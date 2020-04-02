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    Alfa Romeo Giulietta'nın fişi bu yıl çekiliyor: Yerini SUV model alacak

    Markanın gelecek planlarında yeri olmadığı söylenen Alfa Romeo Giulietta'nın ömrünü ne zaman tamamlayacağı netleşti. Bu yıl bitmeden fişi çekilecek kompakt hatchback'in yerini SUV model alacak.
    6 gün
    4,1b
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    43
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Alfa Romeo Giulietta'nın fişi bu yıl çekiliyor: Yerini SUV model alacak
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    Otomotiv pazarındaki SUV çılgınlığı bir modelin daha sonunu getirdi. Kompakt hatchback sınıfının en şık üyelerinden biri olan Alfa Romeo Giulietta’nın yolun sonuna geldiği açıklandı.

    Söz konusu resmi açıklama markanın Ürün Pazarlama Müdürü Fabio Migliavacca’ya ait. Autocar’a konuşan Migliavacca, 2020 yılı sona ermeden Giulietta’nın fişinin çekileceğini söyledi. C segmentindeki SUV modellere yönelik talebin yükselişte olduğunu, bu nedenle Giulietta’nın yerini Tonale isimli SUV modelin alacağını belirtti.

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    2010 yılından bu yana İtalya’daki Piedimonte San Germano Fabrikası’nda üretilen Alfa Romeo Giulietta, kompakt hatchback sınıfında VW Golf, Ford Focus ve Peugeot 308 gibi modellerle rekabet ediyor. Avrupa’daki satışları 2011 yılında (78.911 adet) pik yapan model, geçtiğimiz yıl yalnızca 15.690 adet satarak hayal kırıklığı yarattı. Kıyaslamak gerekirse, Golf’ün 2019’daki satışları 410.779 adet, Focus’un ise 224.401 adet olarak gerçekleşti.

    Alfa Romeo Giulietta’nın yerini alacak Tonale isimli kompakt SUV modeli geçtiğimiz yıl konsept olarak görmüştük. Aracın seri üretim versiyonu büyük ihtimalle 2021’in ilk yarısında karşımıza çıkacak. Alfa Romeo’nun ürün gamındaki ilk plug-in hybrid (şarj edilebilir hibrit) model olacak Tonale, özellikle bu noktada parçalarının pek çoğunu Jeep Compass 4xe ile paylaşacak ve 50 kilometre saf elektrikli sürüş menzili sunacak. Performans söz konusu olduğunda ise bir Alfa Romeo olduğunu fazlasıyla belli edecek.



    https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/alfa-romeo-giulietta-be-axed-year Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    lojistisyen 6 gün en beğenilen
    Adamlar zamansız tasarım yapıyor, şu araba 2010 yılında çıktı yollara, 2020 model yepyeni rakiplerinin bazılarından daha iyi görünüyor.
    1 Yanıt Yanıtla +42
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    Nemesis-Prime 5 gün lojistisyen
    Aynen hocam. İtalyan markalar tasarım işini iyi yapıyorlar.
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    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 6 gün
    Giulietta kullanmayanlar hala VW Golfun çok iyi olduğunu sanıyorlar
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 6 gün SC0RPI0N
    Golf daha başarılı total de alfa sadece sürüş dinamiği zevki konusunda önde olur
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    zed (Ersin Doğan) 6 gün SC0RPI0N
    Kullanmaya gerek yok, Golf daha iyi zaten
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    zed (Ersin Doğan) 6 gün
    Dış tasarımına gösterdikleri özeni, içine de gösterseydiler belki şansı olabilirdi.

    RIP Giulietta
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    KaSaTuRa. 4 gün
    italyanların giderek zeka seviyesi düşüyor, c segmenti gibi önemli bir segmentte isim yapabilmiş beğenilmiş bir modeli yok etmek ancak ciddi zeka sorunu olanın yapacağı iş

    ayrıca satış rakamlarında rakiplerinin arkasında kalması gayet normal, rakipleri modellerinde sürekli makyajlama ve yenileme yapıyorlar, sıfır araba alacak adam yeni diye alıyor aracı, 10 yıldır ufak farklar harici neredeyse aynı olan aracı alanlar doğal olarak azalır
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    leonheart07 4 gün
    Bugüne kadar çeşitli yıllar arasında Renault, Honda, Opel ve Alfa Romeo araçlarım oldu. Alfa herzaman diğerlerinden farklı hissettirmişti. Hep bir dönüp dönüp bakarım malum siteye, fiyatlar ne alemde, alınabilecek bir modeli var mı diye ama yok. Bir tek Guiletta vardı, yüzü eskidi evet ama yine de güncel olarak üretilen model bir bu kalmıştı, o da gitti...
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    Orhan Hoca (Orhan Ayan) 4 gün leonheart07
    Birşeyler yazsam mı derken, şimdi okur okumaz yazmama gerek yokmuş dedim. Elinize sağlık

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    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    Ne denir buna bilemiyorum bildiğiniz araba adamların elinde patlamış
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    haberelectro 5 gün
    Arkadan itiş gelecekti yenisi göya
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    kedicanını 5 gün
    Yeni Tonale konsept olarak tanıtıldıktan sonra seri üretim olacak versiyonu sizmisti. Orda da iç tasarımı pek beğenemedim. Hatta dış tasarımı da beğenmedim.



    Giulietta'nin iç mekan tasarımı tabi ki göreceli ve tartışılır bence direksiyonu ziyadesiyle kötü tasarım olarak geri kalanları bence fena değil. Ekransiz versiyon eski Giulietta'ya ithafen tasarlanmış bir araç sonucta. Kalitesine gelince, Alfa'nin zor dönemlerinde, 2009-2010 senelerinde son halini almış bir model için kendi doneminde rakipleriyle benzer. Tabi Premium olanlar ve Golf her zaman bu arabadan iç mekan trimleri olarak daha kaliteli. Leon'da buna göre nispeten daha iyi gözüküyordu ama onun da ne yazık ki cam Tavan ve kapı içinden çok trim sesi geliyordu



    Bu konuda aslında iç tasarımda Fiat, Alfa Romeo'dan daha çok parça almıştır. Örneğin Egea da kullanılan klima kontrol düğmeleri benzeri doğal olarak daha önce Giulietta'da kullanildi. Daha eski Alfa Romeo araçlarda da benzer tuşlar var.



    Sonuç olarak performansi gayet iyi olan (170 beygir benzinli olan özellikle), kendi çapında sürüş zevki ve hisli direksiyonu olan yine bence tasarımı da geçen 10 seneye rağmen hala göze hoş gelen bir araç üretimi son buldu.



    Bazı arkadaşlar var herkesi kendileri gibi marka fanboyu sanıyorlar ama alakası yok. Ben iki aracı da kullandım ve Giulietta, Leon'dan alt yapı olarak çok daha iyi bir araç . Bu benim görüşüm. Alfa fanatiği fln değilim, ne ilk ne de son arabam olacak. Belki de Leon'da yaşadığım kötü şans ve bitmek bilmeyen sorunlar bezdirdi beni ama bu neredeyse iki arabayı kullanan ve apaçi fanboy olmayan herkes için öyle olacaktır diye düşünüyorum
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    m_kucukaksoy (murat kucukaksoy) 5 gün
    alfa metrestir heyecan vardır
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    Stand Alone (The Power of Faith ) 5 gün
    Egea'dan hallice iç tasarım ve kaliteye sahipti. Dışına gösterdikleri özeni içine de göstermemeleri kötü oldu. Yine de 2010'lu yıllara göre çok başarılı bir tasarımı vardı.
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    en1gma (zaza kamil) 5 gün
    fake falan değilim şikayet et istersen bilmeden etmeden sallayan tipleri görünce dayanamiyom öyle işte
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    TheCaliph_ 5 gün en1gma
    Benim konudaki ilk mesajım yukarıdaki alıntı. Ben arkadaşı alıntılıyorum sen cevap veriyorsun.

    Sana kimse alıntılayıp da bir şey sormadı. CV'ni alabilirsin
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    diablo1905 5 gün
    Apacinin kendisine laf atsan alınmaz dört teker üzerinde zor duran kapısında yattığı Seat'a dolaylı yoldan da olsa af gidince kuduruyor



    Çok komik iyi ki böyle insanlar var çok eğlenceli oluyor .
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    masterap (oğuzhan ) 5 gün diablo1905
    Seat sahibi degilim, herhangi bir vag grubu aracim da yok. Aksine guney kore mali kiaya biniyorum ben de ota boka vagi kotuleyen ezikleri gorunce egleniyorum. Cogunun arabasi bile yok :D
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