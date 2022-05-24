Toyota, Haziran'da küresel üretimini azaltacağını duyurdu

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Küresel tedarik zincirindeki aksamalar otomotiv devlerinin üretimini etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Toyota, Haziran ayından Ağustos'a kadar küresel üretimini azaltacağını duyurdu.

Japon otomotiv devi, yaptığı açıklamada, Şanghay'daki kapanmadan kaynaklı parça kıtlığı nedeniyle küresel üretimin Haziran ayında 100 bin adet azaltılarak 850 bin adet civarına düşürüleceği belirtildi. Söz konusu üretimin 250 bini Japonya'da, geri kalanı ise denizaşırı ülkelerde gerçekleştirilecek.

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Toyota, Haziran ayından Ağustos'a kadar aylık ortalama 850 bin adet üretimle ilerleyecek. Şirketin bu mali yıl içerisinde küresel çapta 9.7 milyon araç üretim hedefi ise değişmedi. Ancak şirket yetkilileri, mümkün olduğunca çok aracı sahipleriyle buluşturmak isteseler de çip krizi, Covid-19 kapanmaları ve diğer faktörler nedeniyle geleceğe dönük plan yapmanın zorlaştığını belirtti.

Mayıs ayının başlarında Toyota, lojistik ve hammadde maliyetlerinde benzeri görülmemiş bir artış nedeniyle bu mali yıl için işletme karında yüzde 20'lik bir düşüş öngörüldüğünü açıklamıştı.

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