Toyota, hidrojenli Corolla Cross H2 konseptini gösterdi

Yeni Toyota Corolla Cross H2 konsepti de Japon otomotiv devinin bu çalışmaları kapsamında karşımıza çıkan çalışmalardan bir tanesi. Henüz bir prototip olan Corolla Cross H2, Mirai’den elde edilen bilgi birikimiyle yapılan hidrojen tankına sahip. Ancak iki aracın sistemi birbirinden farklı. Mirai, hidrojeni elektriğe dönüştüren yakıt hücreli bir otomobil. Bu prototipte ise benzin yerine hidrojenle çalışacak şekilde optimize edilen bir içten yanmalı motor bulunuyor.
Bu çalışmalar kapsamında Toyota ayrıca menzilde yüzde 30 artış kaydederken hidrojen dolum süresini de 5 dakikadan 1,5 dakikaya kadar indirmiş. Şu anda motorsporlarında kaydedilen bu gelişmelerin yol otomobillerine aktarılması için çalışılıyor. Henüz net bir tarih yok ancak şirket, Corolla Cross H2 gibi ürünlerin ticarileştirilmesi için gereken yolun yüzde 40 civarını tamamladığını söylüyor. Toyota ayrıca bu teknolojinin yol araçlarına aktarılıp aktarılamayacağı konusunda karar vermek için henüz erken olduğu kanısında.
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım