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    Toyota'nın küresel üretimi haziranda düştü

    Çin'de yaşanan yoğun rekabet ve Japonya'daki sertifikasyon skandalı nedeniyle azalan üretim, Toyota'nın küresel üretim ve satış rakamlarını olumsuz yönde etkiledi.
    Toyota'nın küresel üretimi haziranda düştü
    Japon otomotiv devi Toyota'nın global üretimindeki düşüş devam ediyor. Haziran ayının da düşüşle kapanmasının ardından üretim beş aydır üst üste azalmış oldu. Bu durumda şirketin kendi ülkesindeki sertifikasyon skandalı ve Çin'deki yoğun fiyat rekabetinin etkisi büyük.

    Toyota'nın global üretimi yüzde 12,9 düşüşle 795,862 adede kadar geriledi. Bu oran, 2022'nin aralık ayından bu yana gerçekleşen en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.

    Şirketin yerel pazardaki üretimi ise ulaştırma bakanlığının Toyota ve diğer üreticilerin bazı modelleri sertifikalandırma başvurularında usulsüzlük tespit etmesinden bu yana yüzde 18,8 azaldı.

    Çin'de ise BYD gibi yerli elektrikli araç üreticilerinin hızla pazar payı kazanması ve agresif fiyat indirimleri yapmasıyla üretim yüzde 21,7 oranında düşüş gösterdi. Bu da Toyota'nın üretiminin üst üste beşinci ay yüzde 20'nin üzerinde düşüş yaşadığı anlamına geliyor.

    Sadece Japonya ve Çin'deki düşüşlerden dolayı Toyota'nın dünya çapındaki satışları yüzde 5,1 oranında azaldı. Bu verilere Toyota'nın lüks markası Lexus'un da dahil olduğunu belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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