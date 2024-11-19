Toyota’dan “soğuk hidrojen” araçlar için dev adım

Teknoloji Editörü
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Toyota, hidrojenle çalışan araç teknolojisinde son derece önemli bir yeniliğe daha imza atıyor. Şirket, sıvı hidrojen araçları daha verimli hale getirmek için "kendini basınçlandıran" bir sistem geliştirdi. Bu teknoloji, buharlaşarak kaybolan hidrojen gazını yeniden kullanarak motorun verimliliğini artırmayı hedefliyor. Hidrojenli araçlar için akıllıca bir çözüm
Toyota, sıvı hidrojen teknolojisini 2023 yılında
GR Corolla H2 Concept modelinde tanıtmıştı. Sıvı hidrojenin -253 santigrat derecede depolandığı bu sistem, yakıtın sıvı formda kalmasını sağlıyor. Ancak, hidrojenin oda sıcaklığında gaz formunda bulunması nedeniyle, tanklarda bir miktar buharlaşma meydana geliyordu.
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Toyota’nın çözümü, buharlaşan gazın basıncını artırarak yeniden kullanılabilir hale getiren bir
kendinden basınçlandırıcı sistem. Şirket, bu sistemi geçtiğimiz hafta sonu Super Taikyu Series 2024 yarışında sergiledi. Sistem, buharlaşan gazın basıncını iki ila dört kat artırıyor ve herhangi bir ek enerji gerektirmeden yeniden yakıt olarak kullanılmasını sağlıyor. Ayrıca, bu fazla gazın küçük bir yakıt hücresi paketi ile hidrojen pompasının motorunu çalıştırması hedefleniyor.
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Sıvı hidrojenle çalışan araçlar hem depolama hem de sistem konfigürasyonu açısından oldukça karmaşık bir yapıya sahip. HYPER yöneticisi Dr. Jacob Leachman, hidrojen pompalarının tüm hidrojen sistemlerinde en sık arıza yapan bileşenler olduğunu belirtiyor. Leachman,
“Toyota'nın akıllıca yaptığı şey, soğuk enerjinin bir kısmını sıkıştırma amacıyla kullanan bir hidrojen pompası geliştirmek” diyor. Bununla birlikte, sıvı hidrojenin bir tankta mühürlenmesi ve buharlaşması durumunda, basıncın 140 Megapascal (20.000 psi) seviyesine kadar yükselebileceği gibi teknik zorluklar da bulunuyor.
Kaynakça
https://newsroom.toyota.eu/expanding-possibilities-with-the-liquid-hydrogen-powered-gr-corolla-in-the-season-final-round/
https://www.theverge.com/2024/11/18/24299725/toyota-liquid-hydrogen-self-pressurizer-gr-corolla-h2
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