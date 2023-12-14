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    Zorunlu trafik sigortasında 2024 yılı için yeni fiyatlandırma

    2024 yılı için zorunlu trafik sigortasında yeni fiyatlandırma uygulamasına ilişkin yönetmelik dün gece Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.               
    Zorunlu trafik sigortasında 2024 yılı için yeni fiyatlandırma Tam Boyutta Gör
    Zorunlu trafik sigortasında 2024 yılında uygulanacak azami prim artış oranı belli oldu. Bu oran, önümüzdeki yılın ocak, şubat, mart ve nisan ayları için yüzde 5 (her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak belirlendi.

    2024 yılının mayıs ayından itibaren ise trafik sigortası azami priminin belirlenmesinde "hasar maliyet endeksi" etkili olacak. Peki hasar maliyet endeksi uygulamasında hesaplama nasıl yapılıyor? İşte onun da detayları burada:

    "Hasar maliyet endeksi hesaplamasında %45 ağırlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan asgari ücret artış oranı, %30 ağırlık ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, %15 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - motorlu araçlar fiyat artış oranı ve %10 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınır.”

    Ayrıca, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte, "Kurul, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkilidir" ifadeleri de yer alıyor.

    Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Buna ek olarak, 2024 yılında sigorta poliçelerine yüksek oranda zam beklendiği ifade ediliyor. Ancak trafik sigortasında üst sınır olduğu için büyük artış öngörülmüyor. Sigorta şirketlerinin trafik sigortasına yapamadıkları zammı diğer poliçelere yansıtacağı konuşuluyor.

    Kaynakça https://www.ntv.com.tr/otomobil/zorunlu-trafik-sigortasinda-azami-prim-artisorani-belli-oldu,ZS_CBviJNUy8kYWUQN6O8g https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231214-3.htm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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