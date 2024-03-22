İkinci el otomobil fiyatları düşmeye devam ediyor

Tam Boyutta Gör Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyatlarını, arz ve talep dengesini; araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz eden ‘Otomobil Piyasası Görünümü’ raporunda son dönemde otomobil piyasasında yaşanan değişimler incelendi.

Rapora göreşubatta otomobil reel fiyatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6, bir önceki aya göre ise yüzde 5’lik bir düşüş yaşandı.

Öte yandan ortalama satılık otomobil cari fiyatı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 39,3 arttı. Ancak ocak ayında 860 bin 443 TL olan ortalama otomobil fiyatı şubatta 855 bin 781 TL’ye geriledi. Otomobil talep endeksinde ise ocak ayına kıyasla yüzde 4’lük bir artış var.

Reel satış fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 5 düştü

Tam Boyutta Gör Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatları sekiz aydır düşüyor. Reel fiyat endeksi ocak ayına kıyasla yüzde 5 azalarak 189'a düştü. Ayrıca, reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da azalıyor. Mayıs ayında yüzde 47,9'a ulaşan artış oranı, takip eden aylarda sürekli olarak azalarak Şubat ayında yüzde -16,6'ya geriledi.

Ortalama otomobil fiyatında yatay seyir

Otomobil fiyatları ve fiyatlardaki yıllık artış oranı düşüyor. Ocakta 860 bin 443 TL olan ortalama otomobil fiyatı şubatta 855 bin 781 TL’ye geriledi. Benzer şekilde otomobil fiyatlarındaki yıllık artış oranı da düşüyor. Ocakta yüzde 50,9 olan yıllık artış oranı şubatta yüzde 39,3’e geriledi.

Otomobil talep endeksi önceki üç ayda olduğu gibi şubat ayında da yükseldi. 2024 Şubat ayında talep endeksi önceki aya kıyasla yüzde 4 artarak 102,2 oldu. Benzer şekilde, talep endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,7 yüksek.

Hem otomobil arzı hem de satılan otomobil sayısı arttı

Tam Boyutta Gör Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı ise 1,3 puan artarak yüzde 19 oldu. Bu artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 1 azaldığı, satılan otomobil sayısının ise yüzde 3,5 arttığı görülüyor.

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Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşı önceki yedi ayın aksine şubatta kısaldı. 2024 Şubat verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 1,8 gün kısalarak 23,3 gün oldu. Böylece şubat ayında tüm göstergeler ikinci el otomobil piyasasında canlanmaya işaret ediyor.

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İkinci el otomobil fiyatları düşmeye devam ediyor