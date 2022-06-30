Trendyol’un gayrimenkul platformu Trendyol Emlak kullanıma açıldı

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Alibaba Group çatısı altında faaliyet gösteren Trendyol, hizmet alanını genişletmeye devam ediyor. Trendyol bu kez gayrimenkul sektörüne adım attı ve Trendyol Emlak’ı kullanıma sundu.

Gayrimenkul satış ve kiralama platformlarına yeni düzenleme 1 ay önce eklendi

Sahibinden, Hepsiemlak ve Emlakjet gibi platformlara rakip olarak geliştirilen Trendyol Emlak’ta kiralık ve satılık konutlar, ofisler ve arsalar yer alacak. Şu an için yeni ilan oluşturulabiliyor ancak yayınlanan ilanlar görüntülenemiyor. Trendyol Emlak önümüzdeki günlerde tam olarak faaliyete geçecek ve ilanlar müşterilere gösterilmeye başlanacak.

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Trendyol Emlak’ta ilan yayınlamak için ofis.trendyol.com adresini ziyaret ederek başvuru yapabilirsiniz. Lansmana özel olarak tüm ilan paketleri ücretsiz durumda. Lansman kampanyası sona erdikten sonra Başlangıç paketi 199 TL, Profesyonel paket 299 TL, Premium paket ise 399 TL olarak ücretlendirilecek.

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