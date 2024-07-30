Toyota'nın küresel üretimi haziranda düştü

Toyota'nın global üretimi yüzde 12,9 düşüşle 795,862 adede kadar geriledi. Bu oran, 2022'nin aralık ayından bu yana gerçekleşen en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.
Şirketin yerel pazardaki üretimi ise ulaştırma bakanlığının Toyota ve diğer üreticilerin bazı modelleri sertifikalandırma başvurularında usulsüzlük tespit etmesinden bu yana yüzde 18,8 azaldı.
Çin'de ise BYD gibi yerli elektrikli araç üreticilerinin hızla pazar payı kazanması ve agresif fiyat indirimleri yapmasıyla üretim yüzde 21,7 oranında düşüş gösterdi. Bu da Toyota'nın üretiminin üst üste beşinci ay yüzde 20'nin üzerinde düşüş yaşadığı anlamına geliyor.
Sadece Japonya ve Çin'deki düşüşlerden dolayı Toyota'nın dünya çapındaki satışları yüzde 5,1 oranında azaldı. Bu verilere Toyota'nın lüks markası Lexus'un da dahil olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.