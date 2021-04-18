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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin otomobili tasarımıyla ödül aldı

    Türkiye'nin Otomobili projesi kapsamında tasarlanan ve üretilecek ilk model olan TOGG elektrikli C-SUV, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan iF Design Awards 2021'den ödül aldı.
    18 Nisan 2021, 12:15 (7 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    18

    Türkiye'nin otomobili tasarımıyla ödül aldı
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    Yerli otomobille ilgili çalışmalar hızla devam ederken bir yandan da uluslararası alanda adımızı duyuracak güzel haberler geliyor.

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), banttan inecek ilk yerli otomobil modeli olan TOGG elektrikli C-SUV'un dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Awards 2021'in "Profesyonel Konsept" alanında ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

    TOGG'dan yapılan açıklama'da "Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Award 2021’i (iF Tasarım Ödülleri 2021) Türkiye’den mobilite alanında kazanan ilk marka olduk." ifadelerine yer verildi.

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    Ayrıca Bkz. "Volkswagen ID.6 elektrikli SUV ailesi tanıtıldı"

    Uluslararası alanda tasarım mükemmelliği simgesi olarak bilinen ve 1954 yılından bu yana verilen iF Tasarım Ödülleri’nde bu yıl 52 ülkeden 10.000'e yakın ürün ve proje yarışan TOGG, bu ödülle birlikte önemli bir başarıya daha imza atmış oldu.

    TOGG elektrikli C-SUV, Pininfarina ve TOGG ekipleri tarafından 150 bin saatlik ortak bir çalışma ile tasarlandı. Mercedes ve Volkswagen gibi otomotiv devlerinde adını duyuran tasarımcı Murat Günak da danışman olarak projeye dışarıdan destek verdi. TOGG elektrikli C-SUV'un tasarımı halihazırda 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya'da tescillenmiş durumda.

    Hatırlanacak olursa kısa bir süre önce Murat Günak'ın tasarım lideri olarak TOGG ekibine katıldığı duyurulmuştu.



    https://twitter.com/TOGG2022/status/1383700010273968130
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    UnicornKnight (Onur Aksu) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ödülü alan tasarımı yapan İtalyan Pininfarina Tasarım Stüdyosu lan iki haneli iq'yu haiz kıvrımsız beyinli çomarlar, sizlik bir şey yok ki "nassı goyduh moğalüflere ehe" diye göbeğinizi kaşıyorsunuz. =D
    ödülü alan tasarımı yapan İtalyan Pininfarina Tasarım Stüdyosu lan iki haneli iq'yu haiz kıvrımsız beyinli çomarlar, sizlik bir şey yok ki "nassı goyduh moğalüf...
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    6 Yanıt Yanıtla +86
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    JNG90 (Selami Ceylan) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) UnicornKnight
    Golf 1'i İtalyan biri çizdi.

    Passat B6, Peugeot 206 Murat Günak tasarımı. Onlar başarılarını kendi üstlerine aldı, parayı da onlar kazandı kimin tasarladığının önemi yok. TOGG'da devletin projesidir, hükümetin değil. Herkesin sahip çıkması gerekir.

    Hükümet değişince TOGG fabrikasını kapatacak mıyız?
    Golf 1'i İtalyan biri çizdi. Passat B6, Peugeot 206 Murat Günak tasarımı. Onlar başarılarını kendi üstlerine aldı, parayı da onlar kazandı kimin tasarlad...
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    4 Yanıt Yanıtla +55
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    Cem (Cem Kaya) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "muğaliflerde bunu da eleştirir gardaşım", "nasılda goyduk ahahah" diyen ağzı köpüklü tipler gelir. Adamların tek derdi, yapılan şeyle övünmek yerine "muhaliflere nasıl koyduk ama" demek.

    Neyse tasarım zaten ilk çıktığında herkes hem fikirdi güzelliği konusunda, ödül alması da iyi oldu, zira tanıtım için önemli bir adım. Diğer türlü yurtdışında pazar yaratmak hele ki onca rakip arasından zor.

    Edit: Bu mesajı yazarken başka mesaj yoktu, ama nasılda biliyorum geleceğini.(bknz:2 mesaj)
    "muğaliflerde bunu da eleştirir gardaşım", "nasılda goyduk ahahah" diyen ağzı köpüklü tipler gelir. Adamların tek derdi, yapılan şeyle övünmek yerine "muhalifle...
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    1 Yanıt Yanıtla +34
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    Yorumlar (34) Yorum Yaz Forumda Gör
    Surpentor (Börü ) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aranızda para toplasanız bile bu arabayı alamazsınız qtroller.
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    hayalalemi (Eyyüp Yalçın) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu araba üretilir belki ama biz alabilir miyiz onu bilmiyorum.
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    Q Qtrone 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Togg ödül almamış, tasarımı ödül almış.

    CHP'lilerin Türkiye'nin otomobilinden duydukları nefrete bak okuduğunu bile anlayamıyorlar
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    İ İl teber (Tolga ) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar canlı yayına bile başladı ama hala fabrika nerede diye sorabilen insanlar var bu Dünya'da insan gerçekten hayret ediyor.
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    True_Sun 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aman hocam ödül bursa Osmangazi belediyesinin aldığı ödül gibi olmasında...
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    orcnd (orçun ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    profesyonel konsept alanında verilmiş. tasarımcılar içinde pininfarina ve togg ekibi diye de belirtilmiş. pininfarina aynı tasarımı 2 farklı şirkete daha sattı diye biliyorum.
    bizimkiler bu tasarımı elektrikli araba dönüşümü konsepti haline getirdiği için ilgi çekmiş olabilir.
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    neilblack (n k) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu araç çıkacak ve uygun fiyatıyla halkımız binecek, işte o zaman muhalifler susacak. 300 k ya teneke araç alacağımıza daha ucuzuna tank gibi yerli suva binecek halkımız, herkes bizi kıskanacak
    4 Yanıt Yanıtla +1
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    M Machinistm4 2 sa. ( Mesaj Silindi ) neilblack
    Rez al bu arac en az 600k olucak sen gene tofasa bineceksin
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    WILDBOYS (Turgut Yilmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) neilblack
    Bence 200.000 geçmez reis arkamızda
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    D dnzmnamntt (M.Denizmen Amanat) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) neilblack
    Hayal mi goruyona aq
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    alphekka (alphekka k) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Onu bunu bilmem satışa çıktığında fiyatı asgari ücretlinin iki yıllık gelirinden fazla olursa isterse 1500 tane ödül alsın
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    Hüseyin Ayoğlu (Hüseyin Ayoğlu) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    🤣🤣 nesi bize ait bunların
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    Kratos2501 (Fatih Özerkan) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ödülü alan mercedes olmasın. Çünkü Tasarim mercedesten calinti.
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    yerli otomobil, Türkiye Haberleri ve
    6 etiket daha togg elektrikli c-suv togg tasarım ödülü if tasarım ödülleri Bilim ve Teknoloji Galeri
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