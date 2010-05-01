Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TSMC 3.1 milyar dolarlık yatırımla yeni bir fabrika kuruyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,9b
1
15
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Aralarında AMD ve Nvidia gibi isimlerin de yer aldığı 200 civarındaki müşterisiyle dünyanın en büyük kontratlı yonga üreticisi sıfatını koruyan TSMC, artan talebi karşılamak ve yükselen GlobalFoundries tehdidine karşı önlem alabilmek için yeni bir fabrika inşa etmeye hazırlanıyor.

300mm wafer üretim yeteneğine sahip olacak Fab15 isimli yeni fabrika ile üretim kapasitesini %35 arttırmayı planlayan TSMC, kurulum yeri olarak, anavatanı Tayvan'daki Ulusal Bilim Parkı'nı seçerken, fabrikanın 3.1 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

40nm üretim teknolojisiyle devreye girmesi ardından 28nm ve 20nm üretim teknolojilerine adapte olması beklenen fabrika ile TSMC, artan talebe karşılık vermeyi hedefliyor. 40nm üretim teknolojisiyle ilgili sorunları aştığını belirten firmanın satışlarında %15'lik pay bu teknolojiye ait.

TSMC, Fab15'in inşaatına yıl ortasına doğru başlamayı planlıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lacano 9 yıl
3.1 m $ Bizim devletimiz için çıtır çerez parası...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renklem 9 yıl

Lacano

3.1 m $ Bizim devletimiz için çıtır çerez parası...



Türkiye'nin borçlarının 1 aylık faizi 3.1 milyar doların üstünde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 9 yıl
bir yandan güzel haber fiyatlar daha düşecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
Global Foundries korkutmuş anlaşılan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 9 yıl
Vaybe 3.1 milyar dolar
Ben toyotada çalıştım 850 milyon $ bir fabfikaydı günde 720 araç çıkıyordu D
bizim bu seviyelere erişmemiz için bir 50 sene lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
istiyorsa açmasın GlobalFoundries ikinci çeyrekten sonra 45 nm CPU ya ek olarak 28 nm GPU ve 28nm ARM chiplerini üretecek. istiyorsan açma pazarpayını kaybedersin. artı yakın zamanda da 32 nm CPU üretecek.
gelelim bizim meseleye neden güzelim ülkemizde böyle fabrika kurmak kolay değildir. öncelikle güzel ülkemizdeki bil müh ve elkt. müh. mezun olduktan sonra yazılım değil devreye yoğunlaşmalı. bu alanda ülkemizde emek gücü artmalı. sonra bu alanda yatırımcılar olmalı. girişimciler bu alanlarda iş kurmalı. ... sonra bir bakmışın en modern fabrikalar bizde de olur. tabi tüm bunlar çok uzun süre ve emek istiyor.
saygılarımla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strider_venom 9 yıl
bize yarayan bişey yok, üreten onlar tüketen biziz, açmazlarsa onlar kaybeder biz değil.
biz açsalarda açmasalarda kaybetmeye mahkumuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 9 yıl
hepsi bize yarıyor ne kadar cok yonga o kadar az bekleyiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
adamlar neler yapıyor yahu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 9 yıl
gec kaldilar bunlar o fabrikayi kurana kadar glofo calar baya musteri ama rekabet guzel bir sey adama neler yaptiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
poqovic 9 yıl
maalasef otomotiv yansanayii işi yapanlar kendini engin iş yapan insanlardan saydıkları için bu hallerdeyiz onlar engelliyor herşeyi maalesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renklem 9 yıl
Dünyaya çekik gözlerle bakmak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
robinhoof 9 yıl
Ceo'da Yusuf olacakmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RoyalForce 9 yıl
bu tür haberleri imrenerek okuyoruz

neden güzel ülkemde böyle fabriklar kurulmaz .

oto montajı ve inşaat ameleliğinden başka anladığımız birşey yokmu bizim.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5851 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, tayvan ve
2 etiket daha tsmc fabrika
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim