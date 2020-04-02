Alfa Romeo Giulietta'nın fişi bu yıl çekiliyor: Yerini SUV model alacak

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Otomotiv pazarındaki SUV çılgınlığı bir modelin daha sonunu getirdi. Kompakt hatchback sınıfının en şık üyelerinden biri olan Alfa Romeo Giulietta’nın yolun sonuna geldiği açıklandı.

Söz konusu resmi açıklama markanın Ürün Pazarlama Müdürü Fabio Migliavacca’ya ait. Autocar’a konuşan Migliavacca, 2020 yılı sona ermeden Giulietta’nın fişinin çekileceğini söyledi. C segmentindeki SUV modellere yönelik talebin yükselişte olduğunu, bu nedenle Giulietta’nın yerini Tonale isimli SUV modelin alacağını belirtti.

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2010 yılından bu yana İtalya’daki Piedimonte San Germano Fabrikası’nda üretilen Alfa Romeo Giulietta, kompakt hatchback sınıfında VW Golf, Ford Focus ve Peugeot 308 gibi modellerle rekabet ediyor. Avrupa’daki satışları 2011 yılında (78.911 adet) pik yapan model, geçtiğimiz yıl yalnızca 15.690 adet satarak hayal kırıklığı yarattı. Kıyaslamak gerekirse, Golf’ün 2019’daki satışları 410.779 adet, Focus’un ise 224.401 adet olarak gerçekleşti.

Alfa Romeo Giulietta’nın yerini alacak Tonale isimli kompakt SUV modeli geçtiğimiz yıl konsept olarak görmüştük. Aracın seri üretim versiyonu büyük ihtimalle 2021’in ilk yarısında karşımıza çıkacak. Alfa Romeo’nun ürün gamındaki ilk plug-in hybrid (şarj edilebilir hibrit) model olacak Tonale, özellikle bu noktada parçalarının pek çoğunu Jeep Compass 4xe ile paylaşacak ve 50 kilometre saf elektrikli sürüş menzili sunacak. Performans söz konusu olduğunda ise bir Alfa Romeo olduğunu fazlasıyla belli edecek.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/alfa-romeo-giulietta-be-axed-year

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