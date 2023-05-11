Bakan Soylu duyurdu: 125 cc altındaki motorlar için otomobil ehliyeti yeterli olacak

Tam Boyutta Gör İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Kanal D’de katıldığı canlı yayında motosikletler hakkında yeni düzenlemeyi duyurdu. B sınıfı otomobil ehliyeti sahipleri daha yüksek CC’li motorlar kullanabilecek.

Mevcut düzenlemeye göre B sınıfı ehliyetle 50 cc’ye kadarki motorlar kullanılabiliyordu. Yeni düzenlemeye göre ise 125 cc altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Sürücülerin birkaç ders alması yeterli olacak. Motor ehliyeti gerekmeyecek.125 cc ve üzeri motorlar için motor ehliyeti gerekecek. Yeni düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmiyor.

Bakan Soylu duyurdu: Ehliyette yeni döneme geçiliyor 1 sa. önce eklendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“125 cc altı motorlar var. İki tekerlekli kullanımı arttı. Şehir içi kullanılan Motor sayısı arttı. Birçok insan motor ehliyeti almak durumunda mıyım, diyor. Biz bunların kullanımının sahibi bir bakanlığız. Arkadaşlarımız çalıştı; Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum. 125 cc altı motorlar B sınıfı ile kullanılabilecek. Sadece bir iki ek ders alacaklar. Ek bir dersle bunu sağlayabilecekler, ayrı bir motor ehliyeti almaya gerekmeyecek.”

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125 cc altındaki motorlar için B sınıfı ehliyet yeterli olacak