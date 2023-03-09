Toyota, Tesla Model 3 rakibinin satışına başladı: Hem de %35 daha ucuz

Tam Boyutta Gör FAW Toyota ortak girişimi tarafından üretilen Toyota bZ3 elektrikli sedan, Çin pazarında satışa sunuldu. Resmi tanıtımı geçtiğimiz Ekim ayında yapılan aracın fiyatı 169.800 yuan, yani yaklaşık 24.350 dolardan başlıyor. Otomobil ülkede yerel olarak üretilen Tesla Model 3'ten yaklaşık üçte bir oranında daha ucuz.

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Toyota bZ3'ün özellikle elektrikli otomobiller için tasarlanan ve 2021'den bu yana Toyota bZ4X ve Subaru Solterra SUV modellerinde kullanılan e-TNGA platformu üzerine inşa edildiğini belirtelim. Araç, FAW Toyota ve BYD ortaklığı ile kurulan BYD Toyota EV Technology (BTET) tarafından geliştirildi.

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Toyota bZ3 özellikleri ve menzili

Elektrikli sedan 4.725 mm uzunluğa, 1.835 mm genişliğe, 1.475 mm yüksekliğe ve 2.880 mm aks mesafesine sahip. Ön aksa monte edilen motor ünitesi önden çekiş sağlıyor. Aracın çift motorlu versiyonu ve 4x4 şanzıman seçeneği ise mevcut değil.

Toyota bZ3 ilk etapta sadece 245 beygir güç ve 303 nm tork sağlayan bir motorla sunulacak. BYD'nin lityum-demir-fosfat batarya paketiyle donatılan araç pil kapasitesine bağlı olarak 517 ila 616 km menzile ulaşabilecek.

Tam Boyutta Gör Otomobildeki batarya paketinin hızlı şarj moduyla 27 dakika içinde %30-60 aralığında doldurulabileceğini belirtelim. Elektrikli sedanın daha ucuz fiyat etiketi taşıyacak 184 beygirlik varyantı ise ileriki bir tarihte satışa sunulacak.

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