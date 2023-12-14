Zorunlu trafik sigortasında 2024 yılı için yeni fiyatlandırma

Tam Boyutta Gör Zorunlu trafik sigortasında 2024 yılında uygulanacak azami prim artış oranı belli oldu. Bu oran, önümüzdeki yılın ocak, şubat, mart ve nisan ayları için yüzde 5 (her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak belirlendi.

2024 yılının mayıs ayından itibaren ise trafik sigortası azami priminin belirlenmesinde "hasar maliyet endeksi" etkili olacak. Peki hasar maliyet endeksi uygulamasında hesaplama nasıl yapılıyor? İşte onun da detayları burada:

"Hasar maliyet endeksi hesaplamasında %45 ağırlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan asgari ücret artış oranı, %30 ağırlık ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, %15 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - motorlu araçlar fiyat artış oranı ve %10 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınır.”

Tesla, 2 milyondan fazla aracını geri çağırıyor 16 sa. önce eklendi

Ayrıca, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte, "Kurul, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkilidir" ifadeleri de yer alıyor.

Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Buna ek olarak, 2024 yılında sigorta poliçelerine yüksek oranda zam beklendiği ifade ediliyor. Ancak trafik sigortasında üst sınır olduğu için büyük artış öngörülmüyor. Sigorta şirketlerinin trafik sigortasına yapamadıkları zammı diğer poliçelere yansıtacağı konuşuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Zorunlu trafik sigortasında 2024 yılı için yeni fiyatlandırma