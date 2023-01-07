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    Anlık Bildirim

    Devrim niteliğinde dokunmaya duyarlı protez el geliştirildi

    CES 2023 hareket kısıtlamalarına sahip kişiler için de önemli teknolojilerin gösterildiği bir yer olmaya devam ediyor. Yeni geliştirilen Ability Hand adlı protez el her türlü dokunmayı hissedebiliyor.
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    Devrim niteliğinde dokunmaya duyarlı protez el geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Biyonik cihaz üreticisi olan Psyonic, çoklu dokunma geri bildirim özelliğine sahip ilk biyonik el olan ve Ability Hand adlı protez elini CES 2023 kapsamında tanıttı. Bu protez el, tuttuğu şeyleri, hatta en hassas nesneleri dahi hissedebiliyor.

    Psyonic’e göre Ability Hand, çoklu dokunmatik geri bildirim özelliğine sahip ilk biyonik el konumunda. Ortalama bir insan elinden yüzde 20 daha hafif olan elin ağırlığı 490 gram. 200 milisaniyelik kapanma hızı, onu piyasadaki diğer tüm biyonik ellerden daha hızlı hale getirirken kavrama yeteneği açısından da devrimsel bir işaret olarak görülebilir.

    Dokunsal geri bildirim yapabiliyor

    Devrim niteliğinde dokunmaya duyarlı protez el geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Ability Hand, 32 kavrama seviyesiyle birlikte gelirken protez elin parmak uçlarında yer alan sensörler yardımıyla titreşim düzeyinde kullanıcıya geri bildirim sağlayabiliyor. Duygusal geri bildirim olarak adlandırılan bu özellik piyasadaki çok az biyonik protez elde mevcut. Bu özellik sayesinde kullanıcıların hayatı çok daha kolay hale geliyor zira yumurta gibi çok hassas şeylerin hissedilmesi sağlanıyor. Aynı zamanda piyasadaki çoğu protez el, oldukça hassas bir yapıya sahip. Psyonic’in çözümü ise son derece dayanıklı ve IP64 sertifikası ile suya ve toza da dayanıklı yapıda.

    Psyonic esasında birkaç yıldır Ability Hand’i geliştiriyor ve yeni özelliklerle güncelliyor. Ürün bir günlük kullanım sunan bir dahili pil ile geliyor ve sadece bir saatte tam şarj olabiliyor. Android tabanlı bir mobil uygulama ile konfor odaklı ayarlamaların yapıldığı Ability Hand, hali hazırda ABD’de satışa sunulmuş durumda. İlerleyen dönemler ürünün diğer ülkelerde de satılması hedefleniyor.

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    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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