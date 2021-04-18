Türkiye'nin otomobili tasarımıyla ödül aldı

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Yerli otomobille ilgili çalışmalar hızla devam ederken bir yandan da uluslararası alanda adımızı duyuracak güzel haberler geliyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), banttan inecek ilk yerli otomobil modeli olan TOGG elektrikli C-SUV'un dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Awards 2021'in "Profesyonel Konsept" alanında ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

TOGG'dan yapılan açıklama'da "Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Award 2021’i (iF Tasarım Ödülleri 2021) Türkiye’den mobilite alanında kazanan ilk marka olduk." ifadelerine yer verildi.

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Uluslararası alanda tasarım mükemmelliği simgesi olarak bilinen ve 1954 yılından bu yana verilen iF Tasarım Ödülleri’nde bu yıl 52 ülkeden 10.000'e yakın ürün ve proje yarışan TOGG, bu ödülle birlikte önemli bir başarıya daha imza atmış oldu.

TOGG elektrikli C-SUV, Pininfarina ve TOGG ekipleri tarafından 150 bin saatlik ortak bir çalışma ile tasarlandı. Mercedes ve Volkswagen gibi otomotiv devlerinde adını duyuran tasarımcı Murat Günak da danışman olarak projeye dışarıdan destek verdi. TOGG elektrikli C-SUV'un tasarımı halihazırda 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya'da tescillenmiş durumda.

Hatırlanacak olursa kısa bir süre önce Murat Günak'ın tasarım lideri olarak TOGG ekibine katıldığı duyurulmuştu.

https://twitter.com/TOGG2022/status/1383700010273968130

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