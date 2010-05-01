TSMC 3.1 milyar dolarlık yatırımla yeni bir fabrika kuruyor

Aralarında AMD ve Nvidia gibi isimlerin de yer aldığı 200 civarındaki müşterisiyle dünyanın en büyük kontratlı yonga üreticisi sıfatını koruyan TSMC, artan talebi karşılamak ve yükselen GlobalFoundries tehdidine karşı önlem alabilmek için yeni bir fabrika inşa etmeye hazırlanıyor.

300mm wafer üretim yeteneğine sahip olacak Fab15 isimli yeni fabrika ile üretim kapasitesini %35 arttırmayı planlayan TSMC, kurulum yeri olarak, anavatanı Tayvan'daki Ulusal Bilim Parkı'nı seçerken, fabrikanın 3.1 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

40nm üretim teknolojisiyle devreye girmesi ardından 28nm ve 20nm üretim teknolojilerine adapte olması beklenen fabrika ile TSMC, artan talebe karşılık vermeyi hedefliyor. 40nm üretim teknolojisiyle ilgili sorunları aştığını belirten firmanın satışlarında %15'lik pay bu teknolojiye ait.

TSMC, Fab15'in inşaatına yıl ortasına doğru başlamayı planlıyor.