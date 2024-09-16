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    Anlık Bildirim

    Hyundai ve Toyota'dan yeni işbirliği: Hibrit ve elektrikli araç ortaklığı görüşülecek

    Toyota başkanı Akio Toyoda, Kore'de Hyundai'yi ziyaret etmeye hazırlanıyor. Hyundai'den Chung Euisun'un daveti üzerine 24 Ekim'de üç günlük bir gezi için Seul'e uçacak.
    Hyundai ve Toyota elektrikli araç ortaklığını görüşecek Tam Boyutta Gör
    Toyota'nın eski CEO'su ve şu anki başkanı Akio Toyoda, Hyundai ile stratejik bir toplantı için gelecek ay Güney Kore'ye gidiyor. Şirket başkanları arasında özel bir toplantı planlanırken yeni bir Toyota ve Hyundai EV işbirliği olacağı söylentiler arasında yer alıyor.

    Toyota ve Hyundai arasında yeni işbirliği olabilir

    Akio Toyoda, 10 yılı aşkın bir aradan sonra Seul'e yapacağı ilk ziyarette Hyundai'den Chung Euisun ile bir araya gelecek. Yapılan açıklamada, "Başkan Chung'un bu yılın başlarında Başkan Toyoda ile görüşme isteğini dile getirmesinin ardından" bu gezinin gerçekleştiğini söylendi. Toyoda, daveti kabul ettikten sonra 24 Ekim'de üç günlük bir gezi için Seul'e uçacak.

    Chung ve Toyoda, ziyaret sırasında, bugüne kadar birbirleriyle kıyasıya rekabet eden iki lider otomobil üreticisinin yeni rekabetle nasıl başa çıkabileceklerini görüşmek üzere özel bir görüşme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıl Toyota, hacim açısından dünyanın en büyük otomobil üreticisi olurken, Kia ve Genesis'i de bünyesinde barındıran Hyundai üçüncü sırada yer aldı.

    Kaynaklara göre Hyundai ve Toyota, EV (elektrikli araç) geliştirme, hibrit araçlar ve hidrojenle çalışan arabalar gibi ortaya çıkan teknolojiler üzerinde iş birliği yapmayı araştıracak. Diğer projeler arasında otonom araçlar ve eVTOL'ler yer alabilir. Toyota, Hyundai'nin elektrikli araçlara başarılı geçişinden ders çıkarmak istiyor.

    Kaynaklar, Hyundai'nin ortaklık aracılığıyla Toyota'nın önde gelen hibrit teknolojisi hakkında daha fazla şey öğreneceğini söyledi. Odaklanılacak bir diğer alan ise hidrojenli araçlar ve destekleyici altyapı olacak. Hyundai, hidrojen ve yakıt hücresi teknolojisine büyük yatırımlar yapıyor ve on yılın sonuna kadar yaklaşık 8,3 milyar dolarlık bir fon ayırdı.

    Hyundai ve Toyota elektrikli araç ortaklığını görüşecek Tam Boyutta Gör

    Öte yandan Toyota, bu ayın başlarında BMW ile olan ittifakını güçlendirdi. Şirketler yakıt hücresi sistemlerini ortaklaşa geliştirerek ve altyapıyı iyileştirerek bir hidrojen toplumu yaratmayı hedefliyor. Toyota ve Hyundai de Çin'den gelen düşük maliyetli rekabete ayak uydurabilmek için elektrikli araç ve pil teknolojisine büyük yatırımlar yapıyor.

    Toyota, bu hafta Japonya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan (METI) tamamen katı hal teknolojisi de dahil olmak üzere gelişmiş EV pilleri geliştirmek ve üretmek için onay aldı. Sertifika, Japonya'nın Çin ve Güney Kore'nin pazarı kontrol ettiği bir dönemde yerel bir tedarik sağlamayı amaçlamasıyla geldi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    aracın kaçıncı sahibiyim uydu kanal sıralaması bozuldu sorumluluk sınavı varken üniversiteye gidebilir mi halı sahada krampon mu halı saha ayakkabısı mı radyatör kapağından su atması

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