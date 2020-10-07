Trabzonspor kripto para dünyasına yükselişle başladı

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Dünyaca ünlü pek çok spor kulübünün kripto paralarını piyasaya sürerek taraftar kitlesinin dikkatini çeken Socios platformu bugün itibariyle Trabzonspor’u da renklerine bağladı. TRA kripto parası pazara yükselişle girdi.

TRA kripto parası nedir?

Socios platformu asıl olarak Chiliz ya da CHZ kripto parasının sahibi. Pek çok borsada işlem gören bu para birimi ile Socios uygulamasında kulüplerin kripto parasını satın alabiliyorsunuz. Yine Chiliz borsasına giderek kripto paralar alabilirsiniz. Taraftar kripto paraları sadece Socios platformundan elde edilebiliyor. Bu sayede Socios; kripto piyasasında önemli bir hacmi elinde tutuyor.

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Daha önce Galatasaray da kendi kripto parası ile Socios platformuna giriş yapmıştı. Bugün itibariyle Trabzonspor kulübümüz de TRA adıyla Chiliz borsasında işlem görmeye başladı.

Geçtiğimiz ay 8TL başlangıç fiyatıyla Socios uygulamasında ön satışa çıkan 625 bin adet TRA kısa sürede 5 milyon TL toplamıştı. Bugün itibariyle de Chiliz borsasında işleme başladı ve 12TL seviyesine kadar çıktı. Hali hazırda 9TL-10TL arasında seyrediyor. Yani pik seviyeyi yakalayabilenler yüzde 50 civarında bir kar elde etmiş oldu.

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Sahip olduğunuz TRA paraları ile Socios mobil uygulamasından çeşitli takım aktivitelerine katılabilirsiniz. Kulüp bazı kararlar için anket açarak sorular soracak. TRA harcayarak ankette oy kullanabileceksiniz. Böylece sahip olduğunuz paraları kulübün kararlarında söz sahibi olmak için değerlendirebilirsiniz.

Bugünlerde global piyasalara paralel olarak oldukça kırılgan hale gelen Bitcoin nedeniyle altcoinlere dikkat etmekte fayda var. Bu bakımdan daha sakin bir dönemde TRA kripto parası alınabilir.

https://www.chiliz.net/exchange/TRA/CHZ

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