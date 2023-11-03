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    Anlık Bildirim

    Toyota yangın tehlikesi nedeniyle milyonlarca SUV'yi geri çağırıyor

    Toyota akülerden kaynaklanabilecek "yangın" ihtimaline karşı ABD'de 1,8 milyondan fazla RAV4 SUV aracını geri çağırdı. Geri çağrılan araçların plaka bilgisi (NHTSA) internet sitesinde paylaşıldı.
    Toyota milyonlarca SUV'yi geri çağırıyor! İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen otomobil markalarından Toyota, ABD özelinde 1,8 milyondan fazla RAV4 SUV modelini geri çağırdı. Yapılan açıklamada söz konusu araçlardaki 12V akülerin sürüş esnasında yangın riski oluşturduğu belirtildi. 

    Toyota milyonlarca SUV'yi geri çağırıyor

    Toyota'ya göre geri çağırma, 2013-2018 model RAV4 SUV modellerini (yaklaşık 1.854.000 adet) kapsıyor. Otomotiv devi, sorunun SUV’larda kullanılan bazı yedek akülerden kaynaklandığını vurguladı. Bu hatalı modellerin diğerlerinden daha küçük bir üst kapağa sahip olduğu ve akü kelepçesi tarafından düzgün tutulmazsa virajlarda hareket edebileceği belirtiliyor. Sonuç olarak pozitif terminalin kelepçeye temas etmesine izin vererek kısa devreye ve yangın riskine neden olabilir.

    Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ise, henüz geri çağırma bildirimini yayınlamadı. Ancak NHTSA'nın Kusurları Araştırma Ofisi, RAV4'lerin motor bölmelerinde başlayan "çarpışma dışı termal olaylar" ile ilgili Şubat 2021'den bu yana açık davaya sahip. Bunun öncesinde ise 11 farklı şikayetin yaşandığını belirtelim.

    Aktarıldığı kadarıyla Toyota, geri çağırma öncesinde yeni bir tutma kelepçesi, akü tepsisi ve pozitif terminal kapağı üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla bunlar hazır olduğunda, otomobil üreticisi tarafından ücretsiz olarak değiştirilecek. Bu aşamada Aralık ayı sonuna kadar geri çağırma ile ilgili araç sahiplerine bildirim yapılacağı belirtildi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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