Tesla Cybertruck ilk kazasını Toyota Corolla ile yaptı

Cybertruck ilk kazasını yaptı
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada belirtilen tek yaralanmanın Cybertruck sürücüsünde olduğu yönünde. Bununla birlikte aracın otonom modda olmadığı, havanın ise yağmurlu olduğu belirtiliyor. Reddit'te yayınlanan fotoğraflarda Corolla'nın ön kısmında ciddi hasar olduğu aldığı görülebiliyor. Cybertruck'ın görebildiğimiz kısımlarında ise aynı hasar izlerini göremiyoruz. Ancak esas çarpışma noktasını da göremiyoruz. Dolayısıyla aracın diğer tarafında ne kadar hasar olduğu belirsiz.
Tesla Cybertruck'ın özellikleri
Üç farklı versiyonu olan Cybertruck'ın arkadan itişli başlangıç modeli 402 km menzil, dört tekerden çekişli çift motorlu versiyonu 547 km menzil ve üç motorlu versiyonu ise 515 km menzil sunuyor. Ayrıca ek batarya modülü ile menzil 756 km’ye kadar artırılabiliyor. Cybertruck'ın batarya kapasitesi hakkında bilgi verilmedi ancak 250 kW şarj hızını desteklediği ve 15 dakikalık şarj ile 206 km yol gidebildiği açıklandı. Aracın başlangıç fiyatı ise 60.990 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.