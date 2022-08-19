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    TSMC, yeni Apple Mac'lere can verecek olan M2 Pro ve M2 Max üretimine başlıyor

    Yarı iletken devi TSMC, en büyük müşterisi için üretim bantlarını hızlandırıyor. Firma, Apple için yeni M2 Pro ve M2 Max yongalarının seri üretimini başlatıyor.
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    TSMC, Apple’ın A16 Bionic, M2 Pro ve M2 Max üretimine başlıyor
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    Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC, önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi 3nm üretim sürecine inmişti. Aktarılan yeni bilgilere firma, bu üretim teknolojisini Apple’ın M2 Pro ve M2 Max yongalarının üretilmesi için kullanacak. Apple’ın bu güçlü Soc’leri için gelecek ay seri üretime geçilmesi planlanıyor.

    M2 Pro ve M2 Max’i yeni Mac’lerde göreceğiz

    Commercial Times tarafından yayınlanan rapor, M2 Pro ve M2 Max’in TSMC’nin gelişmiş 3nm sürecini kullanan ilk yongalar olacak. Eylül ayından başlaması beklenen hacimli üretim sizi kandırmasın zira bu yongaları kullanan ilk Mac modelleri gelecek yılın ilk yarısına kadar hayatımıza girmeyecek.

    TSMC, Apple’ın A16 Bionic, M2 Pro ve M2 Max üretimine başlıyor
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    Bununla birlikte iPhone 14 modellerinde kullanılacak olan A16 Bionic, 3nm sürecinde değil 4nm sürecinde üretilecek. A16 Bionic için eski üretim teknolojisinin kullanılma nedenlerinden en büyüğü, Apple’ın iPhone 14 serisinin güvenceye almak istemesi. TSMC’nin henüz genç olan 3mn sürecinde yaşanabilecek olası verim veya başka problemlerinin, çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 14 serisinin yetişmemesine neden olabilirdi. Zira daha önceki raporlara göre Apple, bu yıl için 95 milyon iPhone 14 modeli tedarik edecek. Yani gecikme olasılığı göze alınamaz.

    Apple M2 Pro ve M2 Max muhtemel özellikleri

    Öte yandan elimizdeki bilgilere göre M2 Max yongasının 12 çekirdekli işlemci ve 38 çekirdekli GPU ile gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte M2’de olduğu gibi LPDDR5 bellek standardı bu versiyonlarda da benimsenecek. Öte yandan M2 Pro için şimdilik pek fazla detaya sahip değiliz. Ayrıca belirtmek gerekir ki, TSMC’nin 3nm üretim süreci, muhtemel Apple A17 Bionic için kullanılacak. Bu yonganın iPhone 15 serisine can vermesi bekleniyor.

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