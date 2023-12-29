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    Tesla Cybertruck ilk kazasını Toyota Corolla ile yaptı

    Kısa bir süre önce Tesla Cybertruck, ilk kazasını ABD’de Toyota Corolla ile kafa kafaya çarpışarak yaptı. Aktarılanlara göre kaza “hafif” yaralanmayla sonuçlandı.
    Tesla Cybertruck ilk kazasını Toyota Corolla ile yaptı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın 2019 yılında tanıttığı Tesla Cybertruck, geçtiğimiz ay ilk teslimatını gerçekleştirerek satışlara başladı. Çelik ve uçlara dokunan tasarım tercihiyle dikkat çeken Cybertruck’ın geçtiğimiz gün ilk kazasını yaptığı raporlandı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen kazada 17 yaşındaki bir çocuğun kullandığı 2009 model Toyota Corolla ile üç kişiyi taşıyan 2023 model bir Tesla Cybertruck yer alıyor.

    Cybertruck ilk kazasını yaptı

    Tesla Cybertruck ilk kazasını Toyota Corolla ile yaptı Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın elektrikli pick-up modeli Cybertruck tasarım nedeniyle diğer araçlarla ya da yayalarla çarpışması durumunda neler olabileceği konusunda soru işaretlerine yol açmıştı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen kazada neyse ki hafif yaralanmalar dışında büyük bir olay yaşanmadı.

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamada belirtilen tek yaralanmanın Cybertruck sürücüsünde olduğu yönünde. Bununla birlikte aracın otonom modda olmadığı, havanın ise yağmurlu olduğu belirtiliyor. Reddit'te yayınlanan fotoğraflarda Corolla'nın ön kısmında ciddi hasar olduğu aldığı görülebiliyor. Cybertruck'ın görebildiğimiz kısımlarında ise aynı hasar izlerini göremiyoruz. Ancak esas çarpışma noktasını da göremiyoruz. Dolayısıyla aracın diğer tarafında ne kadar hasar olduğu belirsiz.

    Tesla Cybertruck'ın özellikleri

    Üç farklı versiyonu olan Cybertruck'ın arkadan itişli başlangıç modeli 402 km menzil, dört tekerden çekişli çift motorlu versiyonu 547 km menzil ve üç motorlu versiyonu ise 515 km menzil sunuyor. Ayrıca ek batarya modülü ile menzil 756 km’ye kadar artırılabiliyor. Cybertruck'ın batarya kapasitesi hakkında bilgi verilmedi ancak 250 kW şarj hızını desteklediği ve 15 dakikalık şarj ile 206 km yol gidebildiği açıklandı. Aracın başlangıç fiyatı ise 60.990 dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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