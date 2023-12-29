Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın 2019 yılında tanıttığı Tesla Cybertruck, geçtiğimiz ay ilk teslimatını gerçekleştirerek satışlara başladı. Çelik ve uçlara dokunan tasarım tercihiyle dikkat çeken Cybertruck’ın geçtiğimiz gün ilk kazasını yaptığı raporlandı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen kazada 17 yaşındaki bir çocuğun kullandığı 2009 model Toyota Corolla ile üç kişiyi taşıyan 2023 model bir Tesla Cybertruck yer alıyor.

Cybertruck ilk kazasını yaptı

Tam Boyutta Gör Tesla'nın elektrikli pick-up modeli Cybertruck tasarım nedeniyle diğer araçlarla ya da yayalarla çarpışması durumunda neler olabileceği konusunda soru işaretlerine yol açmıştı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen kazada neyse ki hafif yaralanmalar dışında büyük bir olay yaşanmadı.

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Yetkililer tarafından yapılan açıklamada belirtilen tek yaralanmanın Cybertruck sürücüsünde olduğu yönünde. Bununla birlikte aracın otonom modda olmadığı, havanın ise yağmurlu olduğu belirtiliyor. Reddit'te yayınlanan fotoğraflarda Corolla'nın ön kısmında ciddi hasar olduğu aldığı görülebiliyor. Cybertruck'ın görebildiğimiz kısımlarında ise aynı hasar izlerini göremiyoruz. Ancak esas çarpışma noktasını da göremiyoruz. Dolayısıyla aracın diğer tarafında ne kadar hasar olduğu belirsiz.

Tesla Cybertruck'ın özellikleri

Üç farklı versiyonu olan Cybertruck'ın arkadan itişli başlangıç modeli 402 km menzil, dört tekerden çekişli çift motorlu versiyonu 547 km menzil ve üç motorlu versiyonu ise 515 km menzil sunuyor. Ayrıca ek batarya modülü ile menzil 756 km’ye kadar artırılabiliyor. Cybertruck'ın batarya kapasitesi hakkında bilgi verilmedi ancak 250 kW şarj hızını desteklediği ve 15 dakikalık şarj ile 206 km yol gidebildiği açıklandı. Aracın başlangıç fiyatı ise 60.990 dolar.

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Tesla Cybertruck ilk kazasını Toyota Corolla ile yaptı