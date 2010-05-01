TSMC 3.1 milyar dolarlık yatırımla yeni bir fabrika kuruyor

Aralarında AMD ve Nvidia gibi isimlerin de yer aldığı 200 civarındaki müşterisiyle dünyanın en büyük kontratlı yonga üreticisi sıfatını koruyan TSMC, artan talebi karşılamak ve yükselen GlobalFoundries tehdidine karşı önlem alabilmek için yeni bir fabrika inşa etmeye hazırlanıyor.
300mm wafer üretim yeteneğine sahip olacak Fab15 isimli yeni fabrika ile üretim kapasitesini %35 arttırmayı planlayan TSMC, kurulum yeri olarak, anavatanı Tayvan'daki Ulusal Bilim Parkı'nı seçerken, fabrikanın 3.1 milyar dolara mal olacağını açıkladı.
40nm üretim teknolojisiyle devreye girmesi ardından 28nm ve 20nm üretim teknolojilerine adapte olması beklenen fabrika ile TSMC, artan talebe karşılık vermeyi hedefliyor. 40nm üretim teknolojisiyle ilgili sorunları aştığını belirten firmanın satışlarında %15'lik pay bu teknolojiye ait.
TSMC, Fab15'in inşaatına yıl ortasına doğru başlamayı planlıyor.
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Türkiye'nin borçlarının 1 aylık faizi 3.1 milyar doların üstünde
Ben toyotada çalıştım 850 milyon $ bir fabfikaydı günde 720 araç çıkıyordu D
bizim bu seviyelere erişmemiz için bir 50 sene lazım
gelelim bizim meseleye neden güzelim ülkemizde böyle fabrika kurmak kolay değildir. öncelikle güzel ülkemizdeki bil müh ve elkt. müh. mezun olduktan sonra yazılım değil devreye yoğunlaşmalı. bu alanda ülkemizde emek gücü artmalı. sonra bu alanda yatırımcılar olmalı. girişimciler bu alanlarda iş kurmalı. ... sonra bir bakmışın en modern fabrikalar bizde de olur. tabi tüm bunlar çok uzun süre ve emek istiyor.
saygılarımla
biz açsalarda açmasalarda kaybetmeye mahkumuz.
neden güzel ülkemde böyle fabriklar kurulmaz .
oto montajı ve inşaat ameleliğinden başka anladığımız birşey yokmu bizim.