Toyota, Çinli BYD ile yeni bir elektrikli araç şirketi kurdu

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Toyota ve BYD, geçtiğimiz yılın kasım ayında yeni bir elektrikli araç şirketi kurmak için anlaşma imzalamıştı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından bugün yapılan açıklamada BYD Toyota EV Technology Co isimli şirketin kurulduğu açıklandı.

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Hibrit araç dendiğinde akla ilk gelen üreticilerden biri olan Toyota, konu tamamen elektrikli araçlar olduğunda rakiplerinin oldukça gerisinde. Japon üretici, bu duruma bir son vermek ve elektrikli araç geliştirmek için bu alanda hizmet veren firmalarla el sıkışıyor. Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile yapılan iş birliği de bu konuda atılan en önemli adımlardan biri oldu.

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Yüzde 50’şer pay ile kurulan yeni elektrikli araç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Toyota’dan Hirohisa Kishi üstlenecek. CEO’luk görevi ise BYD’den Zhao Binggen’in olacak. Genel merkezi Çin’in Shenzhen şehrinde bulunacak şirkette yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlanacağı belirtildi. Şirketin faaliyet alanı ise “bataryalı elektrikli araçların, platformlarının ve ilişkili parçalarının tasarımı ve geliştirilmesi” olarak açıklandı.

Toyota ve BYD tarafından kurulan şirketin Mayıs ayında faaliyetlerine başlayacağı duyuruldu.

https://global.toyota/en/newsroom/corporate/32126024.html

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