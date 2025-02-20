Toyota hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Elektrikli RAV4 mü geliyor?

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Toyota, popüler SUV modeli RAV4'ün yeni nesli için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, modelde kapsamlı değişiklikler yapılacak ve tamamen elektrikli bir versiyon da seçenekler arasına girebilir.

Geçtiğimiz yıl ABD’de 475 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaşan RAV4, Toyota’nın en çok tercih edilen modeli olmayı sürdürdü. Hatta bu başarısıyla, Ford F-150’nin yıllardır devam eden liderliğini sonlandırarak dikkatleri üzerine çekti. Ford’un satışları 2024 yılında %5 gerilerken, RAV4’ün satışlarının %9 artması, modelin giderek daha fazla talep gördüğünü ortaya koyuyor.

Yeni nesil RAV4’ün Toyota’nın geliştirilmiş TNGA-K platformu üzerinde yükseleceği konuşuluyor. Bu güncellenmiş yapı, aracın biraz daha büyük olmasını sağlarken iç mekânda daha geniş bir yaşam alanı sunacak. Tasarım açısından da büyük yenilikler bekleniyor. Özellikle yeni Prius ve Camry modellerinden ilham alınarak daha sportif ve dinamik bir görünüm kazanacağı söyleniyor. Ön ızgara yeniden şekillendirilirken, LED gündüz farlarıyla daha modern bir duruş hedefleniyor.

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Kokpit tarafında ise teknoloji ön planda olacak. Güncellenmiş bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile donatılırken, panoramik cam tavan, kablosuz şarj ünitesi ve baş üstü gösterge ekranı gibi premium özelliklerin de sunulması muhtemel görünüyor.

Toyota, yeni RAV4’ü farklı motor seçenekleriyle pazara sunmayı planlıyor. İçten yanmalı motorun yanı sıra, hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarının bulunacağı kesinleşmiş durumda. Ancak en dikkat çekici gelişme, tamamen elektrikli bir RAV4’ün gündemde olması. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Toyota’nın RAV4 EV için TNGA-K platformunun özel bir versiyonunu kullanacağı iddia ediliyor.

Elektrikli versiyonun teknik detayları hala belirsizliğini korurken, Toyota’nın bu modeliyle SUV segmentinde rekabeti daha da kızıştırmayı hedeflediği düşünülüyor. Yeni nesil RAV4’ün önümüzdeki yaz tanıtılması beklenirken, elektrikli versiyonla ilgili daha net bilgilerin de bu süreçte paylaşılması muhtemel görünüyor.

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