Dünyada satılan her 100 araçtan 13’ünü temsil eden Toyota, bu başarısıyla birlikte 2021 yılındaki yüzde 12.65’lik pazar payını yüzde 13’e çıkardı. Böylece dünyada satılan 80.67 milyon aracın 10.5 milyon adedini satarak liderlik rolünü sürdürdü. Küresel pazar payını yüzde 0.3 puan artırmayı başaran Toyota, özellikle geniş hibrit ve SUV ürün yelpazesi satışlarıyla öne çıktı.

Zirvede Toyota’nın SUV’u RAV4 var

Toyota, tüm dünyada en çok tercih edilen marka olmasının yanı sıra, geniş model ve güç ünitesi seçenekleri sayesinde yine en çok satan model unvanına da sahip oldu. JATO Dynamics’in paylaştığı verilere göre Toyota RAV4, 10 milyon adedin üzerindeki satış rakamıyla ilk sırada yer aldı. RAV4’ü yüzde 33 oranıyla en çok tercih eden pazar Çin olurken, onu yüzde 43 ile ABD/Kanada ve yüzde 9 ile Avrupa pazarları takip etti.

Bununla birlikte ikinci sırada da bir başka efsane Toyota modeli yer aldı. 2022 yılı boyunca 992 bin adet civarında satış performansı elde eden Toyota Corolla sedan modelinin yüzde 53’ü Çin’de, yüzde 22’si ABD/Kanada ve yüzde 6’sı Avrupa’da satıldı. Açıklanan verilere göre dünyada en çok satan ilk 10 model arasında Toyota RAV4, Corolla sedan, Camry, Hilux ve Corolla Cross ile 5 model yer aldı.

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Corolla Cross ise, çok kısa zamanda en sevilen modeller arasına girerek 2022 yılında 530 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.

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Toyota, küresel liderliğini pazar payını artırarak güçlendirdi