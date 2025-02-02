Toyota RAV4 GR SPORT Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Toyota, motor sporlarındaki başarılarından ilham alan GR SPORT ürün gamını RAV4 modeliyle Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Yeni Toyota RAV4 GR SPORT fiyatı şubat ayına özel kampanya ile 3.928.000 TL olarak açıklandı.

RAV4 ürün gamının en üzerinde konumlanan GR SPORT versiyonu, markanın motor sporları departmanı TOYOTA GAZOO Racing’in üst düzey şampiyonalarda elde ettiği başarıları yansıtacak özel tasarım detayları ve donanım özellikleri ile ön plana çıkıyor.

GR SPORT’a özgü sportif detaylar

Tam Boyutta Gör RAV4 GR SPORT’un ilk bakışta farklı olduğunu belli eden tasarım detayları arasında bulunan GR'a özgü G-mesh desenli siyah ön ızgara ve belirgin sis farı çerçeveleri aracın güçlü duruşunu vurguluyor. Ön ızgarada ve bagaj kapısında bulunan zarif GR logoları da aracın dinamik tarzını yansıtıyor.

RAV4 GR SPORT’un sportif zarifliği içeride de devam ediyor. GR logolu ısıtmalı deri direksiyon, GR logolu siyah deri ve süet spor koltuklar aracın kimliğini yansıtıyor. Kapılar, konsol ve direksiyondaki koyu gri metal detaylar ve koltuklardaki gümüş dikişler de aracın sofistike tarzını tamamlıyor.

Bununla birlikte GR SPORT versiyonunda yer alan 19 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, hafiflik ve yüksek rijitlik sağlarken, parlak siyah yüzeyi ve ince çizgi detaylarıyla göz alıcı bir görünüm sunuyor. RAV4 GR SPORT’un öne çıkan donanımları arasında 12.3 dijital gösterge ekranı, 10.5 inç Toyota Touch multimedya sistemi, Panoramik Görüntü Monitörü, dijital kameralı iç dikiz aynası, kablosuz şarj ünitesi, 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi, hafızalı sürücü koltuğu, sensörlü ve elektrikli bagaj kapısı gibi özellikler de yer alıyor. RAV4 GR SPORT, Galaksi Beyazı, Egzotik Kırmızı, Gümüş Metalik Gri, Metalik Gri ve Safir Mavi renkleriyle tercih edilebiliyor.

Daha sportif sürüş dinamikleri

Tam Boyutta Gör RAV4 GR SPORT, tasarım ve donanım özelliklerinin ötesine geçerek daha gelişmiş sürüş dinamikleriyle sunuluyor. Daha çevik bir yol tutuş için özel olarak ayarlanan süspansiyonlarıyla daha gelişmiş bir sürüş deneyimi elde ediliyor. RAV4 GR SPORT’un ön ve arka helezon yayları, daha çevik tepkiler vermek üzere sertleştirildi ve amortisörlerin sönümleme kuvveti ayarlandı.

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Bu sürüş dinamikleri, Toyota’nın tüm dünyada kendini kanıtlamış tam hibrit sistemiyle eşleştirildi. RAV4, 2.5 litrelik hibrit motoruyla her koşulda yüksek bir rafinelik sunuyor. 219 HP güç üreten RAV4, 0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlıyor. Yüksek performansıyla dikkat çeken araç aynı zamanda 5.9 lt/100 km ortalama tüketim ve 133 g/km CO 2 emisyonu gibi verimliliğiyle de öne çıkıyor.

Etkileyici tarzıyla birlikte RAV4, gerçek SUV kabiliyetiyle de beklentileri aşıyor. Her türlü yol koşulunda ödün vermeyen RAV4, akıllı dört tekerlekten çekiş (AWD-i) sistemiyle sunuluyor. Hem yol hem de arazi şartlarında etkileyici bir performans sergileyen RAV4, aynı zamanda sürüş keyfiyle de öne çıkıyor. RAV4’ün GR SPORT versiyonu ise dinamik sürüş hissini daha da ileriye taşıyor.

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Toyota RAV4 GR SPORT Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri