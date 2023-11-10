Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSK bünyesinde Uzay Komutanlığı kuruluyor: İşte detaylar

    Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Uzay Komutanlığı’nın kurulması için düğmeye bastı. Uzay Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın bünyesinde kurulacak.
    TSK bünyesinde Uzay Komutanlığı kuruluyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Millî Savunma Bakanlığı, gözetleme ve keşif gibi fonksiyonların ötesine taşınarak askeri alanlarda da faaliyet gösteren uzay için düğmeye bastı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulacak olan Uzay Komutanlığı çalışmalarının resmi olarak başlatıldığı bildirildi.

    Faaliyetler 1 yıl içinde başlayacak

    TSK bünyesinde Uzay Komutanlığı kuruluyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    NATO gözetiminde yapılan uzay çalışmalarına uyum sağlamak, Türkiye’nin sivil uzay makamları ile askeri uzay faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması amacıyla kurulan Uzay Komutanlığı’nın, teklif değerlendirme ve onay süreci hâlihazırda devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanı Albay Gökhan Gürakar, Uzay Komutanlığı’nda görev alması için gençlere çağrıda bulundu. İlk aşamada alay seviyesinde, ilerleyen dönemlerde ise tugay ve tümen seviyesine yükselmesi planlanan Uzay Komutanlığı’nın bir yıl içerisinde personel görevlendirmelerinin yapılarak faaliyetlerine başlaması öngörülüyor.

    Albay Gökhan Gürakar, “Uzay Komutanlığıyla ilgili çalışmalara baktığımızda dünyada hızlanan bu çalışmaların içinde NATO’nun 2019 yılında açtığı Uzay Merkezi ve Fransa'da açılan uzay mükemmeliyet merkezi çalışmaları ve uzayın bir harekât alanı olarak tanımlanması sonrasında uzayın önemi bir kez daha öne çıkmıştır. Uzay niçin kullanılıyor diye baktığımızda özellikle istihbarat, keşif, gözetleme, IGK kapsamında kullanılıyor ama bu, gün geçtikçe önemini değiştiriyor.” ifadelerini kullandı.

    Uzayın askeri önemi artıyor

    TSK bünyesinde Uzay Komutanlığı kuruluyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Albay Gökhan Gürakar, açıklamalarının devamında değişime vurgu yaparak artık anti balistik füzeler, uzaydan elektro optik SAR uydularının yanında erken ihbar sistemlerinin de devreye girmesiyle uzayın önemine işaret etti. Gürakar, “Bölgesinde lider ve etkin bir hava kuvveti olmak için ademi merkeziyet bir yapıyı öngörüldü” dedi.

    Albay Gürakar konuşmasına şöyle devam etti:

    “Bu kapsamdaki çalışmalarımıza baktığımızda 2024, 2033 OYTEP, 10 Yıllık Temin Tedarik Planının içindeki insan gücü planında personel planlamasını yapmış bulunuyoruz. Tekliflerimizi yaptık. 2024-2043 Türk Silahlı Kuvvetleri stratejik hedef planında da bunlar mevcut. Bu teklifler değerlendiriliyor. Gerçekleştiğinde Uzay Komutanlığı’nı biz de kurmuş olacağız. Uzay komutanlığıyla ilgili çalışmalarımıza baktığımızda da bunun için bölgedeki gelişmeleri; etrafımızda ne oluyor ne bitiyor onları inceledik, NATO’yu inceledik. Özellikle bölgesinde lider ve hakimiyet sahamızda etkin bir hava kuvveti olmak için ademi merkeziyet bir yapıyı öngördük. Tek merkezden yönetilmesi gerektiğine karar verdik. Bu kapsamda planlarımızı hazırladık ve MSB’ye sunduk.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    teleskopik jop cezası lpg li araç egzozdan su gelmesi matematik yapamıyorum arka cam filmi sökme l parkta kalmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22 Pro
    General Mobile GM22 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız