Tam Boyutta Gör Toyota, otomotiv dünyasının geleceğini sadece bataryalı elektrikli araçlarda görmeyip hidrojen teknolojilerine de yatırım yapan markalardan. Japon üretici, hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra hidrojen yakıt hücresi ve hidrojenli içten yanmalı motorlar da geliştiriyor.

Yeni Toyota Corolla Cross H2 konsepti de Japon otomotiv devinin bu çalışmaları kapsamında karşımıza çıkan çalışmalardan bir tanesi. Henüz bir prototip olan Corolla Cross H2, Mirai’den elde edilen bilgi birikimiyle yapılan hidrojen tankına sahip. Ancak iki aracın sistemi birbirinden farklı. Mirai, hidrojeni elektriğe dönüştüren yakıt hücreli bir otomobil. Bu prototipte ise benzin yerine hidrojenle çalışacak şekilde optimize edilen bir içten yanmalı motor bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Corolla Cross H2'nin kaputu altında, GR Corolla’da kullanılan 1.6 litre 3 silindir turbo motor görev yapıyor. Performans verileri henüz belli değil ancak yapılan açıklamaya göre motorsporlarında yapılan çalışmalar neticesinde gücün yüzde 24, torkun da yüzde 33 oranında artırıldığı ve bu sayede sıradan benzinli motorla boy ölçüşecek şekilde dinamik bir performans elde edildiği belirtiliyor. Söz konusu motorun GR Corolla'da 300 hp güç ürettiğini hatırlatalım.

Bu çalışmalar kapsamında Toyota ayrıca menzilde yüzde 30 artış kaydederken hidrojen dolum süresini de 5 dakikadan 1,5 dakikaya kadar indirmiş. Şu anda motorsporlarında kaydedilen bu gelişmelerin yol otomobillerine aktarılması için çalışılıyor. Henüz net bir tarih yok ancak şirket, Corolla Cross H2 gibi ürünlerin ticarileştirilmesi için gereken yolun yüzde 40 civarını tamamladığını söylüyor. Toyota ayrıca bu teknolojinin yol araçlarına aktarılıp aktarılamayacağı konusunda karar vermek için henüz erken olduğu kanısında.

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Toyota, hidrojenli Corolla Cross H2 konseptini gösterdi