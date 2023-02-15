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    TSMC’ye Warren Buffet darbesi

    Geçen yılı parlak geçirmesine rağmen bu yıl siparişlerde düşüş bekleyen TSMC’ye en önemli yatırımcısından ağır darbe geldi. Warren Buffett büyük bir satış gerçekleştirdi.
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    TSMC Tam Boyutta Gör
    Pandemi döneminde yonga dünyasının adeta yıldızı haline gelen TSMC, yatırımcıların da iştahını kabartmıştı. Bunlardan birisi olan ünlü milyarder Warren Buffet nedense birden elindeki hisseleri çıkarmaya karar verdi.

    TSMC’ye satış darbesi

    Warren Buffet yönetimindeki Berkshire Hathaway yatırım firması geçen yılın sonlarında 4.1 milyar dolarlık TSMC hissesi satın almıştı. Ne var ki bu yıl boyunca mali görünüm pek belirgin olmayınca 3.5 milyar dolarlık hisseyi sattı.

    Hisselerin neredeyse yüzde 82’sini elinden çıkan Buffet’ın kasasında 617 milyon dolar değerinde 8.2 milyon adet hisse kaldı ve yatırım listesinde TSMC aşağı sıralara geriledi. Ayrıca listede Buffet’ın en büyük ikinci satışı oldu.

    TSMC geçen yıl gelirlerini arttırmış olsa da bu yıl yüksek performanslı sistemlere talebin artacağı ancak taşınabilir sistemlere talebin azalacağını belirtmişti. Bu bakımdan yatırımcılar da tedirgin oluyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 10 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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