TSMC’ye Warren Buffet darbesi

Tam Boyutta Gör Pandemi döneminde yonga dünyasının adeta yıldızı haline gelen TSMC, yatırımcıların da iştahını kabartmıştı. Bunlardan birisi olan ünlü milyarder Warren Buffet nedense birden elindeki hisseleri çıkarmaya karar verdi.

TSMC’ye satış darbesi

Warren Buffet yönetimindeki Berkshire Hathaway yatırım firması geçen yılın sonlarında 4.1 milyar dolarlık TSMC hissesi satın almıştı. Ne var ki bu yıl boyunca mali görünüm pek belirgin olmayınca 3.5 milyar dolarlık hisseyi sattı.

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Hisselerin neredeyse yüzde 82’sini elinden çıkan Buffet’ın kasasında 617 milyon dolar değerinde 8.2 milyon adet hisse kaldı ve yatırım listesinde TSMC aşağı sıralara geriledi. Ayrıca listede Buffet’ın en büyük ikinci satışı oldu.

TSMC geçen yıl gelirlerini arttırmış olsa da bu yıl yüksek performanslı sistemlere talebin artacağı ancak taşınabilir sistemlere talebin azalacağını belirtmişti. Bu bakımdan yatırımcılar da tedirgin oluyor.

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