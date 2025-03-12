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    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç: FT-Me

    FT-Me, Tokyo 2021 ve Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için geliştirilen Toyota mobilite çözümlerinin başarısından ilham alınarak geliştirildi.        
    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç: FT-Me Tam Boyutta Gör
    Toyota, şehir için elektrikli mobilite çözümü olarak yeni konsept aracını görücüye çıkardı. Citroen Ami'ye rakip olacak FT-Me isimli minik araç, köşeli hatlara sahip fütüristik tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Toyota FT-Me, 2,5 metre uzunluğa sahip gövdesiyle standart bir park yerinin sadece yarısını kaplıyor. Minik aracın tavanında küçük bir güneş paneli bulunuyor. Bu panel, Toyota'nın iddiasına göre güneşli havalarda 30 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor.

    Tokyo 2021 ve Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için geliştirilen Toyota mobilite çözümlerinin başarısından ilham alan FT-Me, iki kişilik kompakt bir yaşam alanına sahip. Jet kasklarından ilham alınarak tasarlanan araçta 14 inç jantlar ve siyah-beyaz renk kombinasyonu dikkat çekiyor. Toyota, yeni FT-Me'yi manevra kabiliyeti ön planda tutularak tasarladıklarını belirtiyor.

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç: FT-Me Tam Boyutta Gör
    FT-Me, bazı Avrupa ülkelerinde 14 yaşından itibaren yasal olarak kullanılabilecek. Bu da onun tıpkı Citroen Ami gibi dört tekerlekli motorlu bisiklet sınıfında değerlendirileceğini gösteriyor. Maksimum geri dönüştürülebilirlik hedeflenerek geliştirilen araçta günümüz şehir araçlarına kıyasla karbon ayak izinin %90 oranında azaltılması amaçlanıyor.

    Toyota, yeni FT-Me'nin teknik özelliklerini açıklamadı. Toyota'nın şehir içi elektrikli mobiliteye yönelik vizyonunu ortaya koyan bu araçla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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