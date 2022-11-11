TSMC, 1nm üretim süreci için çalışmalara başladı

Apple’ın iPhone 14 serisi TSMC'nin 4nm işlem sürecinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. TSMC’nin halihazırdaki en büyük ortağı Apple konumunda. Bu nedenle Cupertino merkezli şirketin gelecek yıl çıkacak olan iPhone 15 serisiyle birlikte TSMC'nin 3nm sürecine geçiş yapacağı aktarılıyor.
TSMC, 3nm çip üretimini ABD'ye taşıyor
Şu anda TSMC, yalnızca kendi ülkesi Tayvan'da 3nm çipler üretiyor. Bu, Apple'ın geliştirme sürecinde önemli sorunlara veya gecikmelere neden olmasa da bunu kolaylaştırmanın yolları var. İki şirketin bu alanda tek bir fikri var: TSMC'nin tüm 3nm üretimini ABD'ye taşıması.
1nm için kritik eşik aşıldı
Bu amaçla TSMC, yeni yöntemler araştırmak ve geliştirmek için Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve National Taiwan University (NTU) ile ortaklık kurdu. Bir sürü mühendislik çalışması ve testlerden sonra, "2D malzemeler" ve "yarı metalik bizmut" kombinasyonunda başarı sağlanmış durumda. Bu üretim tekniği sayesinde 1nm sürecindeki en büyük zorluklardan birisi olan direnç problemi aşılmakta.
Öte yandan araştırmacılar, 1nm çiplerin tüketici ürünlerinde kullanılması ve satılmasına hala yıllar olduğunu aktarıyor. 2024'ün sonlarına veya 2025 yılına kadar 2nm çiplere geçmemiz planlanıyor. Dolayısıyla, 1nm çipleri görmemiz iyimser tahminle 4-5 yılı bulabilir. Kim bilir, belki bu atılımlar devam ederse, on yılın sonundan önce pikometre boyutunda (1000 pm = 1nm) çipler dahi görebiliriz.Kaynakça https://www.techspot.com/news/96624-tsmc-hopes-move-3nm-production-us-also-beginning.html https://www.edn.com/tsmc-approaching-1-nm-with-2d-materials-breakthrough/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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