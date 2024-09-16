Hyundai ve Toyota'dan yeni işbirliği: Hibrit ve elektrikli araç ortaklığı görüşülecek

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Tam Boyutta Gör Toyota'nın eski CEO'su ve şu anki başkanı Akio Toyoda, Hyundai ile stratejik bir toplantı için gelecek ay Güney Kore'ye gidiyor. Şirket başkanları arasında özel bir toplantı planlanırken yeni bir Toyota ve Hyundai EV işbirliği olacağı söylentiler arasında yer alıyor.

Toyota ve Hyundai arasında yeni işbirliği olabilir

Akio Toyoda, 10 yılı aşkın bir aradan sonra Seul'e yapacağı ilk ziyarette Hyundai'den Chung Euisun ile bir araya gelecek. Yapılan açıklamada, "Başkan Chung'un bu yılın başlarında Başkan Toyoda ile görüşme isteğini dile getirmesinin ardından" bu gezinin gerçekleştiğini söylendi. Toyoda, daveti kabul ettikten sonra 24 Ekim'de üç günlük bir gezi için Seul'e uçacak.

Chung ve Toyoda, ziyaret sırasında, bugüne kadar birbirleriyle kıyasıya rekabet eden iki lider otomobil üreticisinin yeni rekabetle nasıl başa çıkabileceklerini görüşmek üzere özel bir görüşme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıl Toyota, hacim açısından dünyanın en büyük otomobil üreticisi olurken, Kia ve Genesis'i de bünyesinde barındıran Hyundai üçüncü sırada yer aldı.

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Kaynaklara göre Hyundai ve Toyota, EV (elektrikli araç) geliştirme, hibrit araçlar ve hidrojenle çalışan arabalar gibi ortaya çıkan teknolojiler üzerinde iş birliği yapmayı araştıracak. Diğer projeler arasında otonom araçlar ve eVTOL'ler yer alabilir. Toyota, Hyundai'nin elektrikli araçlara başarılı geçişinden ders çıkarmak istiyor.

Kaynaklar, Hyundai'nin ortaklık aracılığıyla Toyota'nın önde gelen hibrit teknolojisi hakkında daha fazla şey öğreneceğini söyledi. Odaklanılacak bir diğer alan ise hidrojenli araçlar ve destekleyici altyapı olacak. Hyundai, hidrojen ve yakıt hücresi teknolojisine büyük yatırımlar yapıyor ve on yılın sonuna kadar yaklaşık 8,3 milyar dolarlık bir fon ayırdı.

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Öte yandan Toyota, bu ayın başlarında BMW ile olan ittifakını güçlendirdi. Şirketler yakıt hücresi sistemlerini ortaklaşa geliştirerek ve altyapıyı iyileştirerek bir hidrojen toplumu yaratmayı hedefliyor. Toyota ve Hyundai de Çin'den gelen düşük maliyetli rekabete ayak uydurabilmek için elektrikli araç ve pil teknolojisine büyük yatırımlar yapıyor.

Toyota, bu hafta Japonya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan (METI) tamamen katı hal teknolojisi de dahil olmak üzere gelişmiş EV pilleri geliştirmek ve üretmek için onay aldı. Sertifika, Japonya'nın Çin ve Güney Kore'nin pazarı kontrol ettiği bir dönemde yerel bir tedarik sağlamayı amaçlamasıyla geldi.

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Hyundai ve Toyota elektrikli araç ortaklığını görüşecek