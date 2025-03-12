Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç: FT-Me

Toyota FT-Me, 2,5 metre uzunluğa sahip gövdesiyle standart bir park yerinin sadece yarısını kaplıyor. Minik aracın tavanında küçük bir güneş paneli bulunuyor. Bu panel, Toyota'nın iddiasına göre güneşli havalarda 30 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor.
Tokyo 2021 ve Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için geliştirilen Toyota mobilite çözümlerinin başarısından ilham alan FT-Me, iki kişilik kompakt bir yaşam alanına sahip. Jet kasklarından ilham alınarak tasarlanan araçta 14 inç jantlar ve siyah-beyaz renk kombinasyonu dikkat çekiyor. Toyota, yeni FT-Me'yi manevra kabiliyeti ön planda tutularak tasarladıklarını belirtiyor.
Toyota, yeni FT-Me'nin teknik özelliklerini açıklamadı. Toyota'nın şehir içi elektrikli mobiliteye yönelik vizyonunu ortaya koyan bu araçla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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