Toyota Türkiye'den fırsatçı al-satçılara tepki

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Hem sıfır hem de ikinci el otomobil pazarında fiyatlar aldı başını gidiyor. Üstelik uzmanlar, özellikle ikinci eldeki yükselişin devam edeceğini söylüyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, sektördeki bu durumun nedenleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Özellikle pandemi döneminde daha da artan sıfır araç bulunurluğundaki sıkıntının ikinci el de dahil olmak üzere fiyatları etkilemesiyle ilgili konuşan Bozkurt şunları söyledi:

"Bu konu; iç içe olan ve kavram karmaşası yaşanan bir konu. Birincisi üretimle ilgili sıkıntı, bir arz sıkıntısı yaratıyor. Üretimin tam kapasite olmaması ve 2 yıldır bekleyen talebin devreye girmesiyle arz sıkıntısı iyice büyüdü. Tabii biz talep patlamasını pandemi olmasa da bekliyorduk. Bu yılın daha iyi bir yıl olmasını bekliyorduk. Burada tabii şu var; fırsatçılıklar var piyasada. Nasıl var? Piyasadaki ikinci el araç fiyatlarının artması distribütörlere, bayilere soruluyor. İkinci el araç piyasası bizim işimiz değil. Biz sıfır araç satarız. Sokaktaki vatandaş arabasını istediği fiyata ilana koyuyor. Koyabilir. Serbest piyasa... O fiyata satar veya satamaz. O fiyata da çıkıp biri alıyorsa ona da kimse bir şey diyemez. Ama ikinci el piyasasındaki gelişmenin muhatabı distribütörler değil. 'Sıfır bulunmadığı için ikinci el fiyatları artıyor' deniliyor. Bunun çok az etkisi olduğunu düşünüyorum."

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"Bazıları arabasını alıp 20 bin lira fark koyarak ilana koyuyor"

Firmaların ikinci eldeki fiyat artışında etki edemeyeceğine de değinen Bozkurt, "Bayinin elindeki aracın bir liste fiyatı var. Liste fiyatından satılır araba. Ama bazıları arabasını satın aldıktan sonra üzerine 20 bin lira fark koyarak ilana koyuyorsa bizim elimizden bir şey gelmiyor. Çözüm; ikinci el alım-satımıyla ilgili bir düzenleme var. Bu düzenleme, uzun zamandır erteleniyor. Bu yasanın bir an önce çıkması lazım. Bayi fiyatını söylüyor, satıyor. Ertesi gün alan kişi fırsatçılık yapıyor. Bayi bunu anlayamaz. Takip de edemeyiz bunu. Ancak bu fırsatçılığı engellemek için bu düzenleme devreye girse ikinci eldeki başı bozuklukların hemen önüne geçeriz. Bence o konu daha fazla ertelenmemeli." şeklinde konuştu ve şunları ekledi:

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"İkinci el alım-satımına gelecek düzenleme ertelenmemeli"

"Bu ikinci el satış işinin düzenlenmesi lazım. Hem bizim için hem müşteri için hem de ikinci el işi yapan galeriler de bıktılar bu fırsatçılardan. Çantacılık yapan, hiçbir sorumluluğu olmayan, 1 kuruş vergi ödemeyen kişiler fırsatçılık yapıyor. İkinci el işi yapan ciddi firmalar da bıktı. Firmalar aracın arkasında duruyor. Sokaktaki çantacı diye tabir ettiğimiz adamlar aracı sattıktan sonra ortada yoklar. Bu yasal düzenlemenin hızlıca hayata geçmesi bu tür fırsatçılıkların önünü keser. Yetki belgesi konusunun ertelenmemesi çok önemli. Vatandaşın bir nefes alması lazım."

"Sıfırda fiyatlar ÖTV'den dolayı artıyor"

Sıfır araçlarla ilgili firmalara yönelik şikayetlere de değinen Bozkurt, üreticilerin yansıtmak istediği zamları sürekli ertelediklerini ancak bir noktadan sonra mecburen zam yapıldığını dile getirdi. Otomotiv sektörünün dolara değil euro'ya endeksli olduğunu hatırlatan Bozkurt, "Eleştirileri okuyorum sosyal medyada. Kavramlar çok birbirine karışıyor. 'Araç yok' diyoruz. 'Araç var ama yok diyorsunuz' diyorlar. Neden yok diyelim. Otomobil satmaya çalışıyoruz. Bizim çok şeffaf bir sistemimiz var. Devletin ilgili kurumları bizi sürekli denetlemeye geliyor, tüm stokumuzu, her şeyimizi görüyor. Konuya tam hakim olmadan yorum yapıyorlar. 1-2 aylık kıyaslamalarda hata olabilir. Üretici bir zam yapmış olabiliyor. Markanın o modeli artık kaçınılmaz olarak ÖTV baremine takılıyor. Bir üst dilime geçiyor. Dolayısıyla fiyat ÖTV'den dolayı artıyor. Birden son rakama 15-20 bin lira ek fiyat yansıyor. Vatandaş, bu detayları bilmiyor arka planda." ifadelerini kullandı.

Toyota özelinde araç bulunurluk durumunu da paylaşan Bozkurt, "Hazirandan itibaren üretim cevap vermeye başladı. Ancak şu anda hala 2 ay bekleme süresi devam ediyor. Ağustos ayında Toyota'da fabrika bakım arası olacak. Ağustosta temmuza göre bir tık daha az araç alabileceğiz. Ancak eylül ayında rahatlama görülüyor şu anda bizim markamızda. Ancak Allah korusun 3 hafta sonra bir pandemi artar, birdenbire fabrikada üretim yavaşlar, onu bilemiyoruz. Ama şu anda bizim planımızda eylülde rahatlama görülüyor ama eylülde bütün talepleri çözemeyiz. Bir kısım yine ekime kayabilir." şeklinde konuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/toyota-turkiye-pazarlama-ve-satis-ceosu-bozkurt-otomotivde-talepleri-ekim-kasim-gibi-karsilariz/1929367

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