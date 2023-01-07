Devrim niteliğinde dokunmaya duyarlı protez el geliştirildi

Psyonic’e göre Ability Hand, çoklu dokunmatik geri bildirim özelliğine sahip ilk biyonik el konumunda. Ortalama bir insan elinden yüzde 20 daha hafif olan elin ağırlığı 490 gram. 200 milisaniyelik kapanma hızı, onu piyasadaki diğer tüm biyonik ellerden daha hızlı hale getirirken kavrama yeteneği açısından da devrimsel bir işaret olarak görülebilir.
Dokunsal geri bildirim yapabiliyor
Psyonic esasında birkaç yıldır Ability Hand’i geliştiriyor ve yeni özelliklerle güncelliyor. Ürün bir günlük kullanım sunan bir dahili pil ile geliyor ve sadece bir saatte tam şarj olabiliyor. Android tabanlı bir mobil uygulama ile konfor odaklı ayarlamaların yapıldığı Ability Hand, hali hazırda ABD’de satışa sunulmuş durumda. İlerleyen dönemler ürünün diğer ülkelerde de satılması hedefleniyor.
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..