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    Trendyol’un gayrimenkul platformu Trendyol Emlak kullanıma açıldı

    Sahibinden, Hepsiemlak ve Emlakjet gibi platformlara rakip olarak geliştirilen gayrimenkul satış ve kiralama platformu Trendyol Emlak kullanıma açıldı. Lansman boyunca ilanlardan ücret alınmayacak.
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    Trendyol Emlak kullanıma açıldı
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    Alibaba Group çatısı altında faaliyet gösteren Trendyol, hizmet alanını genişletmeye devam ediyor. Trendyol bu kez gayrimenkul sektörüne adım attı ve Trendyol Emlak’ı kullanıma sundu.

    Sahibinden, Hepsiemlak ve Emlakjet gibi platformlara rakip olarak geliştirilen Trendyol Emlak’ta kiralık ve satılık konutlar, ofisler ve arsalar yer alacak. Şu an için yeni ilan oluşturulabiliyor ancak yayınlanan ilanlar görüntülenemiyor. Trendyol Emlak önümüzdeki günlerde tam olarak faaliyete geçecek ve ilanlar müşterilere gösterilmeye başlanacak.

    Trendyol Emlak kullanıma açıldı
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    Trendyol Emlak’ta ilan yayınlamak için ofis.trendyol.com adresini ziyaret ederek başvuru yapabilirsiniz. Lansmana özel olarak tüm ilan paketleri ücretsiz durumda. Lansman kampanyası sona erdikten sonra Başlangıç paketi 199 TL, Profesyonel paket 299 TL, Premium paket ise 399 TL olarak ücretlendirilecek.

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    _Dominic_Toretto_ 23 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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