eklendi

Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Toyota Corolla Cross'un fiyatı da Ocak 2023 itibarıyla 1 milyon TL'ye dayandı. 1.8 Hibrit motorla tercih edilebilen modelde Flame ve Passion donanım seviyeleri sunuluyor. Geçen ay 868.400 TL olan giriş seviye Corolla Cross artık 926.800 TL'den başlıyor. Corolla Cross'un Passion donanım seviyesi ise 1 milyon TL'nin üzerinde. Fiyatların 2022 model yılı otomobillere ait olduğunu da belirtelim.

İşte 2023 Ocak Toyota fiyat listesi 🔽

Toyota Corolla fiyat listesi 💰 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.5 Vision 607.050 TL 642.000 TL 1.5 Vision Multidrive S 633.750 TL 670.300 TL 1.5 Dream 671.150 TL 709.900 TL 1.5 Dream Multidrive S 697.850 TL 738.150 TL 1.5 Flame Multidrive S 742.150 TL 785.000 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 783.400 TL 828.650 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 847.550 TL 896.550 TL

Toyota Corolla Hibrit fiyat listesi 💸 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.8 Hybrid Dream e-CVT 810.450 TL 857.100 TL 1.8 Hybrid Flame e-CVT 826.150 TL 873.700 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 853.650 TL 902.800 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 917.800 TL 970.700 TL

Tam Boyutta Gör

Toyota Corolla Cross fiyat listesi 💸 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.8 Hybrid Flame e-CVT 868.400 TL 926.800 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 899.600 TL 959.900 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 964.100 TL 1.028.200 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.034.800 TL 1.103.100 TL

Toyota Yaris Cross fiyat listesi 💰 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.5 Dream Multidrive S 752.500 TL 803.400 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 770.000 TL 821.600 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 802.400 TL 856.200 TL

Toyota Yaris Cross Hibrit fiyat listesi 💸 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.5 Hybrid Dream e-CVT 822.400 TL 877.300 TL 1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 839.900 TL 895.500 TL 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 870.600 TL 928.400 TL 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 973.300 TL 1.037.300 TL

Tam Boyutta Gör

Toyota C-HR Hibrit fiyat listesi 💸 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT 853.550 TL 910.900 TL 1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT 930.950 TL 994.050 TL 1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT (siyah tavan) 942.500 TL 1.006.300 TL 1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT 991.550 TL 1.058.300 TL 1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (siyah tavan) 1.003.200 TL 1.070.700 TL 1:8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (siyah tavan ve JBL) 1.018.550 TL 1.086.950 TL

Toyota Corolla Hatchback fiyat listesi 🚘 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.8 Hybrid Dream e-CVT 853.300 TL 901.600 TL 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 896.600 TL 947.350 TL 1.8 Hybrid Flame e-CVT 887.600 TL 937.850 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 924.200 TL 976.500 TL

Tam Boyutta Gör

Toyota Yaris Fiyat listesi 💸 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.0 Vision 459.750 TL 517.200 TL 1.5 Dream Multidrive S 623.250 TL 659.750 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 661.500 TL 700.300 TL 1.5 Flame Multidrive S 672.100 TL 711.500 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 699.000 TL 740.050 TL

Toyota Yaris Hibrit fiyat listesi 🚗 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.5 Hybrid Dream e-CVT 789.200 TL 833.550 TL 1.5 Hybrid Flame e-CVT 824.400 TL 870.750 TL 1.5 Hybrid Passion e-CVT 889.000 TL 939.000 TL

Toyota Hiluxfiyat listesi 💸 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 2.4 D-4D 4x2 Adventure 764.650 TL 832.000 TL 2.4 D-4D 4x2 Adventure A/T 789.600 TL 859.000 TL 2.4 D-4D 4x4 Adventure 878.600 TL 931.400 TL 2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T 916.600 TL 971.350 TL 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 966.650 TL 1.024.550 TL 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T (JBL) 978.950 TL 1.036.850 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Toyota 2023 fiyat listesi: Sıfır Toyota fiyatları