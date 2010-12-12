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TSMC 10 milyar dolarlık yatırımla 28nm odaklı fabrika kurmayı planlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük kontralı yonga üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC, 28nm fabrikasyon süreci için 10 milyar dolarlık yatırımla yeni bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Fab16 olarak isimlendirilen yeni fabrikanın, Tayvan Merkez Bilim Parkı'na kurulacağı ve inşaatın 2014 yılında başlayacağı bildiriliyor. Ayda 100,000 adet 300mm wafer üretim kapasitesine sahip olacağı belirtilen fabrikanın 28nm üretim teknolojisine yönelik üretim araçlarıyla donatılacak.

Aralarında AMD ve Nvidia'nın da bulunduğu 200 civarında firma için üretim yapan TSMC, 32nm üretim teknolojisini es geçerek 28nm fabrikasyon sürecine yoğunlaşacağını açıklamıştı. Firmanın yol haritasındaki bu değişiklik, ilk planında Radeon HD 6000 serisini 32nm ile üretmeyi planlayan AMD'yi de etkilemişt. Pilot üretim çalışmalarına yoğunlaşan TSMC, yeni yılın ortalarına doğru 28nm için hacimli üretime hazır olmayı hedefliyor.


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H.E.B Sup 8 yıl
28nm nin durma noktası olcağını zannetmiyorum.Yeni bir transistör yapısı bekliyorum ben firmalardan belki çift katlı bi teknoloji kullanılabilir.IBM bazı çalışmalar yapıyor bakalım hayırlısı.
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yelkowan 8 yıl

Arkadaşlar tabiki 28nm durma noktası değil bu haberden böyle bir şeyi
nasıl çıkardınız?
Sizin de bildiğiniz gibi nanometrik üretime
sadece Cpu ve Gpular dahil değil. Zaten 2014'e kadar her şey yolunda giderse
ve yol haritalarında bir değişiklik olmazsa CPU ve GPU lar çoktan 28nm altına
inmiş olacak.
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aktorun 8 yıl
yazim hatasi olmus herhalde. 2014 degil 2011 de insaat baslar 2011 ortasinda da uretim baslar vs.
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renklem 8 yıl
TSMC büyük ihtimalle 28nm'lik yongalara ilginin üretimden (2011'i baz alırsak) 2-3 yıl sonra artacağını, yoğunlaşacağını hesaba katarak bu adımı atıyor olmalı. Yani büyük ihtimalle 2011'de de TSMC 28nm'lik yongalar üretebilecek.. Zaten AMD'nin hali hazırda 2011'in 2. yarısında piyasaya çıkması beklenen grafik işlemcileri var nothern islands mıydı southern islands mıydı hatırlamıyorum ismini..
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Mordeaur 8 yıl
aktorun

yazim hatasi olmus herhalde. 2014 degil 2011 de insaat baslar 2011 ortasinda da uretim baslar vs.


Haberi tekrar okuyun. İçerik ya da yazımla ilgili bir hata falan yok.


fx57
28nm için üretim 2011'de başlayacak. TSMC'nin bu planı orta ve uzun vadede üretim kapasitesini arttırmaya dönük bir hamle.

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vidoko 8 yıl
ozaman 28nm uzun zaman akıllarda kalacak .
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Esposito Bandolero 8 yıl
10 milyar dolar

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fatihcanery 8 yıl
yukardaki arkadaşın dediği gibi demekki 28 nm altına inmek gerçekten zor ,hatta uzun süre inemeyecklerini düşünüyorlar ki böyle bi yatırım kararı almışlar.10 milyar doları sokağa atacak kadar enayı değillerdir
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Dovahkiin 8 yıl
Demek ki 28nm'de baya uzun süre kalacak teknoloji. Yanlış mıyım?
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Mordeaur 8 yıl

Riqimaru

Demek ki 28nm'de baya uzun süre kalacak teknoloji. Yanlış mıyım?



Tablo bunu gösteriyor.
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V4LKyR 8 yıl
Çok korkunç bir teknoloji bu.
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fx57 8 yıl
@astraldoors, 28nm için üretim 2011'de başlayacak. TSMC'nin bu planı orta ve uzun vadede üretim kapasitesini arttırmaya dönük bir hamle.
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egemenism 8 yıl
2014te inşaata başlanacaksa bu fabrikanın tam kapasite üretime geçmesi 2016 yılını bulur. O süre zarfında 28nm teknolojisi belki de yolun sonuna gelmiş bile olabilir. Gerçi adamlar boşa yatırım yapacak değil ama TMSC işleri biraz ağırdan almasıyla ünlenmedi mi son zamanlarda (!) 2011in 2. çeyreğinde 28nm ekran kartları piyasaya girecek deniliyor. Umarım TMSC fiyatların artmasına neden olmaz.
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ozkan_tpc 8 yıl
Mevcut üretim tesisleri henüz hazır değil mi yani 28nm ye? bir sonraki nesil kartların 6 ay içinde geleceği iddia edilirken nasıl olacak bu işler:)
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sangokudbgt 8 yıl
aha 40nmde kaldık iyimi..
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Lacano 8 yıl
Bu iş tsmc ile olmayacak amd'nin acilen GF fabrikalarını etkin biçimde kullanması gerekiyor, adamlar 2014 den bahsediyorlar o zamana kadar nm küçülme yerini başka bir üretim teknolojisine bırakabilir.
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CrySystem 8 yıl
TSMC , firmalara göre ayarlayacağına , firmalar TSMC'ye göre ayarlıyor kendini ...
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