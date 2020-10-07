Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trabzonspor kripto para dünyasına yükselişle başladı

    Socios uygulamasında 8TL üzerinden ön satışa çıkan TRA taraftar parası bugün Chiliz borsasında işleme başladı ve yüzde 50 civarında bir artış yakaladı. Böylece yatırımcılarına kazandırdı.
    2 hf.
    4,1b
    1
    9
    kripto para
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Trabzonspor kripto para dünyasına yükselişle başladı
    Tam Boyutta Gör

    Dünyaca ünlü pek çok spor kulübünün kripto paralarını piyasaya sürerek taraftar kitlesinin dikkatini çeken Socios platformu bugün itibariyle Trabzonspor’u da renklerine bağladı. TRA kripto parası pazara yükselişle girdi.

    TRA kripto parası nedir?

    Socios platformu asıl olarak Chiliz ya da CHZ kripto parasının sahibi. Pek çok borsada işlem gören bu para birimi ile Socios uygulamasında kulüplerin kripto parasını satın alabiliyorsunuz. Yine Chiliz borsasına giderek kripto paralar alabilirsiniz. Taraftar kripto paraları sadece Socios platformundan elde edilebiliyor. Bu sayede Socios; kripto piyasasında önemli bir hacmi elinde tutuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Trabzonspor kripto para çıkarıyor

    Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

    Daha önce Galatasaray da kendi kripto parası ile Socios platformuna giriş yapmıştı. Bugün itibariyle Trabzonspor kulübümüz de TRA adıyla Chiliz borsasında işlem görmeye başladı.

    Geçtiğimiz ay 8TL başlangıç fiyatıyla Socios uygulamasında ön satışa çıkan 625 bin adet TRA kısa sürede 5 milyon TL toplamıştı. Bugün itibariyle de Chiliz borsasında işleme başladı ve 12TL seviyesine kadar çıktı. Hali hazırda 9TL-10TL arasında seyrediyor. Yani pik seviyeyi yakalayabilenler yüzde 50 civarında bir kar elde etmiş oldu.

    Trabzonspor kripto para dünyasına yükselişle başladı
    Tam Boyutta Gör

    Sahip olduğunuz TRA paraları ile Socios mobil uygulamasından çeşitli takım aktivitelerine katılabilirsiniz. Kulüp bazı kararlar için anket açarak sorular soracak. TRA harcayarak ankette oy kullanabileceksiniz. Böylece sahip olduğunuz paraları kulübün kararlarında söz sahibi olmak için değerlendirebilirsiniz.

    Bugünlerde global piyasalara paralel olarak oldukça kırılgan hale gelen Bitcoin nedeniyle altcoinlere dikkat etmekte fayda var. Bu bakımdan daha sakin bir dönemde TRA kripto parası alınabilir.



    https://www.chiliz.net/exchange/TRA/CHZ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 2 hf. en beğenilen
    Artık takımlar da ürün veya maçlardan değil kumardan kazanmaya başlamışlar demek.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 23 sa.
    Baktılar futboldan kar edemiyorlar alternatif arıyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    halilibo-ibo (halil ibrahim dagdelen) 2 hf.
    %40 kazandırdı bize sağolsun
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 hf. en beğenilen
    Artık takımlar da ürün veya maçlardan değil kumardan kazanmaya başlamışlar demek.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 2 hf. monacomen
    kumar deil ama vurgun aracı denilebilir
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    ucuz kağıtlar her zaman açılışta ciddi yükseliş yaşar.

    1 in 2 olması %100 artış anlamındadır.
    sonra 2 ,3 olur %50
    3, 4 olursa %25 kazanç anlamına gelir

    bu kural değişmez
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MnTotoro (sedat çakır) 2 hf. SEO19ProjectManager
    3'den 4 olursa %33,3 kazanç olur hocam dolayısı ile değişmeyen bu kuralın bir an önce değişmesi gerekir.Saygılar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    karadeniz duririken,
    egenin hamsisi
    ne anlar la bu işten !?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Halilowich (H Y) 2 hf. SEO19ProjectManager
    Dayı ben senin hiçbir mesajını anlamıyorum bot hesap mısın nesin?
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi 2 hf. Google Stadia mobilden erişime hazır 2 hf. Samsung üçüncü çeyrekte yüksek kar artışı bekliyor 2 hf. Rocket Lake tabanlı Intel işlemciler Mart ayında gelebilir 2 hf. 70 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 2 hf. Sıcak Fırsatlar’da günün en çok tıklanan 10 teknolojik Amazon ürünü 2 hf. RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 16 GB geliyor 2 hf. Google Asistan'a özel sesli aramalar için Misafir modu geliyor 2 hf. AMD Ryzen 5000 adlandırmasını doğruladı 2 hf. Türkiye'nin İHA'ları yerli uydu terminaline kavuştu 2 hf. İstanbul'da dolu beklentisi otopark akınına neden oldu: En yakın otoparkı nasıl buluruz? 2 hf. HP ZBook Create G7 tasarımcılar için standartları belirliyor 2 hf. iPhone 13 ile çentik küçülüyor 2 hf. Microsoft, bilgisayarınızı hangi amaçla kullanacağınızı soran bir Windows 10 kurulum ekranını test ediyor 2 hf. Blizzard Fransa ofisi kapanıyor 2 hf. Mercedes, 1200 km menzile sahip elektrikli araç prototipi geliştiriyor: Vision EQXX 2 hf. Aquanox Deep Descent’in silahlarını tanıtan bir fragman yayınlandı 2 hf. iPhone 12 kutusundan şarj adaptör çıkmaması ihtimali güçleniyor 2 hf. Apple Watch Series 6 ve SE satışa başladı 2 hf. Açık artırmayla satışa çıkarılan “Stan” lakaplı bir T.Rex fosili için tam 31.8 milyon dolar ödendi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Trabzonspor kripto para dünyasına yükselişle başladı Sonraki Almanya'da elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kurulumuna 900 euro teşvik 2 hf. Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı 2 hf. Ön ve arka radar teknolojisine sahip ilk motosikletin üretimine başlandı: Ducati Multistrada V4 2 hf. Zyxel hız odaklı Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu 2 hf. Google, Camera Go uygulamasıyla bütçe dostu telefonlara Gece Modu'nu getiriyor 2 hf. Google, Pixel 2 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor 2 hf. eFootball PES 2021 Nasıl Olmuş? | İlk İzlenim 2 hf. Intel’in 500 serisi anakartlarının çıkış tarihi sızdı 2 hf. Intel Fab 42’de 10 nm için üretime hazır 2 hf. 2K Games fragman yayınladı: NBA 2K21 yeni nesil konsollarda böyle görünecek 2 hf. PS5'in içine yakından bakış: Yeni nesil konsol her şeyiyle masada 2 hf. Lenovo ince ve hafif dizüstü bilgisayarını piyasaya sürecek: Yoga Slim 7i Carbon 2 hf. 2021 BMW 128ti, önden çekişli 'hot hatch' dünyasına katıldı 2 hf. Realme, dünyanın ilk SLED teknolojili akıllı TV'sini piyasaya sürdü 2 hf. 2021 yılında akıllı telefon pazarı kızışacak: Huawei ilk beşe giremeyebilir 2 hf. Razer BlackWidow V3 mekanik oyuncu klavyeleri tanıtıldı 2 hf. GeForce RTX 3090 üzerine Crysis 3 kuruldu 2 hf. İngiltere, 2030 yılı itibariyle tüm evlerin elektriğini rüzgâr enerjisinden sağlamak istiyor 2 hf. Makyajlı 2021 Opel Crossland tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 hf. Corsair yeni KATAR PRO oyuncu farelerini duyurdu Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız