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    Trafik sigortasında düzenleme: Kötü sürücüye yüzde 200'e varan zamlı poliçe

    Mevcut durumda 7 basamaklı sisteme sahip olan Zorunlu Trafik Sigortası'na sıfırıncı ve sekizinci basamaklar ekleniyor. Bu kapsamda iyi sürücüye yüzde 50 indirim, kötü sürücüye yüzde 200 zam yapılacak.
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    Trafik sigortasında düzenleme: Zam ve indirim oranları değişiyor Tam Boyutta Gör
    Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında indirim veya artış oranları 7 basamakta belirleniyor. Ancak bu sistem yakında güncellenecek ve bunlara 2 basamak daha eklenecek.

    Düzenleme sonrasında en düşük basamakta "çok riskli sürücüler" yer alacak ve poliçelerinde yüzde 200 zam yapılacak. Kaza yapmayan sürücüler için ise en üstte "çok iyi sürücüler" basamağı eklenecek. Bu sürücülerin sigorta poliçesinde yüzde 50 indirim yapılacak. Düzenlemenin 2023'ün Ocak veya Şubat ayında uygulamaya alınması planlanıyor.

    Mevcut uygulamada araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı 4'ten başlıyor.  Sürücüler kazaya karıştıkça 1'inci basamağa kadar düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar yedinci basamağa yükseliyor. Yedinci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalanıyor.

    Güncel durumda 1. basamakta yer alan riskli sürücülerin sigorta primlerinde yüzde 135 zamlı tarife uygulanıyor. 7. basamakta yer alan sürücülere ise yüzde 42 oranında indirim uygulanıyor. Yeni düzenleme ile uç basamaklardaki oranlar değişecek.

    "Mevcut sistem sorunları çözmüyor"

    Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

    "Mevcut 7 basamaklı sistem sorunları çözmüyor. Bu yüzden 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz. 5 yıl kaza yapmayan sürücüler 8'inci basamağa yüzde 50 indirim. Sıfırıncı basamakta bulunanlara yüzde 200 zamlı tarife uygulanacak. Her basmağı kendi içinde değerlendireceğiz. Bunu yaparken eğer trafik sigortasını yapmayan sigorta şirketine de ciddi yaptırımlar getireceğiz."

    2021'de 3'ten fazla kaza yapan 6 bin 62 sürücü olduğunu belirten Eroğlu, "Bunları sıfırıncı basamağa alacağız. Gerekirse bu sürücüler için psikolojik destek isteyeceğiz" dedi.

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    trafik sigortası, poliçe ve
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