Toyota yangın tehlikesi nedeniyle milyonlarca SUV'yi geri çağırıyor

Toyota milyonlarca SUV'yi geri çağırıyor
Toyota'ya göre geri çağırma, 2013-2018 model RAV4 SUV modellerini (yaklaşık 1.854.000 adet) kapsıyor. Otomotiv devi, sorunun SUV’larda kullanılan bazı yedek akülerden kaynaklandığını vurguladı. Bu hatalı modellerin diğerlerinden daha küçük bir üst kapağa sahip olduğu ve akü kelepçesi tarafından düzgün tutulmazsa virajlarda hareket edebileceği belirtiliyor. Sonuç olarak pozitif terminalin kelepçeye temas etmesine izin vererek kısa devreye ve yangın riskine neden olabilir.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ise, henüz geri çağırma bildirimini yayınlamadı. Ancak NHTSA'nın Kusurları Araştırma Ofisi, RAV4'lerin motor bölmelerinde başlayan "çarpışma dışı termal olaylar" ile ilgili Şubat 2021'den bu yana açık davaya sahip. Bunun öncesinde ise 11 farklı şikayetin yaşandığını belirtelim.
Aktarıldığı kadarıyla Toyota, geri çağırma öncesinde yeni bir tutma kelepçesi, akü tepsisi ve pozitif terminal kapağı üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla bunlar hazır olduğunda, otomobil üreticisi tarafından ücretsiz olarak değiştirilecek. Bu aşamada Aralık ayı sonuna kadar geri çağırma ile ilgili araç sahiplerine bildirim yapılacağı belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.