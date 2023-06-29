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    Yeni Toyota Prius, dinamik tasarımıyla Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görüldü

    Yeni Toyota Prius Dinamik Tasarımıyla Red Dot Tasarım Ödülü’ne Layık Görüldü. 5. nesliyle pazara sunulan Prius, hibrit ve plug-in hibrit seçeneklerine sahip.       
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    Yeni Toyota Prius, dinamik tasarımını ödülle taçlandırdı Tam Boyutta Gör
    1997 yılında ilk seri üretim hibrit otomobil olarak otomotiv sektöründe kalıcı bir etki bırakan, global olarak 5 milyondan daha fazla satış adediyle de iddiasını kanıtlayan Toyota’nın öncü modeli Prius, şimdi yenilikçi teknolojisini etkileyici yeni tasarımıyla birleştiriyor.

    5. nesliyle pazara sunulan Prius, hibrit ve plug-in hibrit seçeneklerine sahip. Bununla birlikte yeni Prius, tamamen yenilenen tasarımıyla da ses getirmeyi başardı. Toyota’nın ikonik kama şekli, 5. nesil Prius’ta zarif ve modern bir şekilde evrimleşti. Bu dinamik tasarım Prius’un prestijli 2023 Red Dot Tasarım Ödülü’nü kazanmasını sağladı.

    Prius’un 25 yıldan daha uzun zamandır bir imzası haline gelen bu eşsiz tasarımı, yeni nesilde coupe tarzı bir siluet ve sportif dokunuşlarla yeni bir seviyeye taşındı. Siyah ağırlıklı geniş yaşam alanı sunan kabinde, şık ve uyumlu bir atmosfer oluşturuldu. Yeniden tasarlanan gösterge paneli ise, ergonomik ve rahat kullanım ile tüm yolculukların keyifli geçmesini sağlıyor.

    Yeni Toyota Prius, dinamik tasarımını ödülle taçlandırdı
    Toyota Prius’un ilk bakışta dikkat çeken tasarımını takdir eden Red Dot Tasarım Ödülleri, yıllık 20 bin civarında başvuru ile dünyadaki en büyük tasarım yarışmalarından biri olarak öne çıkıyor. Red Dot Tasarım Ödülleri’nde 60 yıldan daha uzun süredir ‘Ürün Tasarımı’, ‘İletişim Tasarımı’ ve ‘Tasarım Konsepti’ kategorilerinde yenilikçi tasarımlar taçlandırılıyor.

    Yeni Prius, 43 üyeden oluşan uluslararası bir jüri tarafından tüm başvuruların değerlendirilmesinin ardından ‘Ürün Tasarımı’ kategorisinde en yüksek ödül olan ‘En İyinin En İyisi’ unvanına layık görüldü.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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