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    TRON ağı da stabil kripto para çıkarıyor

    TRON ağında çıkacak olan USDD stabil kripto parası algoritmik olarak sürekli 1 USD değerine kalacak şekilde ayarlandı. Bu sayede arbitraj kovalayanlara da fırsatlar verebilecek.
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    Son dönemde USDT haricinde farklı blok zincirlerinin stabil para geliştirme trendine TRON ağı da katılıyor. Hali hazırda TRON USD para birimi olan ağ şimdi USDD adını verdiği algoritmik stabil kripto para çıkaracak. 

    USDD nedir?

    Binance USD, Terra USD, Huobi USD gibi farklı stabil kripto para platformlarının yanına şimdi de USDD ekleniyor. TRON DAO tarafından geliştirilen USDD en merkeziyetsiz stabil para olma iddiasında. Justin Sun bunu Stablecoin 3.0 olarak tanımlıyor. 

    TRON USD para birimi günlük 10 milyon işlem ve 10 milyar dolar işlem hacmine ulaştı. Bugüne kadar toplam 4 trilyon dolarlık aktarım gerçekleşti. Toplam değeri 55 milyar dolar olan TRON ekosisteminde USDD farklı bir bakış açısı sunacak. 

    TRX para birimine bağlı olacak USDD, piyasa ne kadar kırılgan olursa olsun algoritmalar ile sürekli 1 USD değerinde kalacak. USDD değeri 1 dolar altına düştüğünde kullanıcı sisteme 1 USDD göndererek 1 dolarlık TRX alabilecek. Ya da 1 dolar üzerine çıktığında sisteme 1 dolarlık TRX göndererek 1 USDD alabilecek. Yani önemli bir arbitraj fırsatı da oluşacak. 

    USDD kripto parası 5 Mayıs itibariyle piyasaya sürülecek. BTTC çapraz platform desteği ile Ethereum ve BNB ağlarında da yer alacak. İlk etapta kripto parayı desteklemek için 10 milyar dolarlık bir likidite rezervi oluşturulacağı belirtildi. 
     

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    NewSphere 1 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 1 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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