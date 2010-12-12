TSMC 10 milyar dolarlık yatırımla 28nm odaklı fabrika kurmayı planlıyor

Dünyanın en büyük kontralı yonga üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC, 28nm fabrikasyon süreci için 10 milyar dolarlık yatırımla yeni bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Fab16 olarak isimlendirilen yeni fabrikanın, Tayvan Merkez Bilim Parkı'na kurulacağı ve inşaatın 2014 yılında başlayacağı bildiriliyor. Ayda 100,000 adet 300mm wafer üretim kapasitesine sahip olacağı belirtilen fabrikanın 28nm üretim teknolojisine yönelik üretim araçlarıyla donatılacak.

Aralarında AMD ve Nvidia'nın da bulunduğu 200 civarında firma için üretim yapan TSMC, 32nm üretim teknolojisini es geçerek 28nm fabrikasyon sürecine yoğunlaşacağını açıklamıştı. Firmanın yol haritasındaki bu değişiklik, ilk planında Radeon HD 6000 serisini 32nm ile üretmeyi planlayan AMD'yi de etkilemişt. Pilot üretim çalışmalarına yoğunlaşan TSMC, yeni yılın ortalarına doğru 28nm için hacimli üretime hazır olmayı hedefliyor.