Toyota 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

- Toyota Corolla fiyat listesi 💰 (Ocak 2023)
- Toyota Corolla Hibrit fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
- Toyota Corolla Cross fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
- Toyota Yaris Cross fiyat listesi 💰 (Ocak 2023)
- Toyota Yaris Cross Hibrit fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
- Toyota C-HR Hibrit fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
- Toyota Corolla Hatchback fiyat listesi 🚘 (Ocak 2023)
- Toyota Yaris Fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
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Toyota'nın ülkemizdeki en popüler modeli şüphesiz ki Corolla Sedan. Söz konusu modelin Ocak 2023'teki başlangıç fiyatına baktığımızda 642.000 TL'ye yükseldiğini görmekteyiz. Kısa süre öncesine kadar bu fiyat 607.050 TL idi. Yine giriş seviyesindeki 1.5 Vision Corolla'nın otomatik versiyonu Aralık ayında 633.750 TL'den satılıyordu. Bu versiyonun fiyatı da 670.300 TL'ye yükselmiş.
Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Toyota Corolla Cross'un fiyatı da Ocak 2023 itibarıyla 1 milyon TL'ye dayandı. 1.8 Hibrit motorla tercih edilebilen modelde Flame ve Passion donanım seviyeleri sunuluyor. Geçen ay 868.400 TL olan giriş seviye Corolla Cross artık 926.800 TL'den başlıyor. Corolla Cross'un Passion donanım seviyesi ise 1 milyon TL'nin üzerinde. Fiyatların 2022 model yılı otomobillere ait olduğunu da belirtelim.
İşte 2023 Ocak Toyota fiyat listesi 🔽
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.5 Vision
|607.050 TL
|642.000 TL
|1.5 Vision Multidrive S
|633.750 TL
|670.300 TL
|1.5 Dream
|671.150 TL
|709.900 TL
|1.5 Dream Multidrive S
|697.850 TL
|738.150 TL
|1.5 Flame Multidrive S
|742.150 TL
|785.000 TL
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|783.400 TL
|828.650 TL
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|847.550 TL
|896.550 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.8 Hybrid Dream e-CVT
|810.450 TL
|857.100 TL
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|826.150 TL
|873.700 TL
|1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|853.650 TL
|902.800 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|917.800 TL
|970.700 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|868.400 TL
|926.800 TL
|1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|899.600 TL
|959.900 TL
|1.8 Hybrid Passion e-CVT
|964.100 TL
|1.028.200 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|1.034.800 TL
|1.103.100 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.5 Dream Multidrive S
|752.500 TL
|803.400 TL
|1.5 Dream X-Pack Multidrive S
|770.000 TL
|821.600 TL
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|802.400 TL
|856.200 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.5 Hybrid Dream e-CVT
|822.400 TL
|877.300 TL
|1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT
|839.900 TL
|895.500 TL
|1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|870.600 TL
|928.400 TL
|1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|973.300 TL
|1.037.300 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT
|853.550 TL
|910.900 TL
|1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT
|930.950 TL
|994.050 TL
|1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT (siyah tavan)
|942.500 TL
|1.006.300 TL
|1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT
|991.550 TL
|1.058.300 TL
|1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (siyah tavan)
|1.003.200 TL
|1.070.700 TL
|1:8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (siyah tavan ve JBL)
|1.018.550 TL
|1.086.950 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.8 Hybrid Dream e-CVT
|853.300 TL
|901.600 TL
|1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT
|896.600 TL
|947.350 TL
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|887.600 TL
|937.850 TL
|1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|924.200 TL
|976.500 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.0 Vision
|459.750 TL
|517.200 TL
|1.5 Dream Multidrive S
|623.250 TL
|659.750 TL
|1.5 Dream X-Pack Multidrive S
|661.500 TL
|700.300 TL
|1.5 Flame Multidrive S
|672.100 TL
|711.500 TL
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|699.000 TL
|740.050 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|1.5 Hybrid Dream e-CVT
|789.200 TL
|833.550 TL
|1.5 Hybrid Flame e-CVT
|824.400 TL
|870.750 TL
|1.5 Hybrid Passion e-CVT
|889.000 TL
|939.000 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|2.4 D-4D 4x2 Adventure
|764.650 TL
|832.000 TL
|2.4 D-4D 4x2 Adventure A/T
|789.600 TL
|859.000 TL
|2.4 D-4D 4x4 Adventure
|878.600 TL
|931.400 TL
|2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T
|916.600 TL
|971.350 TL
|2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T
|966.650 TL
|1.024.550 TL
|2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T (JBL)
|978.950 TL
|1.036.850 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d