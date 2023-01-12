TSMC, AMD ve Nvidia’yı kapmak için 3nm fiyatlarını düşürebilir

Tam Boyutta Gör TSMC'nin N3 (3nm sınıfı) fabrikasyon süreçleri performans ve enerji verimliliği açısından bir dizi faydayı sunsa da aynı zamanda yüksek maliyetler de dökümhanelerden çıkan ilk N3 yongalarını beraberinde getiriyor. Yeni gelen indirim haberinin Samsung'un 3nm'de mükemmele yaklaştık söyleminden sonra gelmesi ise dikkatleri çekiyor.

Samsung: 3nm çip verimliliğinde mükemmele yaklaştık 2 gün önce eklendi

Öte yandan MyDrivers'ın bir raporuna göre TSMC, çip tasarımcıların ilgisini çekmek için 3nm üretim fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor. Şimdilik bunlar söylentiden ibaret fakat TSMC'nin N3E sürecindeki üretim maliyetlerinin ilk N3'tekinden daha düşük olması da kuvvetle muhtemel. Şirketin N3P, N3S ve N3X gibi diğer gelecek nesil N3 süreçlerinde üretim için ne kadar ücret talep edeceği henüz belli değil. 3nm üretim fiyatlarının düşürülmesi bu düğümlere daha fazla müşteri çekecek, ancak bu bir gecede olacak bir şey değil.

TSMC, 3nm üretim fiyatlarını düşürebilir

Tam Boyutta Gör TSMC'nin ilk N3 üretim teknolojisinin (N3B olarak da bilinir) yalnızca Apple tarafından kullanılacağı söyleniyor. Apple yeni yüksek performanslı yongalardan faydalanmak ve benimsemek istiyor ancak N3 halen daha pahalı bir teknoloji. Diğer firmaların sırada olduğu bilinse de Apple kadar istekli değiller.

N3, China Renaissance'a göre 25 katmana kadar aşırı ultraviyole (EUV) litografi teknolojisini kullanıyor ve yapılandırmaya bağlı olarak her bir EUV tarayıcının maliyeti 150 milyon ila 200 milyon dolar arasında. Dolayısıyla TSMC, bu üretim maliyetini daha yüksek fiyat ile dengelemek istiyor ve bu doğal. Daha önceki haberlimizde TSMC’nin N3 yonga levhasının 20.000 dolar, N5 yonga levhasının ise 16.000 dolar seviyelerine yükseldiğinden bahsetmiştik. Artan maliyetler, AMD, Broadcom, MediaTek, Nvidia ve Qualcomm gibi şirketler için daha düşük kar anlamına geliyor.

Tüm bunların ışığında TSMC üretim maliyetlerini azaltmayı hedeflediği N3E sürecinde fiyatları düşürmeyi planlıyor olabilir. Bu da muhtemelen 2023’ün ikinci yarısında olacak. Muhtemelen çip tasarımcılar da bu prosesi kullanmayı tercih edecektir. AMD halihazırda 2024’te piyasaya sürmeyi planladığı Zen 5 tabanlı işlemcilerinde bir N3 sürecini kullanacağını açıklamış durumda. O zamana kadar TSMC’nin de daha yüksek verimlilik (fire oranı) seviyelerine ulaşacaktır.

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TSMC, AMD ve Nvidia’yı kapmak için 3nm fiyatlarını düşürebilir