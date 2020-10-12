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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trickbot zararlı yazılım ağı çökertildi

    Microsoft ve ESET gibi firmalardan oluşan grup; Trickbot bot ağının IP adreslerini engelleyerek sunucu çalıştırmasının önüne geçerken Siber Komut Merkezi de sürekli siber saldırı yaptı.
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    Güvenlik
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Trickbot zararlı yazılım ağı çökertildi

    Yaklaşan Başkanlık seçimleri öncesinde herhangi bir zararlı yazılım saldırısına mahal vermemek için gerek federal kolluk güçleri gerekse de yazılım devleri büyük bir çaba sarf ediyor. Ülkede endişeye sebep olan Trickbot ağı da çökertildi.

    Trickbot nedir?

    Trickbot bot ağı kullanıcıların bilgisayarlarına zararlı yazılımlar enjekte ederek zombiye dönüştürüyor, banka hesaplarını boşaltıyor veya fidye saldırıları yapıyordu. Bot ağının yaklaşan ABD seçimlerine saldırarak sanal sandıkların açılamaması veya sonuçlara erişilememesi gibi sıkıntılara sebep olmasından korkuluyordu.

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    Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

    ABD hükümeti dört bir koldan Trickbot ağının peşine düştü. Microsoft’un liderlik ettiği ESET, Symantec gibi firmalardan oluşan grup; mahkeme tarafından verilen tedbir kararı ile birlikte teknik aksiyonlar alarak bot ağını çökertti.

    Bot ağının komuta sunucularının IP adreslerini engelleyen ekip ayrıca saldırganların yeni sunucu almasının önüne geçti. Microsoft ayrı olarak bot ağının dağıttığı Microsoft yazılım kodlarına karşı da telif hakkı şikayetinde bulundu.

    Diğer taraftan devlete bağlı Siber Komuta Merkezi de geçtiğimiz Eylül ayından bu yana Trickbot ağının sunucularına saldırı düzenliyordu. Seçimlerin yapılmasına kısa bir süre kala Trickbot ağının Rus hacker grupları tarafından manipülasyon amacıyla kullanılmasına ihtimal kalmadığı belirtiliyor.



    https://www.engadget.com/microsoft-disrupts-trickbot-botnet-after-court-order-133134454.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 1 hf.
    bunun altından aplle zararlı yazılım takımı çıkar...
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    SeniorGrandMaster 1 hf.
    İşletim sisteminin dandikliği. Botların %99.99 mindowz makinalardan oluştuğuna bahse girerim. İsmi geçen firmalar hep aynı işletim sisteminin ekibi. İşi bana bıraksınlar olayı kökten çözeyim. Biliye bir kaç talimat işlem tamam.
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    DARTH_BLACK 1 hf. SeniorGrandMaster
    linux tabanlı bazı modifye edilmiş sistemlerde bunu yapıyor,sadece windows tabanlı değil.Zaten işi bilen bir hacker windowsu ana sistem olarak kullanmaz,linux tabanlı sistemler üzerinden yürür ama windows tabanlı sistemlerde test eder..
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    joven 1 hf.
    Bu işin kökten çözmek mümkün değil kapatılan sunucular iptal edilen IP’ler yenileri açılır çözüm internetin fişini çekmekten geçer oda mümkün değil.
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    ahmet kontuy 5 gün joven
    haklılık payın var.


    https://www.washingtonpost.com/technology/2020/10/16/microsoft-trickbot-intel-471/



    <b>Teknoloji</b>
    Güvenlik firmaları, Microsoft'un seçim müdahalesine karşı koruma sağlamak için botnet'i bozma çabasını etkisiz olarak adlandırıyor.
    Araştırmacılar, Microsoft'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trickbot sunucularını başarılı bir şekilde kaldırmasına karşın, yaklaşık iki düzine diğer sunucu uluslararası alanda faaliyet gösteriyor, bu da yine de seçimlerde hasara neden olabilir.


    seçim esnasında fişleri de çekseler yine fayda etmez..
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