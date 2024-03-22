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    Anlık Bildirim

    İkinci el otomobil fiyatları düşmeye devam ediyor

    Bahçeşehir Üniversitesi tarafından sahibinden.com verileriyle hazırlanan ‘Otomobil Piyasası Görünümü’ raporuna göre, ikinci el otomobil reel fiyatları şubatta düşmeye devam etti.
    İkinci el otomobil fiyatları düşmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyatlarını, arz ve talep dengesini; araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz eden ‘Otomobil Piyasası Görünümü’ raporunda son dönemde otomobil piyasasında yaşanan değişimler incelendi. 

    Rapora göreşubatta otomobil reel fiyatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6, bir önceki aya göre ise yüzde 5’lik bir düşüş yaşandı.

    Öte yandan ortalama satılık otomobil cari fiyatı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 39,3 arttı. Ancak ocak ayında 860 bin 443 TL olan ortalama otomobil fiyatı şubatta 855 bin 781 TL’ye geriledi. Otomobil talep endeksinde ise ocak ayına kıyasla yüzde 4’lük bir artış var.

    Reel satış fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 5 düştü

    İkinci el otomobil fiyatları düşmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatları sekiz aydır düşüyor. Reel fiyat endeksi ocak ayına kıyasla yüzde 5 azalarak 189'a düştü. Ayrıca, reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da azalıyor. Mayıs ayında yüzde 47,9'a ulaşan artış oranı, takip eden aylarda sürekli olarak azalarak Şubat ayında yüzde -16,6'ya geriledi.

    Ortalama otomobil fiyatında yatay seyir

    Otomobil fiyatları ve fiyatlardaki yıllık artış oranı düşüyor. Ocakta 860 bin 443 TL olan ortalama otomobil fiyatı şubatta 855 bin 781 TL’ye geriledi. Benzer şekilde otomobil fiyatlarındaki yıllık artış oranı da düşüyor. Ocakta yüzde 50,9 olan yıllık artış oranı şubatta yüzde 39,3’e geriledi.

    Otomobil talep endeksi önceki üç ayda olduğu gibi şubat ayında da yükseldi. 2024 Şubat ayında talep endeksi önceki aya kıyasla yüzde 4 artarak 102,2 oldu. Benzer şekilde, talep endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,7 yüksek.

    Hem otomobil arzı hem de satılan otomobil sayısı arttı 

    İkinci el otomobil fiyatları düşmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı ise 1,3 puan artarak yüzde 19 oldu. Bu artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 1 azaldığı, satılan otomobil sayısının ise yüzde 3,5 arttığı görülüyor.

    Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşı önceki yedi ayın aksine şubatta kısaldı. 2024 Şubat verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 1,8 gün kısalarak 23,3 gün oldu. Böylece şubat ayında tüm göstergeler ikinci el otomobil piyasasında canlanmaya işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 10 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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