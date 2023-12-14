Zorunlu trafik sigortasında 2024 yılı için yeni fiyatlandırma

2024 yılının mayıs ayından itibaren ise trafik sigortası azami priminin belirlenmesinde "hasar maliyet endeksi" etkili olacak. Peki hasar maliyet endeksi uygulamasında hesaplama nasıl yapılıyor? İşte onun da detayları burada:
"Hasar maliyet endeksi hesaplamasında %45 ağırlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan asgari ücret artış oranı, %30 ağırlık ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, %15 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - motorlu araçlar fiyat artış oranı ve %10 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınır.”
Ayrıca, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte, "Kurul, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkilidir" ifadeleri de yer alıyor.
Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Buna ek olarak, 2024 yılında sigorta poliçelerine yüksek oranda zam beklendiği ifade ediliyor. Ancak trafik sigortasında üst sınır olduğu için büyük artış öngörülmüyor. Sigorta şirketlerinin trafik sigortasına yapamadıkları zammı diğer poliçelere yansıtacağı konuşuluyor.Kaynakça https://www.ntv.com.tr/otomobil/zorunlu-trafik-sigortasinda-azami-prim-artisorani-belli-oldu,ZS_CBviJNUy8kYWUQN6O8g https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231214-3.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
42 Kişi Okuyor (19 Üye, 23 Misafir) 10 Masaüstü 32 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
3182 kez okundu.
16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, trafik sigortası ve