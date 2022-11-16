Lucid, ilk elektrikli SUV modeli Gravity'nin tasarımını gösterdi

Yeni Lucid Gravity'nin tasarımına baktığımızda, Air'deki pürüzsüz çizgilerin SUV karaktere başarılı bir şekilde aktarıldığını görmekteyiz. Ön kaput üzerindeki oyuklar bir güç unsuru olarak karşımıza çıkarken boydan boya uzanan LED ışık imzası da ince farları birbirine bağlıyor. Tamponda ise parlak siyah detaylar ve dikey gündüz aydınlatmalarıyla çevrelenen hava girişleri sportif bir görünüm sunuyor.
Tasarımın devamında, özellikle arkaya doğru genişleyen omuz çizgisi ve kapıların altındaki detaylarla kaslı bir görüntü sunulduğunu söyleyebiliriz. Çift renkli büyük jantlar ve gizli kapı kollarının dikkat çektiği alanda Gravity yazısının işlendiği kalın bir D sütunu karşımıza çıkıyor. Arka tarafta ise tavanı çok daha uzun gösteren bir spoyler ve boydan boya uzanan ince LED stoplar göze çarpıyor. Lucid, tasarım ve özellikler konusunda henüz son noktaya ulaşılmadığını söyledi. Dolayısıyla Gravity'nin son halinde küçük değişikler gözlemlenebilir.
Lucid, performans konusunda oldukça iddialı. Zira Gravity'nin büyük bir SUV olmasına rağmen bir süper otomobil seviyelerinde bir performans sunacağını iddia ediyorlar. Ayrıca kendi sedan modelleri dışında piyasadaki tüm elektrikli araçlardan daha fazla menzil sunacağına ilişkin iddiaları da oldukça dikkat çekici. Lucid Air'ın Sapphire Edition versiyonuyla 1200 beygire kadar çıkabildiğini hatırlatmakta fayda var. Elbette güç ve menzil ne kadar yüksekse fiyat da bir o kadar yüksek olacaktır.
2023'ün ilk çeyreğinde Lucid Gravity ön siparişe açılacak ve araçla ilgili daha fazla bilgi paylaşılacak. Teslimatlar ise 2024 yılını bulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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