Toyota'nın küresel üretimi haziranda düştü

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Japon otomotiv devi Toyota'nın global üretimindeki düşüş devam ediyor. Haziran ayının da düşüşle kapanmasının ardından üretim beş aydır üst üste azalmış oldu. Bu durumda şirketin kendi ülkesindeki sertifikasyon skandalı ve Çin'deki yoğun fiyat rekabetinin etkisi büyük.

Toyota'nın global üretimi yüzde 12,9 düşüşle 795,862 adede kadar geriledi. Bu oran, 2022'nin aralık ayından bu yana gerçekleşen en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.

Şirketin yerel pazardaki üretimi ise ulaştırma bakanlığının Toyota ve diğer üreticilerin bazı modelleri sertifikalandırma başvurularında usulsüzlük tespit etmesinden bu yana yüzde 18,8 azaldı.

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Çin'de ise BYD gibi yerli elektrikli araç üreticilerinin hızla pazar payı kazanması ve agresif fiyat indirimleri yapmasıyla üretim yüzde 21,7 oranında düşüş gösterdi. Bu da Toyota'nın üretiminin üst üste beşinci ay yüzde 20'nin üzerinde düşüş yaşadığı anlamına geliyor.

Sadece Japonya ve Çin'deki düşüşlerden dolayı Toyota'nın dünya çapındaki satışları yüzde 5,1 oranında azaldı. Bu verilere Toyota'nın lüks markası Lexus'un da dahil olduğunu belirtelim.

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