Toyota GR Supra'ya manuel şanzıman seçeneği eklendi

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Toyota GR Supra, 2019 yılında altyapısını BMW Z4 ile paylaşan yeni bir otomobil olarak aramıza döndü. Ancak bazı Supra hayranlarına göre manuel şanzımanın olmayışı önemli bir eksiklikti. İşte bu noktada çağrılara kulak veren şirket, 2022 Toyota GR Supra'ya üçüncü pedalı ekledi.

Manuel şanzımanlı GR Supra neler sunuyor?

GR Supra, ilk etapta BMW'nin 340 beygirlik 3.0 litre turbo altı silindirli ünitesiyle satışa çıktı. Ardından da 258 beygirlik 2.0 litre dört silindirli ünite devreye girdi. Şimdiye dek her iki seçenekte de 8 ileri otomatik şanzıman standarttı. Ancak bundan böyle şirketin 6 ileri akıllı manuel (iMT) şanzımanı da seçenekler arasında olacak.

Yapılan açıklamada, yeni manuel şanzımanın 3.0 litre motorun güç ve tork karakteristiğiyle uyumlu olduğu belirtilmiş. Yani bu açıklamaya göre 2.0 litre motorun yine sadece otomatik şanzıman seçeneğine sahip olacağını söyleyebiliriz.

Toyota mühendisleri mevcut şanzıman muhafazası, tahrik mili ve dişli takımını değiştirirken akustik paketi gibi gereksiz bileşenleri de kaldırmış. Bu sayede ağırlıktan daha fazla tasarruf edilmiş. Öyle ki manuel şanzımanın daha hafif olmasının dışında bunun gibi yapılan diğer güncellemeler sayesinde otomobilin yaklaşık 40 kilogram hafiflediği belirtiliyor.

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Yeni şanzımanın kalbinde, daha büyük çaplı ve güçlendirilmiş diyaftam yayına sahip yeni bir debriyaj bulunuyor. Bu sayede elde edilen daha büyük sürtünme alanı ve daha güçlü bir yay ile yeni şanzımanın GR Supra'nın yüksek torklu motoruyla uyumlu çalışacak şekilde yüksek performansa sahip olduğu ifade ediliyor.

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iMT şanzıman, GR Yaris'te olduğu gibi 'akıllı kontrol sistemi' yazılımı içeriyor. Böylelikle şanzımanın performansa öncelik vermek üzere programlandığı belirtiliyor. Bu sistem, vites yükseltmek için debriyaj pedalına bastığınız ve sonrasında bıraktığınız esnada motor torkunu optimize etmek üzere tasarlanmış. Bu mod normalde varsayılan özellik olarak geliyor ama sürücüler Spor modunda isterlerse devre dışı bırakabiliyor.

Son olarak, daha iyi bir kalkış ve viteste hızlanma için otomatik şanzımanda 3.15 olan son dişli oranı manuel versiyonda 3.46 olarak kısaltılmış. Sonuç olarak, spor otomobil performansına yaraşır bir performans elde edilmiş.

Toyota GR Yaris'in süspansiyon, çekiş ve fren sistemleri de manuel şanzımanla uyumlu olacak şekilde elden geçirilmiş. Yeni vites topuzunun entegre edilmesi için orta konsol yeniden düzenlenmiş. Ayrıca aileye Lightweight isimli yeni bir versiyon eklenmiş. Yukarıda bahsi geçen 40 kg'a yakın hafifleme de bu versiyon için geçerli.

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Toyota GR Supra'ya manuel şanzıman seçeneği eklendi