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    Volvo’nun kompakt elektrikli SUV modeli, Avrupa’nın en çok satanlarından biri oldu

    Elektrikli otomobil pazarındaki payını genişletmenin yollarını arayan Volvo, EX30 modeli sayesinde amacına ulaşmışa benziyor. Üstelik Volvo EX30 şimdi yeni pazarlara da açılıyor.

    Volvo EX30 modeli en çok satılan araçlardan biri haline geldi Tam Boyutta Gör

    Volvo'nun kompakt elektrikli SUV modeli EX30, Avrupa'da büyük bir çıkış yaparak 2024'te en çok satan üçüncü elektrikli araç oldu. Tesla Model Y ve Model 3'ün ardından gelen EX30, şimdi ABD pazarında da satışa sunuldu.

    Avrupa'da 2023 sonunda teslimatlarına başlanan EX30, kısa sürede büyük ilgi gördü. Yıl boyunca 78.000’den fazla satılarak Skoda Enyaq ve Volkswagen ID.4 gibi modelleri geride bıraktı. Volvo’nun EX40 modeli ise 2024’te 39.955 satışla 13. sıraya yerleşti.

    ABD fiyatları geçtiğimiz ay duyurulan 2025 model EX30, Twin Motor Performance versiyonuyla 44.900 dolardan satışa çıktı. Daha fazla donanım isteyenler için Ultra paketi 46.600 dolara sunuluyor. Bu versiyon, Park Pilot Assist, 360 derece kamera ve Pilot Assist gibi ek özellikler içeriyor. Opsiyonel olarak panoramik tavan güneşliği, çekme kancası ve iklim paketi gibi eklemeler de yapılabiliyor. Ülkemizde de satışa sunulacak olan bu aracın fiyatları ise henüz resmi olarak açıklanmış değil.

    EX30 Twin Motor Performance, 422 beygir gücüne sahip ve Volvo’nun en hızlı hızlanan aracı. 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,4 saniyede ulaşıyor. 253 mil (yaklaşık 407 km) menzil sunan model, 153 kW DC hızlı şarj ile %10’dan %80’e sadece 26,5 dakikada doluyor.

    Kompakt boyutlarına rağmen Volvo’nun güvenlik ve teknoloji konusundaki iddiasını sürdüren EX30, 12,3 inçlik tablet tarzı bilgi-eğlence ekranı, ergonomik koltuklar ve akıllı saklama çözümleriyle donatılmış. 167 inç (424 cm) uzunluğundaki araç, 72 inç (183 cm) genişliğe ve 61 inç (155 cm) yüksekliğe sahip. Dingil mesafesi ise 104 inç (264 cm). Chevrolet Bolt EV ile benzer boyutlara sahip olan EX30, şehir içi kullanım için ideal bir seçenek sunuyor.

    Volvo, daha uygun fiyatlı Single Motor EX30 modelini yıl içinde ABD’ye getirmeye hazırlanıyor. Bu versiyonun başlangıç fiyatı yaklaşık 34.950 dolar olacak. Markanın üç sıralı koltuk düzenine sahip ilk elektrikli SUV modeli EX90 da ABD’de satışa çıktı. 111 kWh batarya kapasitesine sahip olan EX90, 310 mil (yaklaşık 499 km) menzil sunarken, %10’dan %80’e hızlı şarj süresi 30 dakika olarak belirtiliyor.

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    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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    araç 1 ve geri vitese zor geçiyor sayısal 300 bin kaç net neden polis olmak istiyorsun kayseri dershaneler arkalı önlü yazdırma

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