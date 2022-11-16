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    Lucid, ilk elektrikli SUV modeli Gravity'nin tasarımını gösterdi

    ABD merkezli markanın Air'den sonra ikinci modeli olan Lucid Gravity, 2024 yılında piyasaya sürülecek. Tasarımıyla dikkat çeken modelin süper otomobil seviyelerinde performans sunacağı belirtiliyor.
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    Lucid Gravity elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellik Tam Boyutta Gör
    Lucid Air isimli elektrikli sedan modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ABD merkezli üretici bu kez Lucid Gravity adını verdiği yedi kişilik SUV modeliyle karşımızda. Şimdilik tasarımı paylaşılan modelin güç ve batarya kapasitesi gibi teknik detayları daha sonra açıklanacak. Dolayısıyla bunu bir ön gösterim olarak nitelendirebiliriz.

    Yeni Lucid Gravity'nin tasarımına baktığımızda, Air'deki pürüzsüz çizgilerin SUV karaktere başarılı bir şekilde aktarıldığını görmekteyiz. Ön kaput üzerindeki oyuklar bir güç unsuru olarak karşımıza çıkarken boydan boya uzanan LED ışık imzası da ince farları birbirine bağlıyor. Tamponda ise parlak siyah detaylar ve dikey gündüz aydınlatmalarıyla çevrelenen hava girişleri sportif bir görünüm sunuyor.

    Tasarımın devamında, özellikle arkaya doğru genişleyen omuz çizgisi ve kapıların altındaki detaylarla kaslı bir görüntü sunulduğunu söyleyebiliriz. Çift renkli büyük jantlar ve gizli kapı kollarının dikkat çektiği alanda Gravity yazısının işlendiği kalın bir D sütunu karşımıza çıkıyor. Arka tarafta ise tavanı çok daha uzun gösteren bir spoyler ve boydan boya uzanan ince LED stoplar göze çarpıyor. Lucid, tasarım ve özellikler konusunda henüz son noktaya ulaşılmadığını söyledi. Dolayısıyla Gravity'nin son halinde küçük değişikler gözlemlenebilir.

    Lucid Gravity elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellik Tam Boyutta Gör
    İç mekâna ilişkin çok fazla görsel yok ancak beş, altı veya yedi kişiye ev sahipliği yapabilecek iki ve üç sıra koltuk opsiyonlarının sunulacağını biliyoruz. Ön sırada entegre başlıklara sahip sportif koltuklar dikkat çekerken, ikinci sırada bağımsız şekilde ayarlanabilen kaptan koltukların bulunacağını görüyoruz. Cam tavanın da adeta sınırsız bir panoramik görüntü sunacağı araçta henüz göremesek de ekranlarla bezeli yeni nesil cam kokpit kullanılacak. Bu sistemler, şirketin güncellenmiş Lucid UX yazılımından güç alacak.

    Lucid, performans konusunda oldukça iddialı. Zira Gravity'nin büyük bir SUV olmasına rağmen bir süper otomobil seviyelerinde bir performans sunacağını iddia ediyorlar. Ayrıca kendi sedan modelleri dışında piyasadaki tüm elektrikli araçlardan daha fazla menzil sunacağına ilişkin iddiaları da oldukça dikkat çekici. Lucid Air'ın Sapphire Edition versiyonuyla 1200 beygire kadar çıkabildiğini hatırlatmakta fayda var. Elbette güç ve menzil ne kadar yüksekse fiyat da bir o kadar yüksek olacaktır.

    2023'ün ilk çeyreğinde Lucid Gravity ön siparişe açılacak ve araçla ilgili daha fazla bilgi paylaşılacak. Teslimatlar ise 2024 yılını bulacak.

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