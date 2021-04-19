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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toyota'dan yeni elektrikli SUV konsepti: bZ4X

    Yüzde 100 elektrikli araçlar konusunda vites yükselten Toyota, bu kapsamda Subaru ile birlikte geliştirdiği elektrikli SUV modelin ön gösterimi olarak bZ4X konseptini tanıttı.
    19 Nisan 2021, 13:00 (2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota'dan yeni elektrikli SUV konsepti: bZ4X
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    Japon otomotiv devi, bir süredir hakkında ipuçları paylaştığı elektrikli SUV konsepti Toyota bZ4X üzerindeki örtüyü kaldırdı. Hibrit denince akla ilk gelen üreticilerden biri olan Toyota artık yüzde 100 elektrikli araçlar konusunda da vites yükseltiyor.

    Toyota'nın 2022 yılında karşımıza çıkaracağı bir seri üretim modelin ön gösterimi olarak sahneye çıkan bZ4X konsepti, farklı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Baştan sona keskin çizgilerin hakim olduğu konsept modelin ön bölümünde kaslı bir motor kaputu, ince aydınlatmalar, dikey hava kanalları ve parlak metal detaylara sahip geniş bir merkez hava girişi yer alıyor.

    Toyota'nın elektrikli SUV konseptine yandan baktığımızdaysa arkaya doğru hafif eğim kazanan bir tavan, yüksek omuz çizgisi ve geniş çamurluklar göze çarpıyor. Tavan, yan ayna kapakları ve çamurluk uçları gibi alanların siyah renkte tasarlandığını görüyoruz. Öte yandan mavi kaliperler ve büyük jantlar da elektrikli SUV'un tasarımını tamamlayan detaylardan.

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    bZ4X konseptinin arka bölümündeki siyah spoyler araca sportif bir görünüm katmış. Fazlasıyla yatık olan arka cam da biraz coupe-SUV havası kazandırmış diyebiliriz. Bunun yanı sıra boydan boya uzanan bir şeritle birleşen stop lambaları, yine keskin çizgilere sahip bir bagaj kapağı ve büyük bir difüzör de arka bölümde karşımıza çıkan tasarım detayları arasında bulunuyor.

    Toyota'dan yeni elektrikli SUV konsepti: bZ4X
    Tam Boyutta Gör

    Konseptin iç mekanında oldukça sade bir tasarım dili hakim. Sürücünün hemen önünde multimedya tuşlarının dikey düzenle yerleştirildiği üç kollu direksiyon yer alıyor. Onun hemen arkasındaysa göz hizasına konumlandırılmış küçük bir dijital gösterge paneli mevcut. Merkezde orta konsolun devamı gibi görünen geniş bir multimedya ekranı kullanılmış. Alt tarafta ise dokunmaya duyarlı iklimlendirme kontrolleri, hava menfezleri ve çeşitli düğmelere yer verilmiş.

    Toyota, yeni konseptinin teknik özellikleri konusunda oldukça ketum davranıyor. Fakat aracın e-TNGA platformu üzerine inşa edildiğini ve Subaru ile birlikte geliştirildiğini biliyoruz. Bu kapsamda araçta Subaru'nun dört tekerlekten çekiş sistemine yer verilecek. Ayrıca bu iş birliği kapsamında aynı özellikleri taşıyan Subaru imzalı bir elektrikli SUV da görmemiz mümkün.

    Toyota bZ4X'in üretim versiyonu Çin'de ve Japonya'da üretilecek. Küresel pazarda satışa sunulacak aracın satışları 2022'nin ortalarında başlayacak. Toyota uzun vadede 15 elektrikli model piyasaya sürecek ve bunlardan 7 tanesi bZ (beyond zero) ismini taşıyacak. Şirket ayrıca yakın bir gelecekte hibrit ve tamamen elektrikli güç aktarma organlarına sahip bir pickup'ın da sinyallerini verdi.



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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    ilgimsin 59 dakika önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 9 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 13 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 18 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    yc#1 (Yavuz Can) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hava yastıkları giderek az alan kaplamasına rağmen Toyota gitmiş koskocaman göbekli direksiyonu münasip görmüş.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 18 dk. ( Mesaj Silindi ) yc#1
    Hava yastığından olduğunu sanmıyorum. Toyota illa bi yeri eksik bırakmadan durmamış sadece
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    muratclk (murat cel) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    arabalarda herşey değişiyor ama şu sinyal kolu ve silecek kolları hep aynı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    CeyKalDa 1 sa. ( Mesaj Silindi ) muratclk
    o deel de tekerlerin hala yuvarlak olmasına ne demeli
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    oly1786 (caner nebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bizim yerli araba yollara çıkıncaya kadar demode mi olacak bilemedim..
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    T th9 31 dk. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    oldu bile
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ön kısım aşırı kaba görünüyor. Kesinlikle değişmeli. Gerçek hali çok daha estetik olacaktır.
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