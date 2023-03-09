Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota, Tesla Model 3 rakibinin satışına başladı: Hem de %35 daha ucuz

    Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtımı yapılan Toyota bZ3 elektrikli sedan Çin'de satışa sunuldu. FAW Toyota ortak girişiminin ürünü olan araç, doğrudan rakip olduğu Tesla Model 3'ten daha ucuz.
    1
    Toyota, Tesla Model 3 rakibinin satışına başladı: %35 daha ucuz Tam Boyutta Gör
    FAW Toyota ortak girişimi tarafından üretilen Toyota bZ3 elektrikli sedan, Çin pazarında satışa sunuldu. Resmi tanıtımı geçtiğimiz Ekim ayında yapılan aracın fiyatı 169.800 yuan, yani yaklaşık 24.350 dolardan başlıyor. Otomobil ülkede yerel olarak üretilen Tesla Model 3'ten yaklaşık üçte bir oranında daha ucuz.

    Toyota bZ3'ün özellikle elektrikli otomobiller için tasarlanan ve 2021'den bu yana Toyota bZ4X ve Subaru Solterra SUV modellerinde kullanılan e-TNGA platformu üzerine inşa edildiğini belirtelim. Araç, FAW Toyota ve BYD ortaklığı ile kurulan BYD Toyota EV Technology (BTET) tarafından geliştirildi.

    Toyota, Tesla Model 3 rakibinin satışına başladı: %35 daha ucuz Tam Boyutta Gör

    Toyota bZ3 özellikleri ve menzili

    Elektrikli sedan 4.725 mm uzunluğa, 1.835 mm genişliğe, 1.475 mm yüksekliğe ve 2.880 mm aks mesafesine sahip. Ön aksa monte edilen motor ünitesi önden çekiş sağlıyor. Aracın çift motorlu versiyonu ve 4x4 şanzıman seçeneği ise mevcut değil.

    Toyota bZ3 ilk etapta sadece 245 beygir güç ve 303 nm tork sağlayan bir motorla sunulacak. BYD'nin lityum-demir-fosfat batarya paketiyle donatılan araç pil kapasitesine bağlı olarak 517 ila 616 km menzile ulaşabilecek.

    Toyota, Tesla Model 3 rakibinin satışına başladı: %35 daha ucuz Tam Boyutta Gör
    Otomobildeki batarya paketinin hızlı şarj moduyla 27 dakika içinde %30-60 aralığında doldurulabileceğini belirtelim. Elektrikli sedanın daha ucuz fiyat etiketi taşıyacak 184 beygirlik varyantı ise ileriki bir tarihte satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

    Profil resmi
    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

    Profil resmi
    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

    Profil resmi
    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aurorix özgüven tüyleri yakmak çoğaltırmı a101 kameraları izleniyor mu mavi james jake farkı broadway kalorifer ısıtmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız