Toyota yangın tehlikesi nedeniyle milyonlarca SUV'yi geri çağırıyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen otomobil markalarından Toyota, ABD özelinde 1,8 milyondan fazla RAV4 SUV modelini geri çağırdı. Yapılan açıklamada söz konusu araçlardaki 12V akülerin sürüş esnasında yangın riski oluşturduğu belirtildi.

Toyota milyonlarca SUV'yi geri çağırıyor

Toyota'ya göre geri çağırma, 2013-2018 model RAV4 SUV modellerini (yaklaşık 1.854.000 adet) kapsıyor. Otomotiv devi, sorunun SUV’larda kullanılan bazı yedek akülerden kaynaklandığını vurguladı. Bu hatalı modellerin diğerlerinden daha küçük bir üst kapağa sahip olduğu ve akü kelepçesi tarafından düzgün tutulmazsa virajlarda hareket edebileceği belirtiliyor. Sonuç olarak pozitif terminalin kelepçeye temas etmesine izin vererek kısa devreye ve yangın riskine neden olabilir.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ise, henüz geri çağırma bildirimini yayınlamadı. Ancak NHTSA'nın Kusurları Araştırma Ofisi, RAV4'lerin motor bölmelerinde başlayan "çarpışma dışı termal olaylar" ile ilgili Şubat 2021'den bu yana açık davaya sahip. Bunun öncesinde ise 11 farklı şikayetin yaşandığını belirtelim.

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Aktarıldığı kadarıyla Toyota, geri çağırma öncesinde yeni bir tutma kelepçesi, akü tepsisi ve pozitif terminal kapağı üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla bunlar hazır olduğunda, otomobil üreticisi tarafından ücretsiz olarak değiştirilecek. Bu aşamada Aralık ayı sonuna kadar geri çağırma ile ilgili araç sahiplerine bildirim yapılacağı belirtildi.

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Toyota milyonlarca SUV'yi geri çağırıyor! İşte nedeni