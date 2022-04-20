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    BTCTurk satılıyor iddiası

    Hacim açısından ülkemizin ikinci büyük borsası durumundaki BTCTurk’e dev bir talip çıktı. Coinbase borsasının 3.2 milyar dolar karşılığında teklifte bulunduğu iddia ediliyor. 
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    BTCTurk
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    Geçtiğimiz haftalarda Bitci borsasının Binance tarafından satın alınacağı iddialarının ardından bu kez BTCTurk borsasının Coinbase tarafından satın alınacağı iddiaları gündeme geldi. Dv bir meblağ konuşuluyor. 

    BTCTurk satılıyor mu?

    Bazı sosyal medya hesapları tarafından gündeme getirilen iddialara göre BTCTurk borsası 3.2 milyar dolar karşılığında Coinbase tarafından satın alınıyor. Resmi teklif yapılırken iki borsa arasında anlaşma zemini aranıyor. 

    Coinbase resmi olarak borsada işlem gören ilk kripto para borsası durumunda. Hacim açısından ise 2.36 milyar dolar ile üçüncü sırada. Yine dev borsalardan FTX’in Türkiye branşından sonra Coinbase hamlesi şaşırtıcı olmadı. 

    Ülkemizde Binance TR borsası 339 milyon dolarlık hacim ile ilk sırada yer alıyor. BTCTurk ise 244 milyon dolar ile ikinci sırada. Aslında Binance TR faaliyete geçmeden önce lider durumdaydı. Paribu ise 194 milyon dolar ile üçüncü sırada. Yani ülkemizin sadece bu 3 borsada 770 milyon dolar civarında günlük hacmi bulunuyor. 

    Coinbase hamlesi de ülkemizin kripto para dünyası açısından ne derece önemli olduğunu gösteriyor. Kripto para yatırımcıları açısından Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı ülkeleri arasına girdik. Farklı borsaların hamleleri de şaşırtıcı olmayacaktır. 


     

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