Yeni Toyota Prius, dinamik tasarımıyla Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görüldü

5. nesliyle pazara sunulan Prius, hibrit ve plug-in hibrit seçeneklerine sahip. Bununla birlikte yeni Prius, tamamen yenilenen tasarımıyla da ses getirmeyi başardı. Toyota’nın ikonik kama şekli, 5. nesil Prius’ta zarif ve modern bir şekilde evrimleşti. Bu dinamik tasarım Prius’un prestijli 2023 Red Dot Tasarım Ödülü’nü kazanmasını sağladı.
Prius’un 25 yıldan daha uzun zamandır bir imzası haline gelen bu eşsiz tasarımı, yeni nesilde coupe tarzı bir siluet ve sportif dokunuşlarla yeni bir seviyeye taşındı. Siyah ağırlıklı geniş yaşam alanı sunan kabinde, şık ve uyumlu bir atmosfer oluşturuldu. Yeniden tasarlanan gösterge paneli ise, ergonomik ve rahat kullanım ile tüm yolculukların keyifli geçmesini sağlıyor.
Yeni Prius, 43 üyeden oluşan uluslararası bir jüri tarafından tüm başvuruların değerlendirilmesinin ardından ‘Ürün Tasarımı’ kategorisinde en yüksek ödül olan ‘En İyinin En İyisi’ unvanına layık görüldü.
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D