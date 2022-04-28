Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota GR Supra'ya manuel şanzıman seçeneği eklendi

    Toyota, müşterilerini dinledi ve GR Supra'nın 3.0 litre altı silindirli motoruna 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonunu da dahil etti. Ayrıca 2022 GR Supra'da başka güncellemeler de yapıldı.
    3

    Toyota GR Supra'ya manuel şanzıman seçeneği eklendi
    Tam Boyutta Gör

    Toyota GR Supra, 2019 yılında altyapısını BMW Z4 ile paylaşan yeni bir otomobil olarak aramıza döndü. Ancak bazı Supra hayranlarına göre manuel şanzımanın olmayışı önemli bir eksiklikti. İşte bu noktada çağrılara kulak veren şirket, 2022 Toyota GR Supra'ya üçüncü pedalı ekledi.

    Manuel şanzımanlı GR Supra neler sunuyor?

    GR Supra, ilk etapta BMW'nin 340 beygirlik 3.0 litre turbo altı silindirli ünitesiyle satışa çıktı. Ardından da 258 beygirlik 2.0 litre dört silindirli ünite devreye girdi. Şimdiye dek her iki seçenekte de 8 ileri otomatik şanzıman standarttı. Ancak bundan böyle şirketin 6 ileri akıllı manuel (iMT) şanzımanı da seçenekler arasında olacak.

    Yapılan açıklamada, yeni manuel şanzımanın 3.0 litre motorun güç ve tork karakteristiğiyle uyumlu olduğu belirtilmiş. Yani bu açıklamaya göre 2.0 litre motorun yine sadece otomatik şanzıman seçeneğine sahip olacağını söyleyebiliriz.

    Toyota mühendisleri mevcut şanzıman muhafazası, tahrik mili ve dişli takımını değiştirirken akustik paketi gibi gereksiz bileşenleri de kaldırmış. Bu sayede ağırlıktan daha fazla tasarruf edilmiş. Öyle ki manuel şanzımanın daha hafif olmasının dışında bunun gibi yapılan diğer güncellemeler sayesinde otomobilin yaklaşık 40 kilogram hafiflediği belirtiliyor.

    Toyota GR Supra'ya manuel şanzıman seçeneği eklendi
    Tam Boyutta Gör

    Yeni şanzımanın kalbinde, daha büyük çaplı ve güçlendirilmiş diyaftam yayına sahip yeni bir debriyaj bulunuyor. Bu sayede elde edilen daha büyük sürtünme alanı ve daha güçlü bir yay ile yeni şanzımanın GR Supra'nın yüksek torklu motoruyla uyumlu çalışacak şekilde yüksek performansa sahip olduğu ifade ediliyor.

    iMT şanzıman, GR Yaris'te olduğu gibi 'akıllı kontrol sistemi' yazılımı içeriyor. Böylelikle şanzımanın performansa öncelik vermek üzere programlandığı belirtiliyor. Bu sistem, vites yükseltmek için debriyaj pedalına bastığınız ve sonrasında bıraktığınız esnada motor torkunu optimize etmek üzere tasarlanmış. Bu mod normalde varsayılan özellik olarak geliyor ama sürücüler Spor modunda isterlerse devre dışı bırakabiliyor.

    Son olarak, daha iyi bir kalkış ve viteste hızlanma için otomatik şanzımanda 3.15 olan son dişli oranı manuel versiyonda 3.46 olarak kısaltılmış. Sonuç olarak, spor otomobil performansına yaraşır bir performans elde edilmiş.

    Toyota GR Yaris'in süspansiyon, çekiş ve fren sistemleri de manuel şanzımanla uyumlu olacak şekilde elden geçirilmiş. Yeni vites topuzunun entegre edilmesi için orta konsol yeniden düzenlenmiş. Ayrıca aileye Lightweight isimli yeni bir versiyon eklenmiş. Yukarıda bahsi geçen 40 kg'a yakın hafifleme de bu versiyon için geçerli.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 13 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 13 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S20 FE
    Samsung Galaxy S20 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 3H930EA
    HP 3H930EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız