Toyota, Tesla Model 3 rakibinin satışına başladı: Hem de %35 daha ucuz

Toyota bZ3'ün özellikle elektrikli otomobiller için tasarlanan ve 2021'den bu yana Toyota bZ4X ve Subaru Solterra SUV modellerinde kullanılan e-TNGA platformu üzerine inşa edildiğini belirtelim. Araç, FAW Toyota ve BYD ortaklığı ile kurulan BYD Toyota EV Technology (BTET) tarafından geliştirildi.
Toyota bZ3 özellikleri ve menzili
Elektrikli sedan 4.725 mm uzunluğa, 1.835 mm genişliğe, 1.475 mm yüksekliğe ve 2.880 mm aks mesafesine sahip. Ön aksa monte edilen motor ünitesi önden çekiş sağlıyor. Aracın çift motorlu versiyonu ve 4x4 şanzıman seçeneği ise mevcut değil.
Toyota bZ3 ilk etapta sadece 245 beygir güç ve 303 nm tork sağlayan bir motorla sunulacak. BYD'nin lityum-demir-fosfat batarya paketiyle donatılan araç pil kapasitesine bağlı olarak 517 ila 616 km menzile ulaşabilecek.
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez