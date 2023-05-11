Toyota, küresel liderliğini pazar payını artırarak güçlendirdi

Toyota, tüm dünyada en çok tercih edilen marka olmasının yanı sıra, geniş model ve güç ünitesi seçenekleri sayesinde yine en çok satan model unvanına da sahip oldu. JATO Dynamics’in paylaştığı verilere göre Toyota RAV4, 10 milyon adedin üzerindeki satış rakamıyla ilk sırada yer aldı. RAV4’ü yüzde 33 oranıyla en çok tercih eden pazar Çin olurken, onu yüzde 43 ile ABD/Kanada ve yüzde 9 ile Avrupa pazarları takip etti.
Corolla Cross ise, çok kısa zamanda en sevilen modeller arasına girerek 2022 yılında 530 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.
TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.