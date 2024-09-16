Hyundai ve Toyota'dan yeni işbirliği: Hibrit ve elektrikli araç ortaklığı görüşülecek

Toyota ve Hyundai arasında yeni işbirliği olabilir
Akio Toyoda, 10 yılı aşkın bir aradan sonra Seul'e yapacağı ilk ziyarette Hyundai'den Chung Euisun ile bir araya gelecek. Yapılan açıklamada, "Başkan Chung'un bu yılın başlarında Başkan Toyoda ile görüşme isteğini dile getirmesinin ardından" bu gezinin gerçekleştiğini söylendi. Toyoda, daveti kabul ettikten sonra 24 Ekim'de üç günlük bir gezi için Seul'e uçacak.
Chung ve Toyoda, ziyaret sırasında, bugüne kadar birbirleriyle kıyasıya rekabet eden iki lider otomobil üreticisinin yeni rekabetle nasıl başa çıkabileceklerini görüşmek üzere özel bir görüşme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıl Toyota, hacim açısından dünyanın en büyük otomobil üreticisi olurken, Kia ve Genesis'i de bünyesinde barındıran Hyundai üçüncü sırada yer aldı.
Kaynaklara göre Hyundai ve Toyota, EV (elektrikli araç) geliştirme, hibrit araçlar ve hidrojenle çalışan arabalar gibi ortaya çıkan teknolojiler üzerinde iş birliği yapmayı araştıracak. Diğer projeler arasında otonom araçlar ve eVTOL'ler yer alabilir. Toyota, Hyundai'nin elektrikli araçlara başarılı geçişinden ders çıkarmak istiyor.
Kaynaklar, Hyundai'nin ortaklık aracılığıyla Toyota'nın önde gelen hibrit teknolojisi hakkında daha fazla şey öğreneceğini söyledi. Odaklanılacak bir diğer alan ise hidrojenli araçlar ve destekleyici altyapı olacak. Hyundai, hidrojen ve yakıt hücresi teknolojisine büyük yatırımlar yapıyor ve on yılın sonuna kadar yaklaşık 8,3 milyar dolarlık bir fon ayırdı.
Öte yandan Toyota, bu ayın başlarında BMW ile olan ittifakını güçlendirdi. Şirketler yakıt hücresi sistemlerini ortaklaşa geliştirerek ve altyapıyı iyileştirerek bir hidrojen toplumu yaratmayı hedefliyor. Toyota ve Hyundai de Çin'den gelen düşük maliyetli rekabete ayak uydurabilmek için elektrikli araç ve pil teknolojisine büyük yatırımlar yapıyor.
Toyota, bu hafta Japonya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan (METI) tamamen katı hal teknolojisi de dahil olmak üzere gelişmiş EV pilleri geliştirmek ve üretmek için onay aldı. Sertifika, Japonya'nın Çin ve Güney Kore'nin pazarı kontrol ettiği bir dönemde yerel bir tedarik sağlamayı amaçlamasıyla geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...