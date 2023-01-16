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    Togg ve Qualcomm'dan iş birliği: Yerli otomobilde Snapdragon Dijital Kokpit kullanılacak

    Togg ve Qualcomm arasında yapılan iş birliği ile C-SUV'da Snapdragon’ın Dijital Kokpit Platformları kullanılacak. Bu sayede yerli otomobile çeşitli yeni yetenekler kazandırılacak.
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    Togg ve Qualcomm'dan iş birliği Tam Boyutta Gör

    Togg’un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım ile Togg ile Qualcomm arasındaki iş birliği duyuruldu. Togg’da Snapdragon’ın Dijital Kokpit Platformları kullanılacak.

    Geliştirdiği mobil işlemcileriyle bilinen Snapdragon, son yıllarda otomobil teknoloji üzerine yoğunlaşmış durumda. Şirket, otomobil üreticilerine dijital kokpit platformu sunuyor. Aracın dijital gösterge ve multimedya ekranlarına fonksiyonlar kazandırıyor, araca yapay zeka yetenekleri ekleniyor, bulut üzerinden haberleşme ve bilgisayar görüşü desteği getiriliyor. Kullanıcılara daha konforlu, bağlantılı ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sağlanacak.

    Togg’dan yapılan açıklamaya göre C-SUV otomobil çevre ile iletişim kurabilen, çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan akıllı bir cihaza dönüşecek. C-SUV’u bağlantılı olmanın bir adım ötesine taşıyan bu teknoloji, akıllı ev cihazları ve akıllı şehirlerdeki diğer tüm IoT cihazlarıyla entegre bir şekilde çalışarak hem kullanıcıların hem yolcuların hayatını kolaylaştırıyor.

    Togg CEO'sundan açıklama

    Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, kullanıcılara konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmak hedefiyle alanlarının en iyileriyle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunmayı amaçlıyoruz. Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile kullanıcılarımıza akıllı ve konforlu bir deneyim sunacağız. Yeni nesil araçlar için Qualcomm ile çalışmalarımızı genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

    Qualcomm CDMA Technologies GmbH Ürün Pazarlama Kıdemli Direktörü Thomas Dannemann da “Qualcomm Technologies, otomobil üreticilerinin hem sürücüler hem yolcular için daha bağlantılı, akıllı ve güvenli sürüş deneyimi sağlamalarına katkıda bulunmayı taahhüt ediyor. Togg’un, Snapdragon Dijital Kokpit Platformlarına dayanan dijital olarak gelişmiş özellikleri yeni nesil elektrikli araçlarına entegre etmesine katkıda bulunmayı dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

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