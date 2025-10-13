Giriş
    Çin ABD’ye ambargo uyguluyor: TSMC krizi yaşanabilir

    Çin, kendi sınırları içerisinde çıkarılan nadir toprak elementlerini tedarik eden şirketlerin ihracat yaparken lisans almasını zorunlu hale getiriyor.           

    TSMC Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar Çin’e ağır ambargolar uygulayan ABD bu kez baltayı taşa vurdu. Nadir element madenleri açısından kritik öneme sahip olan Çin, bu kozunu ABD’ye karşı kullanmaya karar verdi. 

    TSMC krizi yolda

    Dünyadaki nadir toprak elementlerinin yaklaşık %90’ını üreten Çin, yeni lisanslama sistemiyle birlikte bu maddelerden yapılan ürünlerin ihracatına da kontrol getirecek. Bu durum, özellikle TSMC, Intel ve Samsung gibi şirketleri zora sokabilir; zira yarı iletken üretiminde nadir toprak elementleri; litografi ve yüzey parlatma gibi süreçlerde kritik rol oynuyor.

    New York Times’ın haberine göre, Pekin’in yeni düzenlemeleri bu şirketlerin yurt dışına satış yapmadan önce ihracat lisansı almasını zorunlu hale getirebilir. Çin daha önce kendi sınırları içerisinde elde edilen nadir elementlerin askeri alanlarda kullanılmasını engellemeye çalışmıştı. Şimdi ise doğrudan ABD yapay zekâ sektörünü hedef alıyor. Söz konusu kısıtlamaların 8 Kasım itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

    Bu gelişme, yalnızca yonga dökümcülerini değil; NVIDIA, AMD ve Apple gibi tasarımcıları da doğrudan etkileyecek. Çünkü bu firmalar, üretimlerinin büyük kısmında TSMC’nin ileri düzey çiplerine bağımlı. Ayrıca Çin’in yeni politikası, ASML ve Tokyo Electron gibi yonga döküm ekipmanı tedarikçilerini de baskı altına alıyor.
     

