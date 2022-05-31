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Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ ile Sahibinden.com, Hepsiemlak, Emlakjet gibi gayrimenkul satış ve kiralama sitelerine yeni düzenleme geldi. Gayrimenkul satış ve kiralama siteleri, yayınlanan ilanlar hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) aylık bildirimde bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, elektronik ticaret için aracılık hizmeti verenler, sosyal ağ siteleri ile internet ortamındaki içerikler için yer sağlayanlar üzerinden verilen ilanlara ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunması zorunlu olacak. Vatandaşların GİB'e herhangi bir bilgi iletmesi gerekmiyor. Söz konusu tebliğ, gayrimenkul satış ve kiralama platformlarını ilgilendiriyor.

Hangi bilgiler devlete bildirilecek?

Gayrimenkul satış ve kiralama platformları, aylık dönemler halinde Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunacak. Verilecek bilgiler arasında şu bilgiler yer alacak:

İlanın yayımlandığı internet adresi,

İlanı veren kişilerin adı ve soyadı,

Unvanı,

TC kimlik numarası,

Vergi kimlik numarası,

İş yeri adresi,

İlan verenler adına gerçekleştirilen satış/tahsilat tutarı GİB'e bildirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, dilerse daha fazla bilgi talep edebilecek.

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Bildirimde bulunmayan platformlara ceza verilecek

İlk bildirimde Haziran ayında yayınlanan ilanlar hakkında bilgiler yer alacak ve bu bildirimin 1 Ağustos’a kadar yapılması gerekecek. Aylık bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan platformlara 213 sayılı Kanunun kapsamında ceza kesilecek.

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Gayrimenkul satış ve kiralama platformlarına yeni düzenleme