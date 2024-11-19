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    Toyota’dan “soğuk hidrojen” araçlar için dev adım

    Toyota, hidrojenle çalışan araçları daha da verimli hale getirmek için kendini basınçlandıran yeni sıvı hidrojen sistemini tanıttı. Sistemin motor verimliliğini artırdığı belirtiliyor.
    Toyota’dan “soğuk hidrojen” araçlar için dev adım Tam Boyutta Gör
    Toyota, hidrojenle çalışan araç teknolojisinde son derece önemli bir yeniliğe daha imza atıyor. Şirket, sıvı hidrojen araçları daha verimli hale getirmek için "kendini basınçlandıran" bir sistem geliştirdi. Bu teknoloji, buharlaşarak kaybolan hidrojen gazını yeniden kullanarak motorun verimliliğini artırmayı hedefliyor.

    Hidrojenli araçlar için akıllıca bir çözüm

    Toyota, sıvı hidrojen teknolojisini 2023 yılında GR Corolla H2 Concept modelinde tanıtmıştı. Sıvı hidrojenin -253 santigrat derecede depolandığı bu sistem, yakıtın sıvı formda kalmasını sağlıyor. Ancak, hidrojenin oda sıcaklığında gaz formunda bulunması nedeniyle, tanklarda bir miktar buharlaşma meydana geliyordu.

    Toyota’dan “soğuk hidrojen” araçlar için dev adım Tam Boyutta Gör
    Toyota’nın çözümü, buharlaşan gazın basıncını artırarak yeniden kullanılabilir hale getiren bir kendinden basınçlandırıcı sistem. Şirket, bu sistemi geçtiğimiz hafta sonu Super Taikyu Series 2024 yarışında sergiledi. Sistem, buharlaşan gazın basıncını iki ila dört kat artırıyor ve herhangi bir ek enerji gerektirmeden yeniden yakıt olarak kullanılmasını sağlıyor. Ayrıca, bu fazla gazın küçük bir yakıt hücresi paketi ile hidrojen pompasının motorunu çalıştırması hedefleniyor.

     

    Toyota’dan “soğuk hidrojen” araçlar için dev adım Tam Boyutta Gör
    Sıvı hidrojenle çalışan araçlar hem depolama hem de sistem konfigürasyonu açısından oldukça karmaşık bir yapıya sahip. HYPER yöneticisi Dr. Jacob Leachman, hidrojen pompalarının tüm hidrojen sistemlerinde en sık arıza yapan bileşenler olduğunu belirtiyor. Leachman, “Toyota'nın akıllıca yaptığı şey, soğuk enerjinin bir kısmını sıkıştırma amacıyla kullanan bir hidrojen pompası geliştirmek” diyor. Bununla birlikte, sıvı hidrojenin bir tankta mühürlenmesi ve buharlaşması durumunda, basıncın 140 Megapascal (20.000 psi) seviyesine kadar yükselebileceği gibi teknik zorluklar da bulunuyor.
    Kaynakça https://newsroom.toyota.eu/expanding-possibilities-with-the-liquid-hydrogen-powered-gr-corolla-in-the-season-final-round/ https://www.theverge.com/2024/11/18/24299725/toyota-liquid-hydrogen-self-pressurizer-gr-corolla-h2
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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