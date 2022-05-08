TSMC'de ilk: HPC yonga geliri akıllı telefon gelirini geride bıraktı

Yeni paylaşılan Counterpoint Research raporuna göre, gelirinin büyük bir kısmını akıllı telefonlar için üretilen yongarlardan kazanan TSMC, 2022'nin ilk çeyreğinde HPC (yüksek performanslı bilgi işlem) bölümünden büyük bir gelir elde etti.
Akıllı telefon bölümünü geride bıraktı
TSMC tarafından bu hafta paylaşılan 2022 ilk çeyrek kazanç raporuna göre, şirketin yüzde 40'lık gelirini oluşturan akıllı telefon bölümünü, yüzde 41'lik bir paya ulaşan HPC bölümü geride bırakmış durumda. HPC müşteri gelirinin geçtiğimiz çeyreğe kıyasla yüzde 26 arttığını söyleyen TSMC, HPC ve otomotiv bölümünün şirketi en hızlı büyüyen endüstri müşterilerinden biri haline getirdiğini ifade ediyor.
Akıllı telefon yongalarına kıyasla daha yüksek saat hızları ve güç tüketimine gereksinim duyan HPC yongalar, günümüzde dizüstü, masaüstü bilgisayar ve kurumsal tarafta büyük bir kullanım oranına sahip. Bununla birlikte TSMC'nin en önemli HPC müşterileri arasında Macbook'lar için M1 serisi yongalar üreten Apple, Ryzen işlemciler ile AMD ve ekran kartları ile Nvidia yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sınıra lazım bundan
Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.