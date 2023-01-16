Tam Boyutta Gör Toyota Avrupa, 2022 yılında 1 milyon 80 bin 975 adetlik araç satışıyla önceki yıla göre satışlarda yüzde 0.5 artış elde etti. Bununla birlikte Toyota, Avrupa toplam otomotiv pazarının yüzde 11 gerilediği dönemde, adetlerini ve pazar payını artırmayı başardı. 2021’e göre pazar payını yüzde 0.9 puan artıran Toyota Avrupa, yüzde 7.3’lük rekor bir pay elde etti.

Toyota, bu başarısıyla Avrupa’nın en çok satan 2. binek otomobil markası konumunu da pekiştirdi. Toyota’nın performansındaki kilit nokta ise hibritler, şarj edilebilir hibritler, elektrikliler ve yakıt hücrelilerden oluşan çevreci araçlarına olan artan talepti. Toyota Avrupa’nın elektrik motorlu araç satışları da 2021’e göre yüzde 14 artarak 718 bin 608 adet oldu. Avrupa’da toplam satışların yüzde 66’sını elektrik motorlu araçlar oluştururken, Batı Avrupa’da bu oran yüzde 74 olarak gerçekleşti.

Togg ve Qualcomm'dan iş birliği 6 sa. önce eklendi

En çok satılan Toyota modelleri

Toyota, marka bazında ise 2022 satışlarını önceki yıla göre yüzde 3 artırarak 1 milyon 30 bin 508 adet araç satışı elde etti. Markanın en çok satan modelleri Yaris (185 bin 781), Corolla (182 bin 278), Yaris Cross (156 bin 86), RAV4 (113 bin 297) ve C-HR (109 bin 543) oldu.Bu modeller tüm satışların yüzde 74’ünü temsil etti. Corolla Cross Hybrid ve elektrikli bZ4X SUV gibi yeni modeller ise, genel müşteri talebini artırdı. Toyota markasının elektrik motorlu araç satışları ise 2022’de önceki yıla göre yüzde 16 yükselerek 677 bin 823 adet oldu.

Aralık ayında her yıl düzenlenen Kenshiki Forum’da da farklı teknolojilere sahip olacak şekilde ürün gamını genişleteceğinin altını çizen Toyota, 2035’te AB bölgesinde tüm yeni araçlarında CO 2 emisyonunu sıfıra indirecek ve 2040’a kadar ise tüm operasyonlarını karbon nötr hale getirecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Toyota, Avrupa'da 2022 yılını rekor pazar payıyla tamamladı