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    TSMC 2 nm’de planından önde gidiyor

    Donanım dünyası 7 nm’nin maliyet, enerji verimliliği ve yüksek performans avantajlarıyla heyecanlanadursun TSMC 2 nm’yi konuşuyor. Firmada işler yolunda gidiyor.
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    Metehan Göktaş
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    TSMC 2 nm’de planından önde gidiyor

    Intel’in  yıllardır düzenli olarak ertelediği 10 nm bir kenara TSMC çoktan 2 nm üzerinde çalışmaya başladı bile. Firmadan gelen haberlere göre yeni kapı tasarımı üzerinde mesai harcanıyor.

    GAAFET tasarımlı 2 nm nodu

    Rapora göre TSMC 2 nm sürecinde planlanandan hızlı ilerliyor. Bununla birlikte daha düşük nm’nin dezavantajı olan akım kaçağının önüne geçmek için uzun süredir tercih edilen FinFET tasarımı yerini daha elverişli bir kapı dizaynına bırakacak. Böylelikle her ne kadar üretim kompleks hale gelse de bu sorunun önüne geçilebilecek.

    TSMC 2 nm’de planından önde gidiyor
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3090 Blender testleri paylaşıldı, RTX 3080’den %19.7 ileride"

    Samsung daha önce 2022’de GAAFET türü olan MBCFET geçit tasarımı üzerinde şekillenecek 3 nm’y geçeceğini duyurmuştu. TSMC’nin planına göre benzer şekilde 2022 yılının sonunda 3 nm noduna geçiş görünüyor. 2 nm içinse net tarih verilmemiş.



    https://www.guru3d.com/news-story/tsmc-would-use-gate-all-around-transistors-for-2nm-node.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Feyzuli 2 dk. (düzenlendi)
    Lan 7 çıktı 7+ gelsin hatalar kapansın dedik 5 geliyor şimdi 5+ gelsin deriz 3 hatta 3ü atlar 2 gelir. Intel eskiden ne güzeldi yenisi çıksa bile %5 geride veya ileride ne fark eder deyip parayı basıyorduk :D
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    PalaSakal 9 dk.
    O değilde şu an dünya teknolojisi nereye gidiyor kestirmesi imkansızlaştı.Daha iki yıl önce 7nm altı işlemci üretilemez transistörler arası mesafe küçüklüğü fiziğe göre iletimi engelliyor felan deniyordu şimdi apple çıktı 5nm üretti onuda geçtik bugün 2nm konuşuyoruz.Korkmaya başladım artık.dünya çok ama çok hızlı gelişiyor.hemde çok.
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