TSMC’ye Warren Buffet darbesi

TSMC’ye satış darbesi
Warren Buffet yönetimindeki Berkshire Hathaway yatırım firması geçen yılın sonlarında 4.1 milyar dolarlık TSMC hissesi satın almıştı. Ne var ki bu yıl boyunca mali görünüm pek belirgin olmayınca 3.5 milyar dolarlık hisseyi sattı.
Hisselerin neredeyse yüzde 82’sini elinden çıkan Buffet’ın kasasında 617 milyon dolar değerinde 8.2 milyon adet hisse kaldı ve yatırım listesinde TSMC aşağı sıralara geriledi. Ayrıca listede Buffet’ın en büyük ikinci satışı oldu.
TSMC geçen yıl gelirlerini arttırmış olsa da bu yıl yüksek performanslı sistemlere talebin artacağı ancak taşınabilir sistemlere talebin azalacağını belirtmişti. Bu bakımdan yatırımcılar da tedirgin oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah