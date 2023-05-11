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    Bakan Soylu duyurdu: 125 cc altındaki motorlar için otomobil ehliyeti yeterli olacak

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni düzenlemeyle 125 CC'ye kadarki motorların B sınıfı otomobil ehliyeti ile kullanılabileceğini duyurdu. Vatandaşların motosiklet ehliyeti alması gerekmeyecek.
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    125 cc altındaki motorlar için B sınıfı ehliyet yeterli olacak Tam Boyutta Gör
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Kanal D’de katıldığı canlı yayında motosikletler hakkında yeni düzenlemeyi duyurdu. B sınıfı otomobil ehliyeti sahipleri daha yüksek CC’li motorlar kullanabilecek.

    Mevcut düzenlemeye göre B sınıfı ehliyetle 50 cc’ye kadarki motorlar kullanılabiliyordu. Yeni düzenlemeye göre ise 125 cc altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Sürücülerin birkaç ders alması yeterli olacak. Motor ehliyeti gerekmeyecek.125 cc ve üzeri motorlar için motor ehliyeti gerekecek. Yeni düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmiyor.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    “125 cc altı motorlar var. İki tekerlekli kullanımı arttı. Şehir içi kullanılan Motor sayısı arttı. Birçok insan motor ehliyeti almak durumunda mıyım, diyor. Biz bunların kullanımının sahibi bir bakanlığız. Arkadaşlarımız çalıştı; Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum. 125 cc altı motorlar B sınıfı ile kullanılabilecek. Sadece bir iki ek ders alacaklar. Ek bir dersle bunu sağlayabilecekler, ayrı bir motor ehliyeti almaya gerekmeyecek.”

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 19 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    motosiklet, motor ve
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