Tam Boyutta Gör

Toyota, geçtiğimiz yılın aralık ayında markanın geleceğine ışık tutan yeni konsept araçlarını tanıtmıştı. Bunlar arasında en dikkat çekici araçlardan biri olan Toyota Compact Cruiser EV konseptiyle ilgili bugün daha fazla görsel paylaşıldı.

Bu yıl konsept araçlar kategorisinde 2022 Car Design Award ödülünü de kazanan Toyota Compact Cruiser EV konsepti, şirketin Fransa'daki tasarım ekibinden çıktı. 2017'ye görücüye çıkarılan FT-4X konseptinin günümüze uyarlanmış hali gibi görünen araç, hava girişine sahip kaslı ön kaputu ve C şekli oluşturan ince LED aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor.

Siyah plastik eklentileri ve ön-arka tamponlardaki koruma plakalasıyla arazi karakterine vurgu yapılan modelin bazı görsellerinde doğa turları için fazladan aydınlatmaların yer aldığını görmekteyiz. Bunun yanı sıra portbagaj ve merdiven gibi detaylar görmekteyiz ki bu da üretim versiyonunda aksesuar açısından pek çok seçenek sunulacağına işaret ediyor.

Yeni SsangYong Torres SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 9 sa. önce eklendi

Teknik detaylar belli değil ancak arazi genlerine bu kadar vurgu yapılan bir SUV'nin dört tekerlekten çekişli olacağını biliyoruz. Bu noktada kompakt modelin iki adet elektrik motoruna sahip olacağı aşikar. Toyota Compact Cruiser EV konsepti, kendiyle birlikte tanıtılan diğer kardeşleri gibi şirketin e-TNGA platformu üzerine inşa edilecek.

Tasarımında ilk nesil Land Cruiser'dan izler taşıdığı belirtilen konseptin üretim halini ne zaman göreceğimiz belli değil. Bu süreçte tasarım tarafında değişiklikler görmemiz de mümkün. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Toyota'nın 'Compact Cruiser EV' konseptinden yeni görseller geldi