İkinci el otomobil fiyatları düşmeye devam ediyor

- Reel satış fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 5 düştü
- Ortalama otomobil fiyatında yatay seyir
- Hem otomobil arzı hem de satılan otomobil sayısı arttı
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Rapora göreşubatta otomobil reel fiyatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6, bir önceki aya göre ise yüzde 5’lik bir düşüş yaşandı.
Öte yandan ortalama satılık otomobil cari fiyatı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 39,3 arttı. Ancak ocak ayında 860 bin 443 TL olan ortalama otomobil fiyatı şubatta 855 bin 781 TL’ye geriledi. Otomobil talep endeksinde ise ocak ayına kıyasla yüzde 4’lük bir artış var.
Reel satış fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 5 düştü
Ortalama otomobil fiyatında yatay seyir
Otomobil fiyatları ve fiyatlardaki yıllık artış oranı düşüyor. Ocakta 860 bin 443 TL olan ortalama otomobil fiyatı şubatta 855 bin 781 TL’ye geriledi. Benzer şekilde otomobil fiyatlarındaki yıllık artış oranı da düşüyor. Ocakta yüzde 50,9 olan yıllık artış oranı şubatta yüzde 39,3’e geriledi.
Otomobil talep endeksi önceki üç ayda olduğu gibi şubat ayında da yükseldi. 2024 Şubat ayında talep endeksi önceki aya kıyasla yüzde 4 artarak 102,2 oldu. Benzer şekilde, talep endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,7 yüksek.
Hem otomobil arzı hem de satılan otomobil sayısı arttı
Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşı önceki yedi ayın aksine şubatta kısaldı. 2024 Şubat verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 1,8 gün kısalarak 23,3 gün oldu. Böylece şubat ayında tüm göstergeler ikinci el otomobil piyasasında canlanmaya işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.